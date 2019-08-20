Kim Nerede? 45 Elektrikli Porsche Taycan'ın kabininden ilk resmi görüntü geldi 26 Trafik Sigortası'nda ikinci el araç alacakları ilgilendiren düzenleme 26 AM4 platformu için yonga seti sürücüsü güncelleştirmesi yayınlandı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Chrome yakında FTP desteğini sonlandırıyor

Google'ın geliştirdiği popüler internet tarayıcısı Chrome'un, uzun yıllardır dosya barındırma ve indirme için kullanılan FTP bağlantı desteğini sonlandıracağı açıklandı.
3 sa.
949
14
5
Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Birçoğumuzun hatırlayacağı üzere FTP sunucuları, uzun yıllardır dosya barındırma ve indirme için kullanılan popüler servislerdi. Ancak geçen yıllar ve gelişen teknoloji FTP kullanımını da önemli ölçüde azalttı ve bu nedenle popüler internet tarayıcısı Chrome'un FTP bağlantılarını desteklemeyi bırakmaya karar vermesi şaşırtıcı değil.

Güvenlik sorunları da mevcut

Chrome geliştirici ekibine göre FTP kullanımı son yıllarda çok fazla düşüş gösterdi ve tarayıcının bu desteği sonlandırması kullanıcılar açısından büyük bir sorun olmayacak. Ancak şirketin açıklamaları, bunun bir nedeninin de düşük kullanıma ek olarak güvenlik açıkları olduğunu gösteriyor. İşte Google'ın konuyla ilgili açıklaması:
"Google Chrome'daki mevcut FTP uygulamasının şifreli bağlantılar (FTPS) veya proxy'ler için desteği yoktur. Tarayıcıda FTP kullanımı, mevcut FTP istemcisini iyileştirmeye yatırım yapmanın artık mümkün olmaması sebebiyle yeterince düşüktür. Güvensiz bir FTP uygulamasını sürdürmek yerine bu işlevselliği kaldırmak istiyoruz." Buna ek olarak Firefox'un da FTP desteğinin sonlandırma planları olduğunu belirtelim.


https://www.androidpolice.com/2019/08/17/chrome-drop-ftp-support/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TsG 57 dk.
Chrome, Opera, Firefox ve Edge ile aynı siteyi açtım ve karşılaştırdım. En az işlemci yükü çeken ve en az RAM harcayan EDGE oldu. Gerisi yalan...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TsG 58 dk.
Chrome, opera, Firefox, edge ile aynı siteyi açtım ve karşılaştırdım. En az işlemci yükü çeken ve en az ram harcayan EDGE oldu. Gerisi yalan...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
codered1983 2 sa.
Niye böyle bir salaklık yapıyorlar acaba.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanerss 3 sa.
Bütün kullanıcılarını takip ediyorlarki kaç kişi ftp kullanıp kullanmadıklarını biliyorlar. Uzak durun chrome ve türevlerinden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 3 sa.
telefonda hala kullaniyorum. telefondan ftp server aciyorum. wireless dosya aktarimi yaptigini iddia eden pek cok uygulamadan daha hizli ve stabil aktarim sagliyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 dk. Trafik Sigortası'nda ikinci el araç alacakları ilgilendiren düzenleme 45 dk. AM4 platformu için yonga seti sürücüsü güncelleştirmesi yayınlandı 1 sa. MIUI 11 arayüzü Eylül sonuna kadar duyurulabilir 2 sa. Kerbal Space Program 2, Mart 2020'de piyasaya çıkıyor 2 sa. Elektrikli Porsche Taycan'ın kabininden ilk resmi görüntü geldi 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Chrome yakında FTP desteğini sonlandırıyor Sonraki Yeni Mercedes-Benz Sprinter'ın öne çıkan teknolojileri 4 sa. Apple Arcade oyun servisi 5 dolarlık fiyata sahip olacak 5 sa. Realme 5 ve Realme 5 Pro tanıtıldı 6 sa. Samsung, masanızda yer açan 32 inçlik yeni oyuncu monitörünü tanıttı 6 sa. Apple'ın ilk orijinal dizisi 'The Morning Show' için fragman geldi 7 sa. İşte Apple TV+'ın çıkış tarihi ve fiyatı 8 sa. E. coli'nin enfeksiyon mekanizması aydınlatılıyor 8 sa. NASA, uzay iklimi araştırmalarında kullanılacak küp uydu tekliflerini değerlendiriyor 9 sa. GeForce NOW servisi Android telefonlara geliyor 18 sa. Paint ve WordPad, Windows 10'da isteğe bağlı özellik haline geliyor 19 sa. Cyberpunk 2077 ve daha fazlası Google Stadia'ya geliyor 19 sa. Facebook kafelerde hem kahve için hem gizlilik ayarlarını yapın 20 sa. Kalabalık WiFi ağlarında video yüklenmesini hızlandıracak bir yöntem keşfedildi 20 sa. Sonos'un ilk taşınabilir Bluetooth hoparlörünün görüntüleri ortaya çıktı 20 sa. HyperX, RAM ailesini FURY DDR4 RGB ile genişletti 21 sa. Yandex, 2021 yılına kadar otonom araç sayısını 1.000'e çıkaracak 22 sa. Chrome'un şifre güvenliği eklentisine göre kullanıcı şifrelerinin yüzde 1.5'i güvensiz 22 sa. Huawei krizinde son durum | Trump istemiyor 22 sa. Huawei Kirin 990 yonga seti, 4K 60 fps video kaydını destekleyecek 23 sa. GTA VI yakında duyurulabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Gamescom 2019 ( 19 - 24 Ağustos )
DH Forum
hdpli 3 belediyeye kayyum atandı
DH Forum
Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Abonelik Fiyatları 15 Eylül İ...
Bölüm Sonu Canavarı
God of War'un En Zorlandığımız Savaşları
Bölüm Sonu Canavarı
Bir Oyuncu, Resident Evil 4'teki Bela Düşman Chainsaw Guy'ı Sa...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim