Microsoft sağlam kazandı: Surface, Xbox ve Windows başlıca gelir kaynakları

2019’un üçüncü çeyreğindeki ekonomik verileri yatırımcılarıyla paylaşan Microsoft, 30,6 milyar dolar ciro yaptı. Bu cironun 8,8 milyar dolarını ise net gelir olarak açıkladı. Geçen yıl aynı çeyreğe kıyasla ciroda %14 artış gören Microsoft, net gelirde ise %19 artış yaşadı. Azure Cloud ve Office ürünleri geliri arttırmada önemli bir pay oynasa da asıl taşıyıcılar Xbox, Surface serisi donanımlar ve tabii ki Windows oldu.

Firmanın oyun kolu da gelir grafiklerinde yerini korumaya devam ediyor. Oyun gelirinde %5 artış görüldü fakat Xbox’ın düşen donanım geliri ile birbirini nötrledi.

xCloud oyun yayını hizmetiyle ilgili olarak hâlâ tarih vermeyen Microsoft, Google’ın Stadia’sına rakip olacak. Yakın zamanda kendi oyun sisteminin ilk demosunu yapan Microsoft, şirketin oyun sorumlusu Phil Spencer’a göre E3’de büyük şeyler yapacak.

Windows konusuna baktığımızda, önceki çeyrekte küçülen alan, bu kez tekrar sıçradı ve Microsoft’a göre bunun arkasındaki sebep beklenenden daha fazla olan iş bilgisayarı talebi. Bu talebin yükselişinin, firmaların bilgisayarlarını yükseltti sonucunu ortaya çıkarıyor.

Yıldan yıla kıyaslandığında işletmelere yönelik bulut ve Office hizmetleri firmanın gelirini yükseltmede büyük rol oynadı.

%12 artış yaşayan kategori dahilinde Office 365 iş aboneliği 180 milyon aboneyi geçti. Kişisel Office 365 abonelerinin sayısı ise 34,2 milyon olarak açıklandı. Microsoft CEO’su Satya Nadella bunlara ek olarak iOS ve Android için Outlook uygulamasının 100 milyondan fazla kişi tarafından kullanıldığını belirtti.

https://www.microsoft.com/en-us/Investor/earnings/FY-2019-Q3/press-release-webcast?ranMID=24542&ranEAID=nOD/rLJHOac&ranSiteID=nOD_rLJHOac-6_jQTgcCig3ODVHq6PvYzQ&epi=nOD_rLJHOac-6_jQTgcCig3ODVHq6PvYzQ&irgwc=1&OCID=AID681541_aff_7593_1243925&tduid=(ir__aksbvs6mcwkfrmo00er6am96sn2xmpdyrvc1suwx00)(7593)(1243925)(nOD_rLJHOac-6_jQTgcCig3ODVHq6PvYzQ)()&irclickid=_aksbvs6mcwkfrmo00er6am96sn2xmpdyrvc1suwx0

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Windows OEM Pro geliri ise %15 gibi büyük bir sıçrama yaşadı. Pro olmayan sürümler ise %1 geriledi. Microsoft’un bu konudaki yorumu ise işlemci arzının artmasıyla birlikte hem tüketici hem de iş odaklı talebin yükselmesi şeklinde oldu.Sunucu ürünleri ve bulut hizmetleri ise en büyük yükselişi yaşayan kategoriler oldu. Toplamda %27 artan gelirler, sadece Azure perspektifinde %73 arttı.