Microsoft son çeyrekte 20 milyar dolar gelir elde etti, 525 milyon Windows 7 kopyası satıldı

31 Aralık'ta sona eren mali çeyrek yıl raporlarına yazılım devi Microsoft da eklendi. Firma 2011 mali yılı ikinci çeyreğe denk gelen Ekim-Kasım-Aralık ayı bilançosunu açıkladı.





Rapora göre Microsoft son çeyrekte 20.89 milyar dolar rekor gelir elde etti. Önceki yıl aynı döneme göre %5 artış yaşandı. İşletim gelirleri 7.99 milyar dolar, net gelir 6.62 milyar dolar, hisse başına kazanç ise 0.78$ şeklinde gerçekleşti.





Microsoft CEO'su Steve Ballmer, yeni mobil ve masaüstü işletim sistemi için çok pozitif geri dönüşler aldıklarını ve 2012 yılında akıllı telefon, PC, tablet ve televizyonlarda yeni Metro arayüzünün yer alacağını CES 2012 fuarında açıklamıştı.





Firma departmanları da kendi tarihlerindeki rekor gelirlere ulaştı. Microsoft işletme bölümü 6.28 milyar dolar gelir elde ederken toplamda 200 milyon Office 2010 lisansı satıldı.





Sunucu ve araçlar bölümü 4.77 milyar dolar gelir, Windows Live bölümü 4.74 milyar dolar gelir ve toplamda 525 milyon Windows 7 kopyası satışı, Çevrimiçi Hizmetler bölümü 784 milyon dolar, Eğlence ve Cihaz bölümü de 4.24 milyar dolar gelir, toplamda 66 milyon konsol, 18 milyon Kinect satışı elde etti.





Firma özellikle Noel tatili esnasında tarihin en iyi satışlarını gerçekleştirdi. 30 Haziran’da tamamlanacak mali yılın genelinde de Microsoft rekor gelirler bekliyor.