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Microsoft, not defterini uygulama mağazası üzerinden güncelleyecek

Microsoft, Windows 10’a yeni özellikler getirdiği gibi yıllardır Windows’la bütünleşmiş uygulamaları da modernize ediyor. Firmanın güncelleme dağıtım stratejisi değişiyor.
2 sa.
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Windows
Metehan Göktaş
Yazar
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Windows 10’a gelen güncellemelerle işletim sisteminin optimizasyonunu bir üst seviyeye çıkarıldığı gibi yıllardır işletim sistemiyle bütünleşen klasik programlar da yeni özelliklere kavuşuyor. Microsoft’un üzerinde çalıştığı son uygulama not defteri.

2020'nin ilk yarısında gelecek güncellemeyle değişecek 

Windows Insider build 18963’teki öne çıkan yeniliklerinden birisi görev yöneticisinde iken bir diğeri ise metin belgesinde karşımıza çıkıyor. Nisan 2020’de gelmesi beklenen büyük güncellemeyle birlikte artık not defteri uygulamasının güncellemeleri uygulama mağazası üzerinden dağıtılacak.
Microsoft, not defterini uygulama mağazası üzerinden güncelleyecek
Böylelikle daha hızlı ve etkili güncellemeler sunmayı planlayan yazılım devi Windows’tan ayrı bir şekilde not defterine yönelik yamalar yayınlayabilecek. Dahası artık not defteri sistemden kaldırılıp kurulabilecek. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://www.howtogeek.com/437384/microsoft-will-update-notepad-through-windows-10s-store/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Amd64x2 2 sa.
Bu Microsoft ta nerde boş iş var onunla uğraşıyor, not defterinin neyini güncelleyecek anlamadım ki. Kod editörü yada MS Word'ün light hali falan olsa hadi neyse de, sonuçta txt/ini okuyup yazan bir uygulama değil mi bu?
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