Microsoft’tan yapay zeka destekli yeni bir haber uygulaması

Size özel haberler
Microsoft veya LinkedIn hesabınızla giriş yaptıktan sonra 16 farklı kategoriye kadar seçim yapabileceksiniz. Seçtiğiniz bu konu başlıklarına ait haberleri “Karışımın” menüsü altında görüyorsunuz. Uygulama konum bilginiz, ilginizi çeken haberler vb. verilerden size özel olarak bazı haberleri ön sıraya çıkarabilecek. Bir haberi açtığınızda kaynağa ait site açılacak ancak uygulama içerisinde kalmaya devam edeceksiniz. Yani haberleri uygulama içi tarayıcıda okuyorsunuz. Uygulamayı diğer pek çok benzerinden ayıran ise yapay zeka özellikleri olacak. Microsoft’un söylediğine göre;
“Hummigbird uygulamasını kullandıkça beğenebileceğiniz haberleri daha çok ön sıralara çıkaracağız. Konumunuza uygun ilginizi çekecek haberler de tespit edilecek. Kısacası tüm internet üzerinde en çok görmek isteyeceğiniz haberler sizin için otomatik olarak seçilecek.”Ayrıca Bkz. "LEGO The Hobbit oyunu kısa süreliğine ücretsiz"
Uygulama şu an sadece ABD üzerinde çalışmakta. Yakın zamanda diğer ülkelere de açılması bekleniyor. Beklemek istemiyorsanız apk indirme sitelerinde bulunabiliyor. Birden çok kaynaktan haber takip etmek sizin için önemliyse uygulama yeni yardımcınız olabilir.
Google Play: Hummingbird
https://www.phonearena.com/news/Microsofts-launches-AI-based-news-app_id111941 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
16 farklı katagoriye göre seçim yaptıktan sonra, yapay zekaya ne gerek kaldı ozaman.
RSS haber uygulamalarında da ilgi alanını seç gelsin. Dolphin Browser bile ilgili başlıklara göre sana bildirim, haber vb içerik öneriyor.
Bu yapay zeka kavramı da, yerli yersiz çok kullanılmaya başlandı.