Chrome yakında FTP desteğini sonlandırıyor

Birçoğumuzun hatırlayacağı üzere FTP sunucuları, uzun yıllardır dosya barındırma ve indirme için kullanılan popüler servislerdi. Ancak geçen yıllar ve gelişen teknoloji FTP kullanımını da önemli ölçüde azalttı ve bu nedenle popüler internet tarayıcısı Chrome'un FTP bağlantılarını desteklemeyi bırakmaya karar vermesi şaşırtıcı değil.

Güvenlik sorunları da mevcut

Chrome geliştirici ekibine göre FTP kullanımı son yıllarda çok fazla düşüş gösterdi ve tarayıcının bu desteği sonlandırması kullanıcılar açısından büyük bir sorun olmayacak. Ancak şirketin açıklamaları, bunun bir nedeninin de düşük kullanıma ek olarak güvenlik açıkları olduğunu gösteriyor. İşte Google'ın konuyla ilgili açıklaması:

"Google Chrome'daki mevcut FTP uygulamasının şifreli bağlantılar (FTPS) veya proxy'ler için desteği yoktur. Tarayıcıda FTP kullanımı, mevcut FTP istemcisini iyileştirmeye yatırım yapmanın artık mümkün olmaması sebebiyle yeterince düşüktür. Güvensiz bir FTP uygulamasını sürdürmek yerine bu işlevselliği kaldırmak istiyoruz." Buna ek olarak Firefox'un da FTP desteğinin sonlandırma planları olduğunu belirtelim.

https://www.androidpolice.com/2019/08/17/chrome-drop-ftp-support/