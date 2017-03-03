Microsoft nihayet Windows 10 Oyun Modu'nun nasıl çalışacağını açıkladı

Microsoft, masaüstündeki oyun performansını arttırması beklenen yeni Windows 10 Oyun Modu'nu (Game Mode) uygulamaya koyacak ancak şirket şu ana kadar yeni özelliğin nasıl çalışacağı ile ilgili çok fazla detay vermedi. Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda konuşan Xbox İleri Teknoloji Grubu'ndan Eric Walston, bu özellikle Windows 10'un mevcut donanım için mümkün olan en iyi oyun deneyimini sağlamaya çalışacağını açıkladı.

Oyun Modu'nun özellikle oyunun ana sürecine öncelik vermek ve mümkün olduğunca çok kaynak ayırmak için tasarlandığı ifade ediliyor. Walston, bu özelliği bir kez etkinleştirdikten sonra hem CPU hem de GPU'nun oyunu birinci ve tek öncelik haline getirme amacıyla bir dizi ince ayar alacağını söyledi.

CPU çekirdeklerinin çoğu oyunun çalıştırılması için kullanılırken, geri kalanlar işletim sistemi için hayati önem taşıyan işlemler için güç sağlayacak. Arstechnica, sekiz çekirdekli bir işlemcinin altı çekirdeğinin yalnızca oyunun kendisi için kullanılacağını yazıyor. Özetle Microsoft'un yapmaya çalıştığı şey, oyunu güçlendirmek için mümkün olduğunca çok CPU çekirdeği kullanmak.

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GPU tarafında ise işletim sistemi zaten uygulanmış bir yaklaşım kullanacak yani odaktaki pencere. GPU döngülerinin çoğu oyuna atanacak ve sistem üzerinde çalışan işlemlerin geri kalanı oyun performansını artırmak amacıyla çok daha düşük miktarda GPU belleği kullanabilecek.

Açıkçası Oyun Modu'nun hissettireceği fark, mevcut donanımdan başlayarak birçok faktöre bağlı olacak. Aynı zamanda oyun geliştiricilerinin de bu özellik için destek sağlamaları gerekiyor. Mevcut Windows 10 önizleme yapılarında test süreci devam eden Oyun Modu, Nisan ayında yayınlanacak olan Creators Update güncellemesi ile genel kullanıma sunulacak.

https://arstechnica.com/gaming/2017/03/how-game-mode-will-make-games-run-better-on-windows/