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Microsoft yılın ilk çeyreğini düşüşle kapattı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft yılın ilk çeyreğini düşüşle kapattı

Nokia'nın satın alınması ile birlikte çalışan ve gelir anlamında yeniden revizyona giden Microsoft, yılın ilk çeyreğini mali tablolarda düşüşle noktaladı.

Microsoft'tan yapılan duyuruya göre yılın ilk çeyreğinde elde edilen gelir 20.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Önceki yıl aynı döneme göre küçük bir miktar düşüş yaşanırken, net kar yine önceki yıl aynı döneme göre yüzde 8 azalma ile 5.66 milyar dolara geriledi. Firmanın hisse başı kazancında da yüzde 6 civarında azalma yaşandı.

Microsoft'un tüketiciye yönelik Windows ve Office ürünlerinde yaptığı promosyonlar 1.66 milyar dolar maliyet çıkarırken, bu maliyet hesaba katılmazsa yüzde 7-8 oranında bir yükselişin olduğu ifade edildi. 

Microsoft'un mobil işletim sistemi son çeyrekte yüzde 4 pazar payı elde ederek firmanın yüzünü güldürdü. Surface tabletlerinin satışı 500 milyon dolar gelir getirirken, konsol tarafında 1.2 milyon Xbox One, 800 000 Xbox 360 satışı yapıldı. Mali tabloların açıklanması ile birlikte firmanın borsa değeri yüzde 2 artış gösterdi.  

http://www.nytimes.com/2014/04/25/technology/microsoft-quarterly-earnings.html?_r=0 Yorum Yaz
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metebyr 5 yıl en beğenilen
haberi yanlış anlamayın adamlar hala deli kar ediyor, geçen sene bu aralar daha çok kar etmiş sadece :)
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nepasvior 5 yıl
başlat menüsünün ahı tuttu beter olsunlar, müşteri birşeyi istiyorsa ondan memnunsa değiştirmeyeceksin, başlarım yeniliğinize
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Cihat_, 5 yıl
çok cahil milletiz bir şeyi okuyunda cevaplayın adamlar halen deli gibi para basıyor
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Illustrious. 5 yıl
Kim derdi içinde Windows'un yüklü olduğu PC'den Google'a bakarken "bir gün bunlar Microsoft'un gelişimini, pazar payını tehdit edecek" diye. Ama ediyor işte, arama motoru Google
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bkaakco 5 yıl
Batacak en son şirketlerden biridir Microsoft. Sorun yok.
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Elsa 5 yıl Illustrious.
Illustrious.
Kim derdi içinde Windows'un yüklü olduğu PC'den Google'a bakarken "bir gün bunlar Microsoft'un gelişimini, pazar payını tehdit edecek" diye. Ama ediyor işte, arama motoru Google


Google önce en az S4 Pro'da stabil/ sorunsuz çalışan, virüs tarlası sistemini adam etsin de gelsin
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hi im bsavr 5 yıl
Ben CEO'nun yerinde olsam Android'e asla uygulama çıkartmam onlar nasıl WP'ye çıkartmıyorsa.
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Public_Enemy 5 yıl
anladığım kadarı ile sektörde samsung haricinde herkesin gelirinde düşme var
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metebyr 5 yıl en beğenilen
haberi yanlış anlamayın adamlar hala deli kar ediyor, geçen sene bu aralar daha çok kar etmiş sadece :)
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onur01651 5 yıl
İsabet olmuş. Bekliyorum bigün microsoftu satın alacak firmayı. Böyle dikbaşlılık olmaz....
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302sino 5 yıl
Bütün uygulama geliştiriciler işe Windows'tan başlar.Görceksiniz geleceğin teknolojisidir windows phone.
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