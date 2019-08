Microsoft, not defterini uygulama mağazası üzerinden güncelleyecek

Windows 10’a gelen güncellemelerle işletim sisteminin optimizasyonunu bir üst seviyeye çıkarıldığı gibi yıllardır işletim sistemiyle bütünleşen klasik programlar da yeni özelliklere kavuşuyor. Microsoft’un üzerinde çalıştığı son uygulama not defteri.

2020'nin ilk yarısında gelecek güncellemeyle değişecek

https://www.howtogeek.com/437384/microsoft-will-update-notepad-through-windows-10s-store/

Windows Insider build 18963’teki öne çıkan yeniliklerinden birisi görev yöneticisinde iken bir diğeri ise metin belgesinde karşımıza çıkıyor.gelmesi beklenen büyük güncellemeyle birlikte artık not defteri uygulamasının güncellemeleri uygulama mağazası üzerinden dağıtılacak.Böyleliklesunmayı planlayan yazılım devi Windows’tan ayrı bir şekilde not defterine yönelik yamalar yayınlayabilecek. Dahası artık not defteri sistemden kaldırılıp kurulabilecek. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.