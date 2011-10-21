Microsoft ve Brightpoint, Afrika ve Ortadoğu'ya Windows Phone cihazlarını getirmek için ortaklık yaptı

Microsoft mobil işletim sistemi Windows Phone 7'nin yaygınlaşması için etkili reklam kampanyaları, ortaklıklar, güncellemeler gibi her türlü alternatifi ortaya koyuyor. Bu konuda hiç bir masraftan kaçınmayan Microsoft alım gücü düşük gelişmekte olan ülkelere yönelik de satış stratejileri belirliyor.





Microsoft Ortadoğu ve Afrika bölümü ile tedarik zinciri oluşturma konusunda lider Brightpoint firmasının Ortadoğu bölümü, Windows Phone cihazlarının Ortadoğu ve Afrika bölgesine dağıtımı için ortaklık imzaladıklarını duyurdu.





Ortaklık ile Brightpoint Windows Phone çevrimiçi mağazalarını bu bölgede yaygınlaştırarak tüketicilerin çevrimiçi Windows Phone cihazları satın almasını sağlayacak.





Microsoft bu bölgede 2012 yılı için akıllı telefon satışlarında yüzde 38'lik bir büyüme yakalanacağını öngörüyor ve çevrimiçi Windows Phone mağazası ile tüketicilerin beğenisine hitap etmeyi planlıyor.





Brightpoint ilk Windows Mobile cihazlarından bu yana Microsoft ile ortak ve bu bölgede gelişmiş dağıtım tecrübelerine sahip.





Windows Phone çevrimiçi mağazası İngilizce, Fransızca, Arapça ve Türkçe olarak gezinme ve alışveriş tecrübesini optimize etmek için sunacağı ek özelliklerle yıl sonuna doğru yayına başlayacak. Windows Phone cihazları satın almanın yanında kullanıcılar site üzerinde farklı modelleri karşılaştırabilecek, incelemeleri okuyabilecek, demo videoları izeleyebilecek, site üzerindeki aktivitelerini sosyal ağlarda paylaşabilecek.





Bu bölgede satılacak Windows Phone 7 cihazları sağdan sola okuma desteğini de beraberinde getirecek ve bu bir sürpriz olarak gösteriliyor.





Ancak Ortadoğu hariç özellikle orta ve güney Afrika ülkeleri alım gücü açısından çok düşük seviyelerde seyrediyor. Bu ülkelerde ne kadar Windows Phone 7 cihazının satılacağı merak konusu.