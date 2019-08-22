Microsoft’un Chromium tabanlı Edge tarayıcısı beta sürecine girdi

Edge tarayıcısıın tabanını Chromium’la değiştirme kararı alan Microsoft, uzun bir süredir yeni tarayıcısı üzerinde çalışıyor. Firmanın yeni tarayıcısı harcanan yoğun mesailerin ardından nihayet beta sürecine erişti.

Geliştirici ve Canary sürümlerinin kısa güncelleme periyotlarının aksine 6 haftada bir güncellenecek web tarayıcısı hali hazırda koyu tema ve izleme koruması gibi sıklıkla talep özelliklere de sahip.

Test kullanıcıları memnun

Kullanıcıların kararlılığından memnun kaldıkları tarayıcı hakkında neden beta sürecine geçilmediği yönündeki sık soruların sonunda modern tarayıcıyı son hale bir adım daha yaklaştırdıklarını aktaran Joe Belfiore test kullanıcılarının geri dönüşlerin bir hayli memnun görünüyor.

Chromium tabanlı Edge’in artık günlük tarayıcı olarak kullanılabilecek derecede kararlı olduğunu iddia eden Belfiore, batarya ömrü konusunda da Edge’in oldukça iyi bir batarya ömrü sunduğunu belirtti.

Son olarak yeni Edge tarayıcının son halinin ne zaman indirmeye sunulacağı konusunda resmi ağızdan bir açıklama henüz gelmese de önümüzdeki yılın başlarına işaret ediliyor.

https://www.engadget.com/2019/08/20/microsoft-edge-chromium-beta/