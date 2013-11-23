Microsoft, sunum temelli kontrol sağlayan Office Remote uygulamasını kullanıma sundu

Kendi geliştirdiği mobil işletim sistemini özel uygulamalar ile zenginleştirmeye devam eden Microsoft, bu doğrultuda sunum temelli kontrol sağlayan Office Remote uygulamasını kullanıma sundu.

Windows Phone işletim sistemine sahip telefonlar için yayınlanan Office Remote, Windows işletim sistemli bilgisayarlara yüklenen Word, PowerPoint ve Excel gibi Office 2013 (Office 2013 RT desteklenmiyor) yazılımlarının akıllı telefonlar üzerinden kontrol edilmesine imkan veriyor. Bilgisayarlar ile Bluetooth üzerinden kablosuz olarak iletişim kuran uygulama, özellikle sık sık sunum yapan kişiler için faydalı bir yapı ortaya koyuyor.

Ücretsiz olarak sunulan faydalı Office Remote uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/office-remote/01f53e5a-7870-49cb-8afc-d6fab6d7a3cd