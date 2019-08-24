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Microsoft’un Gears Pop oyunu yayında

Hayatta kalma tarzındaki Microsoft Studios imzalı Gears Pop mobil oyunu Gears of War ikonik karakterlerini Funko Pop! tasarımı ile birleştiriyor. Oyun indirmeye sunuldu.
55 dk.
182
17
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un ikonik Gears of War karakterlerini eğlenceli Funko Pop! tasarımı ile harmanladığı Gears Pop mobil oyunu uzun bir deneme sürecinin ardından kısa süre önce indirmeye sunuldu.

Gears Pop neler sunuyor?

Gears Pop oyunu Clash of Clans tarzında bir hayatta kalma oyunu. Enerji çubuğuna göre elinizdeki karakterleri sahaya sürüyor ve karşı taraftaki rakibi ilk önce bozguna uğratmaya çalışıyorsunuz. Oyunun farkı ise siper sistemi.

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Oyunda belirli bir alan içerisine birimlerinizi koyabiliyorsunuz. Bu alan ne kadar kısa olursa kazanma şansınız düşüyor. Bu nedenle sipere yatarak alanı genişleten birimler kullanmanız gerekiyor. Böylece karşı üssün en yakınına kadar sokulabiliyorsunuz. Oyunda PvP yanında boss’lara karşı ekip de kurabiliyorsunuz.

30’dan fazla Gears of War karakteri kendisine ait yeteneklerle geliyor. Ayrıca çeşitli bomba ve füzeler ile belirli dolma süresi olan güçlendirmeler de elinizin altında oluyor. Karakterinizi ve birimlerinizi biriktirdiğiniz paralar ile hediyeleri kullanarak seviye atlatabiliyorsunuz. Oyunda Xbox Live desteği de mevcut.

Gears Pop!: Google Play II App Store



 


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