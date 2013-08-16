Microsoft tarafından Windows Phone için yayınlanan YouTube uygulaması yeniden engellendi

Geçtiğimiz aylarda Microsoft tarafından yayınlanan YouTube uygulamasının reklamları göstermediği için kaldırılmasını isteyen Google, yapılan işbirliği sonucunda iki gün önce uygulamayı tekrardan Microsoft'un yayınlamasına izin vermişti. Ancak bu yeni uygulama da Google tarafından bazı gerekçeler gösterilerek engellendi.

YouTube yaptığı açıklamada, temel amaçlarının tüm cihazlar üzerinde en iyi performansa ve tutarlılığa sahip bir uygulama deneyim sağlamak olduğunu belirtiyor. Microsoft ile HTML5 üzerine kurulu bir uygulama hazırlamak adına işbirliğine gidildiğini belirten video devi, Microsoft'un gerekli yükseltmeleri ve çalışmaları yerine getirmeyerek hizmet şartlarına aykırı davrandığı söyleyerek uygulamanın engellendiğini ifade ediyor. Konu hakkında açıklama yapan Microsoft ise, Google'ın açıklığın sınırlarını zorladığını, servisin iOS ve Android uygulamalarının HTML 5 üzerine kurulu olmadığını ve bazı üretilmiş gerekçelerin ortaya atılarak sorunların çıkartıldığını söylüyor.

Şimdilik net bir açıklama gelmeyen konunun iki firma arasında tam anlamıyla çözülmeye çalışıldığı da son olarak gelen bilgiler arasında.



