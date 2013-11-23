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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, sunum temelli kontrol sağlayan Office Remote uygulamasını kullanıma sundu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft, sunum temelli kontrol sağlayan Office Remote uygulamasını kullanıma sundu
Kendi geliştirdiği mobil işletim sistemini özel uygulamalar ile zenginleştirmeye devam eden Microsoft, bu doğrultuda sunum temelli kontrol sağlayan Office Remote uygulamasını kullanıma sundu.
Windows Phone işletim sistemine sahip telefonlar için yayınlanan Office Remote, Windows işletim sistemli bilgisayarlara yüklenen Word, PowerPoint ve Excel gibi Office 2013 (Office 2013 RT desteklenmiyor) yazılımlarının akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilmesine imkan veriyor. Bilgisayarlar ile Bluetooth üzerinden kablosuz olarak iletişim kuran uygulama, özellikle sık sık sunum yapan kişiler için faydalı bir yapı ortaya koyuyor. 
Ücretsiz olarak sunulan faydalı Office Remote uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/office-remote/01f53e5a-7870-49cb-8afc-d6fab6d7a3cd Yorum Yaz
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emre350z 6 yıl
Ah keşke ios ve android içinde çıksaydı. otelde toplantılara slayt atlatıcı vermekten kurtulurdum.
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Nokia Specialist 6 yıl
Az önce laptop windows 8.1 office 365 uzerinde lumia 920ile kullandım, son derece gerkesizlik abidesi bir program olmuş
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71212514 6 yıl
Çok sık sunum yapıyorum okulda gerekli ve iyi bir program ancak telefondan kontrol etmek için pc ye bir program kurulması gerek ve bluethooth olması gerek bu sebeple maalesef kullanamıyorum yinede güzel uygulama
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DokuzKuyrukluTilki 6 yıl 71212514
FenereSevdalı

Çok sık sunum yapıyorum okulda gerekli ve iyi bir program ancak telefondan kontrol etmek için pc ye bir program kurulması gerek ve bluethooth olması gerek bu sebeple maalesef kullanamıyorum yinede güzel uygulama

Biz okula Teamviewer kurduk rahatça kontrol ediyoruz sunumları her telefondan.
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