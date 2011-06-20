Microsoft'dan kıvrımlı tasarımıyla öne çıkan klavye: Comfort Curve 3000

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Dünyanın yazılım devlerinden Microsoft, sade ve kıvrımlı tasarımıyla ön plana çıkan klavyesi Comfort Curve 3000'i duyurdu.
Firmanın 24,95$'dan ön sipariş almaya başladığı klavye, 470 mm uzunluğunda ve 175 mm genişliğinde tasarlanmış. Kıvrımlı tasarımıyla günün büyük bir bölümünü bilgisayar karşısında gerçirenlerin bileklerinin sağlığını düşünen Microsoft, Comfort Curve 3000'de medya tuşlarını da unutmamış. Bu tuşlar sayesinde müziklerinizi, videolarınızı yönetebiliyorsunuz ve hesap makinesine doğrudan erişim sağlayabiliyorsunuz.
http://www.microsoft.com/hardware/en-us/p/comfort-curve-keyboard-3000/3tj-00001#overview Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hepsiburada da 37 TL almaya degermi ? Kablo ucu usb mi yoksa klavye ucumu ?
Tuşları cc 2000 gibi yumuşaksa bunu alacağım.
Acaba msoft klavylerde grülen 3 tuşa basınca sapıtma sorunu var mı?
tabiki siz bilirsiniz ama içine su dökünlünce bozulmayan logitech klavyeler var bence onları denemelisiniz
logitechten esinlenmeden ürün üretmişler mi acaba?,:D