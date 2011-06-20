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Microsoft'dan kıvrımlı tasarımıyla öne çıkan klavye: Comfort Curve 3000

7 yıl
11,9b
1
29
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Dünyanın yazılım devlerinden Microsoft, sade ve kıvrımlı tasarımıyla ön plana çıkan klavyesi Comfort Curve 3000'i duyurdu.
Firmanın 24,95$'dan ön sipariş almaya başladığı klavye, 470 mm uzunluğunda ve 175 mm genişliğinde tasarlanmış. Kıvrımlı tasarımıyla günün büyük bir bölümünü bilgisayar karşısında gerçirenlerin bileklerinin sağlığını düşünen Microsoft, Comfort Curve 3000'de medya tuşlarını da unutmamış. Bu tuşlar sayesinde müziklerinizi, videolarınızı yönetebiliyorsunuz ve hesap makinesine doğrudan erişim sağlayabiliyorsunuz.

http://www.microsoft.com/hardware/en-us/p/comfort-curve-keyboard-3000/3tj-00001#overview Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ONUR_345241 1 yıl
Arkadaşlar tavsiye edermisiniz yıl 2017 kıvrım iş yaparmi artik ?

Hepsiburada da 37 TL almaya degermi ? Kablo ucu usb mi yoksa klavye ucumu ?
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semıh11 7 yıl
internet kafede vardı bu
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Dağılın 7 yıl
Birazdan almaya gidiyorum
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Akinci 7 yıl
Comfort curve 2000 vardı su döküldü ve 5-6 tuşu çalışmıyor.
Tuşları cc 2000 gibi yumuşaksa bunu alacağım.
Acaba msoft klavylerde grülen 3 tuşa basınca sapıtma sorunu var mı?
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birolmth 7 yıl

Akinci

Comfort curve 2000 vardı su döküldü ve 5-6 tuşu çalışmıyor.
Tuşları cc 2000 gibi yumuşaksa bunu alacağım.
Acaba msoft klavylerde grülen 3 tuşa basınca sapıtma sorunu var mı?




tabiki siz bilirsiniz ama içine su dökünlünce bozulmayan logitech klavyeler var bence onları denemelisiniz
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Recharged 7 yıl
Daha ince bir klavye olabilirdi.Mesela 2000'in tasarımı ve rahatlığı çok güzel.
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P.Escobar 7 yıl
microsoft ataga kalktı klavye güzel diger ürünleride buradan bana göre su sonuc cıkıyor microsoft un geliri azalmaya baslamıs
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birolmth 7 yıl
Volkanbaba
Güzel klavye.Şu medya tuşu şeylerini logitechin modellerinden esinlenmişler gibi.

logitechten esinlenmeden ürün üretmişler mi acaba?,:D
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Volkanbaba 7 yıl
Güzel klavye.Şu medya tuşu şeylerini logitechin modellerinden esinlenmişler gibi.
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Adam Lallana 7 yıl
Güzel bişeye benziyor.
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EDYGL 7 yıl
2000 modeli var bende süper klavye tr gelince almayı düşünüyorum
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