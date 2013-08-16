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Microsoft tarafından Windows Phone için yayınlanan YouTube uygulaması yeniden engellendi

5 yıl
590
1
19
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft tarafından Windows Phone için yayınlanan YouTube uygulaması yeniden engellendi
Geçtiğimiz aylarda Microsoft tarafından yayınlanan YouTube uygulamasının reklamları göstermediği için kaldırılmasını isteyen Google, yapılan işbirliği sonucunda iki gün önce uygulamayı tekrardan Microsoft'un yayınlamasına izin vermişti. Ancak bu yeni uygulama da Google tarafından bazı gerekçeler gösterilerek engellendi.
YouTube yaptığı açıklamada, temel amaçlarının tüm cihazlar üzerinde en iyi performansa ve tutarlılığa sahip bir uygulama deneyim sağlamak olduğunu belirtiyor. Microsoft ile HTML5 üzerine kurulu bir uygulama hazırlamak adına işbirliğine gidildiğini belirten video devi, Microsoft'un gerekli yükseltmeleri ve çalışmaları yerine getirmeyerek hizmet şartlarına aykırı davrandığı söyleyerek uygulamanın engellendiğini ifade ediyor. Konu hakkında açıklama yapan Microsoft ise, Google'ın açıklığın sınırlarını zorladığını, servisin iOS ve Android uygulamalarının HTML 5 üzerine kurulu olmadığını ve bazı üretilmiş gerekçelerin ortaya atılarak sorunların çıkartıldığını söylüyor.
Şimdilik net bir açıklama gelmeyen konunun iki firma arasında tam anlamıyla çözülmeye çalışıldığı da son olarak gelen bilgiler arasında.
(MS) / (EG) 


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DemirKipi 5 yıl en beğenilen
Yok artık ebesi.
2 Yanıt Yanıtla +10
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şayze 5 yıl
Bir zamanlar google sadece bir arama motoruydu


Keşke öyle kalsaydı
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selmand 5 yıl DemirKipi
DemirKipi
Yok artık ebesi.

Ulan Ace 2 telefonumda bırak Youtube u androidin kendisi bile adam gibi çalışmazken bahaneye bak. Stabilite ve performans demişler.
DemirKipiYok artık ebesi.Ulan Ace 2 telefonumda bırak Youtube u androidin kendisi bile adam gibi çalışmazken bahaneye bak. Stab...
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THESTER 5 yıl
Ava giden avlanir google... Bir gun Microsoft senin o çöp isletim sistemini avlayacak .
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onur01651 5 yıl
Microsofta hak veririm, çünkü html5 i kim verirse onun yanındayım...
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Basteryus 5 yıl
Engellemeye çalışmaya devam et Google bakalım nereye kadar deavam ediceksin.
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like.no.other 5 yıl
google çöp tenekesi onun desteklediği satın aldığı çoğu şey de o tenekeyi dolduran çöp yığını

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Leskodjer 5 yıl
Youtube için seri çalışan alternatif program var mı bilmiyorumda uygun fiyatlı ve güzel gözüküyor diye satın alan hanım ablaların WP'den soğuduğu aşikar.
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Telvis 5 yıl Leskodjer
Courageux Celestiale
Youtube için seri çalışan alternatif program var mı bilmiyorumda uygun fiyatlı ve güzel gözüküyor diye satın alan hanım ablaların WP'den soğuduğu aşikar.

Metrotube var çok güzel Bi uygulama video indirme özelliği de var gorsellerde guzel
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No-FéAR 5 yıl
Google ebenin ..... ..... neyin peşindesin sen kaldırdım uygulamayı kurmam bir daha sanki youbeden başka site yok
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sseydi 5 yıl
Google kendi kuyusunu kazıyor haberi yok.
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şayze 5 yıl
Bir zamanlar google sadece bir arama motoruydu


Keşke öyle kalsaydı
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drowen 5 yıl
Adet yerini bulsun : #direnwindowsphone
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mesutismail 5 yıl
önceden Microsoftu tekelci bilirdim ,görünüşe göre durum değişmeye başladı
Google internetteki gücüyle tekelleşmenin Hası olmaya aday ..
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desparado1453 5 yıl
android çop- ios çop ...bir windows duzgun anasini satayim...

lumia 720 kullandim...tamam telefonun kamerasi-sekli semali iyi ....yazilimsal olarak katlanmasi guc bir sistem...microsoft kapali sistem yapacam diye cag atlamis....telefonun menusu bile tam anlamiyla tuketiciye acik degil o derece.....hafiza kartina erisim yok...nereye ne yukleniyor bilen yok..mudehale edemiyorsun...
lumia kapasite kontrol diye bir program var onunlada sadece yuklu uygulamalari -ne kadar yer kapladigini gorebiliyorsun.....boyle bir durumla karsilasinca cihazin stabil mitabil olmasida pek bir ise yaramiyor...insan telefondan soguyor

android cop mop enazindan tuketiciyi kisitlamiyor ki zaten kazandigi tek nokta o .......google mi windows a killik yapmis yoksa windows mu bilmem burada olan tuketiciye (windowsphone kullanicisina)oluyor
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mesincır 5 yıl
Google iyice kudurdu. İnsanlık için zararlı hale gelmeye başladı.
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xAlfonso 5 yıl
Bir yükleyip bir kaldırıyolar karar verin artık ya hiç yükleme yada kaldırma
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serhans35 5 yıl
Google kendi sistemlerinin peşinde ama o çöp androidiyle daha ne kadar dayanır bilinmez 😊
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