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Microsoft son çeyrekte 20 milyar dolar gelir elde etti, 525 milyon Windows 7 kopyası satıldı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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31 Aralık'ta sona eren mali çeyrek yıl raporlarına yazılım devi Microsoft da eklendi. Firma 2011 mali yılı ikinci çeyreğe denk gelen Ekim-Kasım-Aralık ayı bilançosunu açıkladı.

Rapora göre Microsoft son çeyrekte 20.89 milyar dolar rekor gelir elde etti. Önceki yıl aynı döneme göre %5 artış yaşandı. İşletim gelirleri 7.99 milyar dolar, net gelir 6.62 milyar dolar, hisse başına kazanç ise 0.78$ şeklinde gerçekleşti.

Microsoft CEO'su Steve Ballmer, yeni mobil ve masaüstü işletim sistemi için çok pozitif geri dönüşler aldıklarını ve 2012 yılında akıllı telefon, PC, tablet ve televizyonlarda yeni Metro arayüzünün yer alacağını CES 2012 fuarında açıklamıştı. 

Firma departmanları da kendi tarihlerindeki rekor gelirlere ulaştı. Microsoft işletme bölümü 6.28 milyar dolar gelir elde ederken toplamda 200 milyon Office 2010 lisansı satıldı. 

Sunucu ve araçlar bölümü 4.77 milyar dolar gelir, Windows Live bölümü 4.74 milyar dolar gelir ve toplamda 525 milyon Windows 7 kopyası satışı, Çevrimiçi Hizmetler bölümü 784 milyon dolar, Eğlence ve Cihaz bölümü de 4.24 milyar dolar gelir, toplamda 66 milyon konsol, 18 milyon Kinect satışı elde etti.

Firma özellikle Noel tatili esnasında tarihin en iyi satışlarını gerçekleştirdi. 30 Haziran’da tamamlanacak mali yılın genelinde de Microsoft rekor gelirler bekliyor.

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karaköy_soğancısı 7 yıl en beğenilen
korsanlar olmasaydı dünyaynın çoğu linux tabanlı sistemlere geçerdi doğal olarak windows da bukadar yaygın olamazdı korsanı bitirmek windowsu bitirmektir :)
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DH Misafiri 7 yıl
250 tl yazilim satarsa tabii kar yapar.tanidigim herkes korsan kullaniyor ama yine de karda microsoft.
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Mutlu Dal 7 yıl
money :D
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'Sefa 7 yıl
Windows 7 canavar gibi bir sistem.Herşeyi bulmak çok kolay ne diye linux ile uğraşayım.Normal bir bilgisayar kullanıcısı hele hayatta uğraşmaz.
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fayn88 7 yıl
darqshade
Adamlar paraya para demiyolar...

Zaten money diyolar :D
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Dark Shade 7 yıl
Adamlar paraya para demiyolar...
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Rainbow6 7 yıl
Iste bu insanlardan zorla bilgi toplayip , devletlere ve firmalara baski yaparak ucu sonu belli olmayan yasalarin cikmasini saglamasinin sonucu olarak firma kriz doneminde rekor kirmis ...microsofta kizgin olmamin sebebi gordumki yeni updatelerle lisans kontrolunu abartmis olmasi bendeki orjinal win7 li sistemi hardware upgrade edince sistemi kitleyip tekrardan aktive etmemi istedi ve internetten bi turlu aktive olmadi telefonla kirk saat ugrasip yaptim bu sure icerisinde ekranim siyaha boyanip vay efendim korsanmisin falan gibi yazilar koseye yapisti ... kim bu microsoft beni hirsizlikla sucluyor .. ayni olay orjinal xp li sistemimde de gerceklesti xp internetten ugrastirmadan yeniden active oldu fakat yazi ilk ciktiginda ortamda internet yoktu ve cevremdekilerde kosede windows orjinal degil gibilerinden yazilari gordu .. once insanlari hirsizlikla suclayip sona probleri duzeltmek bence suctur
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TTahir 7 yıl
perikentli
windows7 korsanmı :() ????

Yazılımların çoğunluğu Windows uyumlu olduğu için öyle demiş arkadaş, o yazılımların korsanı da Mac ve Linux tabanlı sistemli sistemlere göre daha kolay çıkınca milletin işine geliyor tabi :)
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E_Aydin35 7 yıl
Oh ohh Microsoft paraya para demiyorki onlar için değeri bile yok sadece bir araç yada şu şekilde nehirden geçmek için bir köprü.:)
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Tanarri 7 yıl
D.A.R.B.E.C.i
korsanlar olmasaydı dünyaynın çoğu linux tabanlı sistemlere geçerdi doğal olarak windows da bukadar yaygın olamazdı korsanı bitirmek windowsu bitirmektir :)

bunu şöylede değiştire biliriz korsanlar olmasaydı linux le kafa kafaya giderdi ayrıca bukadarda pahalı olmazdı mecbur ucuz satmak zorunda kalırdı! Neysede korsanda olsa keyfine diycek yok gibi baksanıza gelire
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SysEdit 7 yıl Tanarri
Tanarri

D.A.R.B.E.C.i

korsanlar olmasaydı dünyaynın çoğu linux tabanlı sistemlere geçerdi doğal olarak windows da bukadar yaygın olamazdı korsanı bitirmek windowsu bitirmektir :)


bunu şöylede değiştire biliriz korsanlar olmasaydı linux le kafa kafaya giderdi ayrıca bukadarda pahalı olmazdı mecbur ucuz satmak zorunda kalırdı! Neysede korsanda olsa keyfine diycek yok gibi baksanıza gelire

MS korsanı reklam gideri olarak değerlendiriyor o yüzden fazla da üstüne gitmiyor....
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AMERICAN 7 yıl
Yürü be MS.

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xLmNt13 7 yıl
win 7 iyi işletim sistemi bu kadar satması normal. vistada yaptığı hatayı bunda yapmadılar. 2 sene oldu 1 tane sp çıktı :)
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