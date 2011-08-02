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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft ve Nokia telefon tanıtımlarını 17 Ağustos'ta gerçekleştirebilir

7 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un uzun zamandır üzerinde çalıştığı, Windows Phone 7 işletim sistemine 500'den fazla yenilik getiren Mango güncellemesi ve bu güncellemeyi taşıyacak ilk modellerin Microsoft-Nokia ortaklığının sonucu olan Nokia telefonları, firmanın en büyük umudu haline geldi.

Teknoloji dünyasının da yakından takip ettiği bu süreç artık sona ermek üzere. 17 Ağustos'ta Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek oyun endüstrisi fuarı GamesCon'da  Nokia ve Microsoft da ortak bir etkinlik düzenleyecek.

Etkinlik ile ilgili davetiyeler gönderilmeye başlandı. Davetiyede özellikle etkinlik ve sürprizlerin katılımcıları beklediği belirtiliyor. 

Windows Phone 7.5 yüklü Nokia modellerinin en erken Eylül ayında tanıtılması ve piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Ancak görünen o ki her iki firmada durgunluğa giren satışlarına ivme kazandırmak için acele ediyor. 

Bu bakımdan etkinlikte yeni modellerin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Zira ilk Windows Phone 7.5 yüklü model olan Fujitsu IS12T geçtiğimiz hafta tanıtılmıştı. 


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cartographer 7 yıl
Gecenlerde Microsoft'tan ya da Nokia'dan birisi Twitter'a 7.5 diye yazdi, o gun bugundur boyle geciyor isim olarak.
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DH Misafiri 7 yıl
Mango için 7.5 değil 7.1 olacak diyorlardı.
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cartographer 7 yıl
Evet sayi olarak digerleriyle kiyaslaninca komik gorunuyor ama ise yarar uygulamalar var. AppStore'u bilmiyorum da Android Market'in buyuk kismi gereksiz bence.
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TheOnu 7 yıl
iyi güzelde windows işletim sistemine sahip nokialar (hadi diğer her şeyi atladık) android market ya da apple store ile nasıl yarışacak onu merak ediyorum. microsoftun bunlar gibi yazılım mağazası var mı şu an( hiç duymadım böyle bir şey) ve varsa şu an toplam kaç bin uygulaması var ?
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anelka39 7 yıl TheOnu
nights
iyi güzelde windows işletim sistemine sahip nokialar (hadi diğer her şeyi atladık) android market ya da apple store ile nasıl yarışacak onu merak ediyorum. microsoftun bunlar gibi yazılım mağazası var mı şu an( hiç duymadım böyle bir şey) ve varsa şu an toplam kaç bin uygulaması var ?

Win7 ninde marketplace diye AppStore var
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cartographer 7 yıl
Bu arada benim aklıma şöyle bir ihtimal geliyor: Nokia yine istediği satış rakamlarına ulaşamayacak, planlar yine değişecek ve MeeGo ile devam edecekler.
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kantikk 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


nokia windows işbirliği
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cartographer 7 yıl
Eğer ek hizmetler sunmuyorsa mesela Ovi Maps gibi falan, alınmaz. Ha fiyatı da önemli tabii ucuz olacağı söyleniyor. Bir de Nokia böyle ince telefonlar yapma artık ya, telefon dediğin ele gelir böyle 6600 gibi :D
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punchpranha 7 yıl
bakalım ilk çocuklar nasıl olacak bu birleşmeden birde çocukların isimleri anna, john, anderson vs.
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Le7els 7 yıl
Bakalım nasıl olacak ...
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umutarslan.com 7 yıl
food & drinks for free yazıyorda sadece yerli içecekler mi beleş :D:D oruçlu olmasak giderdik yemeğe D:
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Luc4sHood 7 yıl
İkisinin birleşiminden ne çıkıcak acaba.Microkia ?
Bkz:İsimlendirmeler; Anna,Belle.
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d3wil55 7 yıl
nokia meego ile gelişmeliydi windows la kendini bitirdi ve nokia apple ın şuan bile önünde gidiyor
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