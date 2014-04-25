Microsoft yılın ilk çeyreğini düşüşle kapattı





Nokia'nın satın alınması ile birlikte çalışan ve gelir anlamında yeniden revizyona giden Microsoft, yılın ilk çeyreğini mali tablolarda düşüşle noktaladı.





Microsoft'tan yapılan duyuruya göre yılın ilk çeyreğinde elde edilen gelir 20.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Önceki yıl aynı döneme göre küçük bir miktar düşüş yaşanırken, net kar yine önceki yıl aynı döneme göre yüzde 8 azalma ile 5.66 milyar dolara geriledi. Firmanın hisse başı kazancında da yüzde 6 civarında azalma yaşandı.





Microsoft'un tüketiciye yönelik Windows ve Office ürünlerinde yaptığı promosyonlar 1.66 milyar dolar maliyet çıkarırken, bu maliyet hesaba katılmazsa yüzde 7-8 oranında bir yükselişin olduğu ifade edildi.





Microsoft'un mobil işletim sistemi son çeyrekte yüzde 4 pazar payı elde ederek firmanın yüzünü güldürdü. Surface tabletlerinin satışı 500 milyon dolar gelir getirirken, konsol tarafında 1.2 milyon Xbox One, 800 000 Xbox 360 satışı yapıldı. Mali tabloların açıklanması ile birlikte firmanın borsa değeri yüzde 2 artış gösterdi.

http://www.nytimes.com/2014/04/25/technology/microsoft-quarterly-earnings.html?_r=0