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Microsoft’tan yapay zeka destekli yeni bir haber uygulaması

Yüzlerce kaynaktan toplanan haberi bir arada görmenizi sağlayan uygulamalara bir yenisi Microsoft’dan geldi. Hummingbird isimli uygulama yapay zeka özellikleriyle öne çıkıyor.
5 ay
5,2b
1
2
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Microsoft’tan yapay zeka destekli yeni bir haber uygulaması
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Farklı haber sitelerini tek bir yerden takip edebildiğiniz uygulamalar ilginizi çeken yazıları okumanız açısından oldukça yararlılar. Microsoft’un yeni tanıttığı Hummigbird (sinek kuşu) uygulamasıyla karşınıza çıkacak içerikler yapay zeka ile belirleniyor.

Size özel haberler

Microsoft veya LinkedIn hesabınızla giriş yaptıktan sonra 16 farklı kategoriye kadar seçim yapabileceksiniz. Seçtiğiniz bu konu başlıklarına ait haberleri “Karışımın” menüsü altında görüyorsunuz. Uygulama konum bilginiz, ilginizi çeken haberler vb. verilerden size özel olarak bazı haberleri ön sıraya çıkarabilecek. Bir haberi açtığınızda kaynağa ait site açılacak ancak uygulama içerisinde kalmaya devam edeceksiniz. Yani haberleri uygulama içi tarayıcıda okuyorsunuz. Uygulamayı diğer pek çok benzerinden ayıran ise yapay zeka özellikleri olacak. Microsoft’un söylediğine göre;

“Hummigbird uygulamasını kullandıkça beğenebileceğiniz haberleri daha çok ön sıralara çıkaracağız. Konumunuza uygun ilginizi çekecek haberler de tespit edilecek. Kısacası tüm internet üzerinde en çok görmek isteyeceğiniz haberler sizin için otomatik olarak seçilecek.”

Ayrıca Bkz. "LEGO The Hobbit oyunu kısa süreliğine ücretsiz"

Uygulama şu an sadece ABD üzerinde çalışmakta. Yakın zamanda diğer ülkelere de açılması bekleniyor. Beklemek istemiyorsanız apk indirme sitelerinde bulunabiliyor. Birden çok kaynaktan haber takip etmek sizin için önemliyse uygulama yeni yardımcınız olabilir.

Google Play: Hummingbird


https://www.phonearena.com/news/Microsofts-launches-AI-based-news-app_id111941 Yorum Yaz
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MaSSive 5 ay
Google, Facebook alayı, senin interneti kullanma profiline, ilgi alanına göre bıraktığın tıklama izlerini takip edip,öncelik reklam vb görsel, haber içeriklerini gözünün içine sokmak için, uzun zamandır bu mantıkla çalışıyor zaten.Tek fark tek uygulama üzerinden denmiş ama bu mantıkla çalışan, RSS haber uygulamaları da, yıllardır var.
16 farklı katagoriye göre seçim yaptıktan sonra, yapay zekaya ne gerek kaldı ozaman.
RSS haber uygulamalarında da ilgi alanını seç gelsin. Dolphin Browser bile ilgili başlıklara göre sana bildirim, haber vb içerik öneriyor.
Bu yapay zeka kavramı da, yerli yersiz çok kullanılmaya başlandı.
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Celonfix 5 ay
İlgi alanlarınızı,okuduğunuz haberleri,konumunuzu kaydedip ona göre haber sunacak tıpkı Google'ın "size özel" arama sonuçları yaratması gibi. Kısaca veri toplayacak Windows üzerindede telemetrilerle yaptığı gibi. Geleceğin gücü Bilgi ve Veri olacak.
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