Microsoft, not defterini uygulama mağazası üzerinden güncelleyecek

Windows 10’a gelen güncellemelerle işletim sisteminin optimizasyonunu bir üst seviyeye çıkarıldığı gibi yıllardır işletim sistemiyle bütünleşen klasik programlar da yeni özelliklere kavuşuyor. Microsoft’un üzerinde çalıştığı son uygulama not defteri.
2020'nin ilk yarısında gelecek güncellemeyle değişecekWindows Insider build 18963’teki öne çıkan yeniliklerinden birisi görev yöneticisinde iken bir diğeri ise metin belgesinde karşımıza çıkıyor. Nisan 2020’de gelmesi beklenen büyük güncellemeyle birlikte artık not defteri uygulamasının güncellemeleri uygulama mağazası üzerinden dağıtılacak.
https://www.howtogeek.com/437384/microsoft-will-update-notepad-through-windows-10s-store/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle