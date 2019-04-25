Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft sağlam kazandı: Surface, Xbox ve Windows başlıca gelir kaynakları

Microsoft'un açıklanan 2019 üçüncü çeyrek ekonomik raporlarına göre firma gelirlerinde artış yaşadı. Ana gelir kaynakları arasında Surface serisi, Azure bulut ve Xbox yer aldı.
1 ay
3,7b
1
16
Windows
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2019’un üçüncü çeyreğindeki ekonomik verileri yatırımcılarıyla paylaşan Microsoft, 30,6 milyar dolar ciro yaptı. Bu cironun 8,8 milyar dolarını ise net gelir olarak açıkladı. Geçen yıl aynı çeyreğe kıyasla ciroda %14 artış gören Microsoft, net gelirde ise %19 artış yaşadı. Azure Cloud ve Office ürünleri geliri arttırmada önemli bir pay oynasa da asıl taşıyıcılar Xbox, Surface serisi donanımlar ve tabii ki Windows oldu. 
Firmanın oyun kolu da gelir grafiklerinde yerini korumaya devam ediyor. Oyun gelirinde %5 artış görüldü fakat Xbox’ın düşen donanım geliri ile birbirini nötrledi. 
xCloud oyun yayını hizmetiyle ilgili olarak hâlâ tarih vermeyen Microsoft, Google’ın Stadia’sına rakip olacak. Yakın zamanda kendi oyun sisteminin ilk demosunu yapan Microsoft, şirketin oyun sorumlusu Phil Spencer’a göre E3’de büyük şeyler yapacak. 
Windows konusuna baktığımızda, önceki çeyrekte küçülen alan, bu kez tekrar sıçradı ve Microsoft’a göre bunun arkasındaki sebep beklenenden daha fazla olan iş bilgisayarı talebi. Bu talebin yükselişinin, firmaların bilgisayarlarını yükseltti sonucunu ortaya çıkarıyor. 
Windows OEM Pro geliri ise %15 gibi büyük bir sıçrama yaşadı. Pro olmayan sürümler ise %1 geriledi. Microsoft’un bu konudaki yorumu ise işlemci arzının artmasıyla birlikte hem tüketici hem de iş odaklı talebin yükselmesi şeklinde oldu.
Yıldan yıla kıyaslandığında işletmelere yönelik bulut ve Office hizmetleri firmanın gelirini yükseltmede büyük rol oynadı. 
%12 artış yaşayan kategori dahilinde Office 365 iş aboneliği 180 milyon aboneyi geçti. Kişisel Office 365 abonelerinin sayısı ise 34,2 milyon olarak açıklandı. Microsoft CEO’su Satya Nadella bunlara ek olarak iOS ve Android için Outlook uygulamasının 100 milyondan fazla kişi tarafından kullanıldığını belirtti.  
Sunucu ürünleri ve bulut hizmetleri ise en büyük yükselişi yaşayan kategoriler oldu. Toplamda %27 artan gelirler, sadece Azure perspektifinde %73 arttı.

https://www.microsoft.com/en-us/Investor/earnings/FY-2019-Q3/press-release-webcast?ranMID=24542&ranEAID=nOD/rLJHOac&ranSiteID=nOD_rLJHOac-6_jQTgcCig3ODVHq6PvYzQ&epi=nOD_rLJHOac-6_jQTgcCig3ODVHq6PvYzQ&irgwc=1&OCID=AID681541_aff_7593_1243925&tduid=(ir__aksbvs6mcwkfrmo00er6am96sn2xmpdyrvc1suwx00)(7593)(1243925)(nOD_rLJHOac-6_jQTgcCig3ODVHq6PvYzQ)()&irclickid=_aksbvs6mcwkfrmo00er6am96sn2xmpdyrvc1suwx0 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alaz1903 1 ay
Microsoft Surface Pro kullanıyorum. Fiyatını kesinlikle hakediyor. Taşınabilirliği, dokunmatik ekran kalitesi, kalem kullanımı, type cover klavyesi ile Mac'lerle asla yakalayamayacağınız bir deneyim sunuyor. Windows stabil değil diyenler gelsin bunu kullansın.
