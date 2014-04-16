Microsoft'dan yeni Office 365 paketi: "Office 365 Bireysel"

Yakın zamanda iPad için Office’i yayınlayan Microsoft, Office 365 üyelik paketlerinin içerisine bir yenisini daha ekledi. Bugün satışa sunulan yeni paket, Office 365’e çok daha uygun fiyat ile sahip olunmasını sağlıyor.

Microsoft’un “Office 365 Bireysel” ismini verdiği paket, 1 bilgisayar (bu Mac ya da PC olabilir) ile 1 Windows tablet ya da iPad için Office yazılımlarının kullanılmasını kapsıyor. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access ve Publisher’ın bir bilgisayar ve tabletten kullanılmasını sağlayan pakette ayrıca 20GB’lık ek OneDrive çevrimiçi depolama alanı ile 60 ülkeyi kapsayan, 60 dakikalık Skype dünya dakikaları yer alıyor.

Office 365 Bireysel de diğer Office 365 paketleri gibi kullanıcıların en güncel Office yazılımlarını kullanabilmesine imkan sunuyor. Öneğin bugün Office 365’e abone olan bir Mac kullancısı, bilgisayarında Mac için Office 2011’i kullanabilecek; ancak yeni bir Mac için Office (örneğin Mac için Office 2014) çıktığı an, herhangi bir ücret ödemeden direkt olarak son sürümü indirip onu kullanmaya başlayabilecek.

Kullanıcılar, Office 365 Bireysel’e aylık otomatik ücretlendirme ile 9,99’a ya da yıllık ücretlendirme ile 99,99 TL’ye sahip olabiliyorlar.

Aşağıdaki bağlantıdan Office 365 Bireysel’in detaylarına ulaşabilir, dilerseniz satın alabilirsiniz: