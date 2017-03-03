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Microsoft nihayet Windows 10 Oyun Modu'nun nasıl çalışacağını açıkladı

Windows 10, Creators Update güncellemesiyle masaüstündeki oyun performansını arttırması beklenen Oyun Modu'na sahip olacak. Yazılım devi nihayet bu modun kare hızını nasıl arttıracağını açıkladı.
2 yıl
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15
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, masaüstündeki oyun performansını arttırması beklenen yeni Windows 10 Oyun Modu'nu (Game Mode) uygulamaya koyacak ancak şirket şu ana kadar yeni özelliğin nasıl çalışacağı ile ilgili çok fazla detay vermedi. Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda konuşan Xbox İleri Teknoloji Grubu'ndan Eric Walston, bu özellikle Windows 10'un mevcut donanım için mümkün olan en iyi oyun deneyimini sağlamaya çalışacağını açıkladı.
Oyun Modu'nun özellikle oyunun ana sürecine öncelik vermek ve mümkün olduğunca çok kaynak ayırmak için tasarlandığı ifade ediliyor. Walston, bu özelliği bir kez etkinleştirdikten sonra hem CPU hem de GPU'nun oyunu birinci ve tek öncelik haline getirme amacıyla bir dizi ince ayar alacağını söyledi.
CPU çekirdeklerinin çoğu oyunun çalıştırılması için kullanılırken, geri kalanlar işletim sistemi için hayati önem taşıyan işlemler için güç sağlayacak. Arstechnica, sekiz çekirdekli bir işlemcinin altı çekirdeğinin yalnızca oyunun kendisi için kullanılacağını yazıyor. Özetle Microsoft'un yapmaya çalıştığı şey, oyunu güçlendirmek için mümkün olduğunca çok CPU çekirdeği kullanmak.
Ayrıca Bkz. "Şimdi de titanyum Nokia 3310 geliyor"
GPU tarafında ise işletim sistemi zaten uygulanmış bir yaklaşım kullanacak yani odaktaki pencere. GPU döngülerinin çoğu oyuna atanacak ve sistem üzerinde çalışan işlemlerin geri kalanı oyun performansını artırmak amacıyla çok daha düşük miktarda GPU belleği kullanabilecek.
Açıkçası Oyun Modu'nun hissettireceği fark, mevcut donanımdan başlayarak birçok faktöre bağlı olacak. Aynı zamanda oyun geliştiricilerinin de bu özellik için destek sağlamaları gerekiyor. Mevcut Windows 10 önizleme yapılarında test süreci devam eden Oyun Modu, Nisan ayında yayınlanacak olan Creators Update güncellemesi ile genel kullanıma sunulacak.

https://arstechnica.com/gaming/2017/03/how-game-mode-will-make-games-run-better-on-windows/ Yorum Yaz
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ardaq 2 yıl en beğenilen
ekran kartsız gta 5 oynatçakmış
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candanielcanatan 2 yıl
Laptoplarda fazlasıyla işe yarayabilir.
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AtiMX4 2 yıl
Artık gpu uretilmeyecekmissss. Hepsi uşağa :)
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SecurityMJ 2 yıl
Oyun geliştiricilerin de bu özellik için destek sağlaması gerektiğini unutmamak lazım yani ya oyunlara yeni patch gelicek ya da yeni oyunlarda test edebileceğiz.
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canskru 2 yıl
yüzde kaç performans artışı olur acaba.
100 fpsyi 110 yapsa gözle görülür bir iş yapar. 100'ü 102-103 yapacaksa uğraştıklarına değmez

alakasız kitlenmelerin çakılmaların da önüne geçebilir belki.
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Survival 2 yıl
Windows'un 'Can i run it?' Sistemini de entegre etmesi lazım bu sisteme. Türk internet alemi ne çekti be şu abey geta yı açar mı tayfadan
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Colouse 2 yıl
Microsoft bu, beceremeyecek. En erken güncelleme çıktıktan altı ay sonra bu mod açıkken 'bütün' oyunları doğru dürüst oyun oynayabiliriz, açıkken de performans artar mı bilemem. Güncellemeden sonra görüşürüz.
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ADANAL1 2 yıl
ryzen için harika haber.
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burakk, 2 yıl
Bir veya daha fazla seviyede çekirdeğin bir programa özel olarak ayrılması ancak işletim sistemi seviyesinde mümkün, faydası ne derseniz, işlemcideki tek çekirdek performansını maksimum seviyede alabilmek yine çok çekirdekli uygulamalarda yazım da buna uygun yazılmışsa daha fazla işlemci cache avantajı...
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kadirirdem 2 yıl
bekleyip göreceğiz sonuçları.
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System Lord 2 yıl
APU sistem gibi bir şey olacak yani
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eric13 2 yıl
Amd acisindan iyi haber coklu cekirdek destegi sonunda geliyor gibi
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