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Microsoft’un Chromium tabanlı Edge tarayıcısı beta sürecine girdi

Yazılım devi Microsoft’un bir süredir geliştirdiği Chromium tabanlı Edge tarayıcısı yeterli stabiliteye ulaştığı için firma tarafından beta sürecine alındı.
3 sa.
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Tarayıcılar
Metehan Göktaş
Yazar
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Edge tarayıcısıın tabanını Chromium’la değiştirme kararı alan Microsoft, uzun bir süredir yeni tarayıcısı üzerinde çalışıyor. Firmanın yeni tarayıcısı harcanan yoğun mesailerin ardından nihayet beta sürecine erişti.

Geliştirici ve Canary sürümlerinin kısa güncelleme periyotlarının aksine 6 haftada bir güncellenecek web tarayıcısı hali hazırda koyu tema ve izleme koruması gibi sıklıkla talep özelliklere de sahip.

Test kullanıcıları memnun 

Kullanıcıların kararlılığından memnun kaldıkları tarayıcı hakkında neden beta sürecine geçilmediği yönündeki sık soruların sonunda modern tarayıcıyı son hale bir adım daha yaklaştırdıklarını aktaran Joe Belfiore test kullanıcılarının geri dönüşlerin bir hayli memnun görünüyor.
Chromium tabanlı Edge’in artık günlük tarayıcı olarak kullanılabilecek derecede kararlı olduğunu iddia eden Belfiore, batarya ömrü konusunda da Edge’in oldukça iyi bir batarya ömrü sunduğunu belirtti.
Son olarak yeni Edge tarayıcının son halinin ne zaman indirmeye sunulacağı konusunda resmi ağızdan bir açıklama henüz gelmese de önümüzdeki yılın başlarına işaret ediliyor.


https://www.engadget.com/2019/08/20/microsoft-edge-chromium-beta/ Yorum Yaz
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esmerbuyucu 1 sa.
EdgeHTML diye kullanıyordum şimdi işim olmaz, Firefox candır.
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ALKaraca 2 sa.
Brave Browser candır.Hem açık kaynak hem güvenli hem de veri çalmıyor.
Hadi Windows'u geçtim ama Linux-GNU'da Microsoft Edge kullanmak iyi olmaz benim gibi Linux-GNU'cular için.
Düzenleme:Linux-GNU için Edge Browser desteği yokmuş şimdilik.
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ertech26 2 sa. ALKaraca
Bende Manjaro Linux ile gelen firefox kullanıyorum. En azından chrome gibi RAM i ele geçirmiyor....
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The Hollow 2 sa.
Stabil sürümünü kullanıyorum. Gayet iyi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ayrıntılı mesaj/bilgi: https://forum.donanimhaber.com//mesaj/yonlen/139648495
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hamzasoph 2 sa.
MacBook ta canary olanını kullanıyorum. Çok hızlı. Adblock ta ekledim. Neredeyse hergün güncelleme geliyor
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smart1978 3 sa.
Rekabet iyidir . Microsoft dogru adimlari atiyor. Firefox ofkelenmeye devam ediyor :) ...
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