Microsoft Surface Pro kullanıyorum. Fiyatını kesinlikle hakediyor. Taşınabilirliği, dokunmatik ekran kalitesi, kalem kullanımı, type cover klavyesi ile Mac'lerl...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aduket atan adam 4 hf.
Başlığa bakınca inşaat izlerken hesap yapan adam geldi gözümün önüne.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 4 hf.
Surface Pro kullanıcısı olarak, Surface bölümü kesinlikle hak ediyor yüksek geliri, diğer kısımları bilemem. Yalnız tablet modunun biraz daha reklamını yapmaları gerekiyor. Çok fazla kullanıcı Windows 8'den beri olan tablet modundan bi' haber ve Windows 10'un tablet olarak kullanımında çok kötü olduğundan şikayetçi. Windows 8 kadar olmasa da, Windows 10 tablet modunu açınca müthiş bir tablet deneyimi sunuyor.
Ayrıca hala UWP Windows Gezgini gelmedi. Hem geliştiricileri mağazaya çekmeye çalışıyorlar, hem de kendileri tam olarak mağazaya girmiyorlar.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 4 hf.
Windows 10 ile itibarını kurtarması Microsoft için iyi oldu. Sırf bu yüzden yeni bir Windows çıkartmaktan korkmaya başladılar. Açık ara Win7 ve Win10 dışındaki son dönem bir çok işletim sistemi ne yazık ki çöptür. Ama bu iki işletim sistemi stabil çalışması, kullanışlı olması ve kullanıcının bir çok işlemini kolaylıkla yapabilmesini sağlayacak şekilde dikkatlice tasarlanmış olması Windowsu hala vazgeçilmez yapan ilk unsur. Bu güven duygusu ile ürettiği değer ürün ve yazılımlar markaya artı değer katıyor bu kesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gavur Padisah 4 hf.
Peki Lumia'ya nolmuş; gören, bilen var mı? Eheheheheh.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seyfi84 1 ay
Satya Nadella akıllı bir adam, Steve Ballmer varken Microsoft zorlandı hatta gelirleri düştü ama o da geçiş sürecini iyi idare etti.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mrslimshady 1 ay
ee microsoft kazanmış sana ne oluyor ki sanki sen kazandın..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 1 ay
Canım çekti gidip bir surface pro’mu alsam :) çok pahalı bana göre ihtiyacım olmadığı içindir o :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 1 ay
Microsoft Surface Pro kullanıyorum. Fiyatını kesinlikle hakediyor. Taşınabilirliği, dokunmatik ekran kalitesi, kalem kullanımı, type cover klavyesi ile Mac'lerle asla yakalayamayacağınız bir deneyim sunuyor. Windows stabil değil diyenler gelsin bunu kullansın.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sreylare 4 hf. alaz1903
"Windows stabil değil diyenler"..
Evet Windows stabil değil dengesiz bir şirket ürünüdür. Microsoft'un ajan sokup batırdığı şirketler vardır ve başta Lumialar olmak üzere hakkında sözler verip yüz üstü bıraktığı milyonlarca kullanıcının canını yakmıştır. Bir gün yaptıklarının bedelini ödeme zamanı gelecektir. Windows 7 kullanıyorum güncellemelerin hiçbirisi yok güncelleme yaptığımda bilgisayar kapanıp kalıyor sistem geri yükleme bile kurtaramıyor format atmak zorunda kalıyorum. Güncelleme yapmasam bazen RAM şişiyor bilgisayarı kullandırtmıyor. Güncelleme görevini sildim tamamen de öyle kurtuldum bu beladan. Benzer şekilde Windows 10'da bile sürünen bilgisayarlar var. Adamlar kullanıcıları beğenmediği halde zorla güncelleme yaptırmaya çabalıyor. Bu firma şu üründen kâr edememeye başlasın bu segmenti de terkeder kullanıcılarını da umursamaz.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3726 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft, gelir ve
6 etiket daha Windows xbox surface azure Yazılım Çağrı Babuçcuoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 hf. Epic Games: Steam aldığı komisyonu düşürürse biz de özel oyunlardan vazgeçeriz 4 hf. Yapay zeka Avrupa’da Twitter ile sel takibi yapıyor 4 hf. İlk 5G destekli iPad Pro 2021 yılında gelebilir 4 hf. 2020 Volkswagen Golf'ün önündeki en büyük engel OTA güncellemesi 4 hf. Thanos'un telefon hâli: Google Pixel 3a mor renk ve sarı güç tuşuyla sızdırıldı 4 hf. Facebook aktif kullanıcı sayısını arttırmaya devam ediyor 4 hf. Apple, elektrik şoku tehlikesiyle eski priz adaptörlerine yönelik değişim programı başlattı 4 hf. Intel, Apple ve Qualcomm anlaşmasından dolayı 5G modem işinden çıktığını kabul etti 4 hf. Hakan: Muhafız’ın ikinci sezonu yayınlandı 4 hf. Bitfinex yetkililerine tedbir talebi, kripto para piyasası sarsıldı 4 hf. iPhone 11 maketleri Alibaba’da satışa çıktı 4 hf. Samsung Galaxy Fold iFixit incelemesi Samsung’un isteği üzerine yayından kaldırıldı 4 hf. GlobalFoundries, New York fabrikasını sattı 4 hf. İkinci nesil AMD Ryzen G serisi detaylanıyor 4 hf. New York’a cam gökdelen yasağı geliyor 4 hf. Galaxy Fold süresiz ertelendi 1 ay Avengers: Endgame gişede Avatar'ı geçebilir mi? 1 ay OnePlus 7 Pro'nun Avrupa fiyatı belli oldu 1 ay Beyin sinyallerini sese dönüştüren implant geliştirildi 1 ay Telefonlar için Mario Kart Tour önümüzdeki ay beta sürecine başlıyor 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Microsoft sağlam kazandı: Surface, Xbox ve Windows başlıca gelir kaynakları Sonraki ADATA endüstriyel seviyede dayanıklı microSD kartlarını duyurdu 1 ay Facebook Hikayeleri 500 milyon günlük kullanıcıya ulaştı 1 ay Airbnb’den izleyenlerde seyahat etme isteği doğuracak orjinal içerikler geliyor 1 ay 6 GB RAM ve çift arka kameralı Oppo A9 resmen tanıtıldı 1 ay Nintendo yeni Switch konsolunu E3’te tanıtmayacak 1 ay 2si1 Özel | Playstation 5 teknik analiz 1 ay Tesla'nın ilk çeyrekteki zararı beklentileri aştı 1 ay Otokar, Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II'yi tanıttı 1 ay Samsung Galaxy A70 modelinin Türkiye fiyatı belli oldu 1 ay ‘Mark Zuckerberg ile Teknoloji ve Toplum’ podcast serisi yayınlandı 1 ay Redmi’nin amiral gemisinden ilk detaylar: 32 MP ön, 48 MP arka kamera 1 ay Google Duo grup görüntülü sohbetleri test ediliyor 1 ay Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme 1 ay Samsung 2030 yılına kadar yonga üretimi ve Ar-Ge’sine 115 milyar dolar yatırım yapacak 1 ay iOS 13 ile iPad Pro'lara fare desteği geliyor 1 ay Google Fit uygulaması iOS için indirmeye sunuldu 1 ay L&M isimli bir hacker, araçların motorlarını hareket halindeyken durdurabiliyor 1 ay Türkiye 'dünyanın plastik atık yuvası' olma yolunda ilerliyor 1 ay Samsung kendi kripto parasını çıkaracak 1 ay Makyajlanan 2019 Renault Master ve Trafic modelleri tanıtıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim