Microsoft ve Nokia telefon tanıtımlarını 17 Ağustos'ta gerçekleştirebilir

Microsoft'un uzun zamandır üzerinde çalıştığı, Windows Phone 7 işletim sistemine 500'den fazla yenilik getiren Mango güncellemesi ve bu güncellemeyi taşıyacak ilk modellerin Microsoft-Nokia ortaklığının sonucu olan Nokia telefonları, firmanın en büyük umudu haline geldi.





Teknoloji dünyasının da yakından takip ettiği bu süreç artık sona ermek üzere. 17 Ağustos'ta Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek oyun endüstrisi fuarı GamesCon'da Nokia ve Microsoft da ortak bir etkinlik düzenleyecek.





Etkinlik ile ilgili davetiyeler gönderilmeye başlandı. Davetiyede özellikle etkinlik ve sürprizlerin katılımcıları beklediği belirtiliyor.





Windows Phone 7.5 yüklü Nokia modellerinin en erken Eylül ayında tanıtılması ve piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak görünen o ki her iki firmada durgunluğa giren satışlarına ivme kazandırmak için acele ediyor.





Bu bakımdan etkinlikte yeni modellerin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Zira ilk Windows Phone 7.5 yüklü model olan Fujitsu IS12T geçtiğimiz hafta tanıtılmıştı.