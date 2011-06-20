Microsoft'dan kıvrımlı tasarımıyla öne çıkan klavye: Comfort Curve 3000

Dünyanın yazılım devlerinden Microsoft, sade ve kıvrımlı tasarımıyla ön plana çıkan klavyesi Comfort Curve 3000'i duyurdu.

Firmanın 24,95$'dan ön sipariş almaya başladığı klavye, 470 mm uzunluğunda ve 175 mm genişliğinde tasarlanmış. Kıvrımlı tasarımıyla günün büyük bir bölümünü bilgisayar karşısında gerçirenlerin bileklerinin sağlığını düşünen Microsoft, Comfort Curve 3000'de medya tuşlarını da unutmamış. Bu tuşlar sayesinde müziklerinizi, videolarınızı yönetebiliyorsunuz ve hesap makinesine doğrudan erişim sağlayabiliyorsunuz.



http://www.microsoft.com/hardware/en-us/p/comfort-curve-keyboard-3000/3tj-00001#overview