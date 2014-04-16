Microsoft'dan yeni Office 365 paketi: "Office 365 Bireysel"

Yakın zamanda iPad için Office’i yayınlayan Microsoft, Office 365 üyelik paketlerinin içerisine bir yenisini daha ekledi. Bugün satışa sunulan yeni paket, Office 365’e çok daha uygun fiyat ile sahip olunmasını sağlıyor.
Microsoft’un “Office 365 Bireysel” ismini verdiği paket, 1 bilgisayar (bu Mac ya da PC olabilir) ile 1 Windows tablet ya da iPad için Office yazılımlarının kullanılmasını kapsıyor. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access ve Publisher’ın bir bilgisayar ve tabletten kullanılmasını sağlayan pakette ayrıca 20GB’lık ek OneDrive çevrimiçi depolama alanı ile 60 ülkeyi kapsayan, 60 dakikalık Skype dünya dakikaları yer alıyor.
Office 365 Bireysel de diğer Office 365 paketleri gibi kullanıcıların en güncel Office yazılımlarını kullanabilmesine imkan sunuyor. Öneğin bugün Office 365’e abone olan bir Mac kullancısı, bilgisayarında Mac için Office 2011’i kullanabilecek; ancak yeni bir Mac için Office (örneğin Mac için Office 2014) çıktığı an, herhangi bir ücret ödemeden direkt olarak son sürümü indirip onu kullanmaya başlayabilecek.
Kullanıcılar, Office 365 Bireysel’e aylık otomatik ücretlendirme ile 9,99’a ya da yıllık ücretlendirme ile 99,99 TL’ye sahip olabiliyorlar.
Aşağıdaki bağlantıdan Office 365 Bireysel’in detaylarına ulaşabilir, dilerseniz satın alabilirsiniz:
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
- Office kurmadan bile chrome/firefox/safari uzerinden word, excel, pp gibi programlara erisebilecegini bilmiyor.
- Dokumanlarinin tamamini buluta kaydedip bilgisayarda basladigi isi telefonda bitirebilecegini bilmiyor.
- Bunlari yaparken sunum veya projelerini takim ve okul arkadaslarina paylasabileceklerini veya insanlara tarayici uzerinden sunum yapabileceklerini bilmiyorlar.
- Lync ile yine tarayici uzerinden toplantilar gorusmeler ve konferanslar yapilabileceklerini bilmiyorlar.
Sonra gelmis "ofise en fazla 30tl veririm" "program degil mi kopyalar gecerim" diyorlar. İyi ki teknoloji sizin akliniza gore sekillenmiyor arkadaslar, iyi ki.
Fakirler
Merhabalar, para kazandığım iş için en yoğun kullandığım araç Word. Lisanssız kullanmak ciddi anlamda rahatsız ediyordu fakat toplu para veremiyordum. Office 365 çıktıktan sonra haberim olur olmaz aylık 18,99 TL olan paketten aldım. Yaptığım iş sayesinde kazandığım paranın yanında bu çok küçük kalıyor. Belki inanmayacaksınız ama işimin bereketi de arttı. Gerçi sezonla ilgili de olabilir. Satın aldığım paket 5 cihazlık. Şimdilik 1 masaüstü ve 1 dizüstüne kurdum. Eşimin bilgisayarını formatladıktan sonra onun bilgisayarına da kuracağım. Telefonuma da kurdum ki bunun için sınır yoktu galiba. Zaten telefonda pek kullanışlı değil.
Benzer bir paketi Windows için de bekliyorum, hatta Microsoft'a sordum ama resmi bir dille ve anlamadığım bir nedenle yapmayacaklarını yazmışlar.
Artıları:
+ Lisanslı yazılım kullanmanın verdiği rahatlık (Microsoft'u soru yağmuruna tutmak da ayrı bir zevk)
+ Güncelleme kolaylığı
+ Forum sitesinde her soruya anında cevap veriyorlar.
Eksileri:
- Mobil sürüm çok kötü. Ücretsiz (Polaris vb.) uygulamalar daha başarılı
- Ödemede bazı sıkıntılar var. Kendileri istediği zaman karttan çekim yapıyorlar. Her an para bulundurmak gerekiyor. "Şimdi öde" gibi bir seçenek yapamamışlar.
- Eğitim yok. Web sitelerinde bazı notlar var ama o kadar "çeviri" ki... Okudukça bunaltı geliyor, en sonunda lanet olsun, ben kendim bulurum diyorum.
- Skype dakikaları ile sadece ev-iş numaraları aranıyor. Cep araması yok.
1 kereye mahsus 100 lira verilirde heryıl heryıl....
kusura bakma
Gene Almam:)
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5934 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Yazılım, Apple ve