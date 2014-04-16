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Microsoft'dan yeni Office 365 paketi: "Office 365 Bireysel"

5 yıl
5,9b
1
39
Diğer Yazılım
Shady
Haber Editörü
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Microsoft'dan yeni Office 365 paketi:
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Yakın zamanda iPad için Office’i yayınlayan Microsoft, Office 365 üyelik paketlerinin içerisine bir yenisini daha ekledi. Bugün satışa sunulan yeni paket, Office 365’e çok daha uygun fiyat ile sahip olunmasını sağlıyor.

Microsoft’un “Office 365 Bireysel” ismini verdiği paket, 1 bilgisayar (bu Mac ya da PC olabilir) ile 1 Windows tablet ya da iPad için Office yazılımlarının kullanılmasını kapsıyor. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access ve Publisher’ın bir bilgisayar ve tabletten kullanılmasını sağlayan pakette ayrıca 20GB’lık ek OneDrive çevrimiçi depolama alanı ile 60 ülkeyi kapsayan, 60 dakikalık Skype dünya dakikaları yer alıyor.

Office 365 Bireysel de diğer Office 365 paketleri gibi kullanıcıların en güncel Office yazılımlarını kullanabilmesine imkan sunuyor. Öneğin bugün Office 365’e abone olan bir Mac kullancısı, bilgisayarında Mac için Office 2011’i kullanabilecek; ancak yeni bir Mac için Office (örneğin Mac için Office 2014) çıktığı an, herhangi bir ücret ödemeden direkt olarak son sürümü indirip onu kullanmaya başlayabilecek.

Kullanıcılar, Office 365 Bireysel’e aylık otomatik ücretlendirme ile 9,99’a ya da yıllık ücretlendirme ile 99,99 TL’ye sahip olabiliyorlar.

Aşağıdaki bağlantıdan Office 365 Bireysel’in detaylarına ulaşabilir, dilerseniz satın alabilirsiniz:


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gokceonur 5 yıl en beğenilen
Yahu sadece mobilde kullanicak adam ne kadar is yapabilecek de yillik 100 lira istiyosunuz el insaf ya
3 Yanıt Yanıtla +21
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technical death metal 4 yıl
Cogu kisi office 365'in ne oldugunun farkinda degil sanirim.

- Office kurmadan bile chrome/firefox/safari uzerinden word, excel, pp gibi programlara erisebilecegini bilmiyor.

- Dokumanlarinin tamamini buluta kaydedip bilgisayarda basladigi isi telefonda bitirebilecegini bilmiyor.

- Bunlari yaparken sunum veya projelerini takim ve okul arkadaslarina paylasabileceklerini veya insanlara tarayici uzerinden sunum yapabileceklerini bilmiyorlar.

- Lync ile yine tarayici uzerinden toplantilar gorusmeler ve konferanslar yapilabileceklerini bilmiyorlar.

Sonra gelmis "ofise en fazla 30tl veririm" "program degil mi kopyalar gecerim" diyorlar. İyi ki teknoloji sizin akliniza gore sekillenmiyor arkadaslar, iyi ki.
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DH Misafiri 4 yıl
Aha yıllık 100 tl yi çok bulmuşlar...doğru tabe.Microsoft hayır kurumu nede olsa.Parasını İNSAFSIZ bulanlara yardım cemiyeti.Hadeee AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIMLARA...ANCA GİDERSİNİZ.babnıza söyleyin az yesin, aylığı 8,3333333..... TL ye, günlüğü ise 0,27 kuruşa denk gelen Microsoft ofis programı alsın.
Fakirler
1 Yanıt Yanıtla
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bkaakco 4 yıl DH Misafiri
O zaman 2 tane al, birini bana yolla :) Hatta istersen al 100 tane falan, çekilişle dağıt.
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Tesla Nikola 5 yıl
Satin alinmiyor, kiralaniyor..
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ferikate 4 yıl
Konuyu hortlatıyorum :)
Merhabalar, para kazandığım iş için en yoğun kullandığım araç Word. Lisanssız kullanmak ciddi anlamda rahatsız ediyordu fakat toplu para veremiyordum. Office 365 çıktıktan sonra haberim olur olmaz aylık 18,99 TL olan paketten aldım. Yaptığım iş sayesinde kazandığım paranın yanında bu çok küçük kalıyor. Belki inanmayacaksınız ama işimin bereketi de arttı. Gerçi sezonla ilgili de olabilir. Satın aldığım paket 5 cihazlık. Şimdilik 1 masaüstü ve 1 dizüstüne kurdum. Eşimin bilgisayarını formatladıktan sonra onun bilgisayarına da kuracağım. Telefonuma da kurdum ki bunun için sınır yoktu galiba. Zaten telefonda pek kullanışlı değil.
Benzer bir paketi Windows için de bekliyorum, hatta Microsoft'a sordum ama resmi bir dille ve anlamadığım bir nedenle yapmayacaklarını yazmışlar.

Artıları:
+ Lisanslı yazılım kullanmanın verdiği rahatlık (Microsoft'u soru yağmuruna tutmak da ayrı bir zevk)
+ Güncelleme kolaylığı
+ Forum sitesinde her soruya anında cevap veriyorlar.
Eksileri:
- Mobil sürüm çok kötü. Ücretsiz (Polaris vb.) uygulamalar daha başarılı
- Ödemede bazı sıkıntılar var. Kendileri istediği zaman karttan çekim yapıyorlar. Her an para bulundurmak gerekiyor. "Şimdi öde" gibi bir seçenek yapamamışlar.
- Eğitim yok. Web sitelerinde bazı notlar var ama o kadar "çeviri" ki... Okudukça bunaltı geliyor, en sonunda lanet olsun, ben kendim bulurum diyorum.
- Skype dakikaları ile sadece ev-iş numaraları aranıyor. Cep araması yok.
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DH Misafiri 5 yıl
Open office'in gözünü seveyim. Mevlam microsoft'a muhtaç etmesin.
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dark dragon 5 yıl
Mobilde iWork kullanılır her türlü, bunu ancak şirketler vb kullanır.
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kahraman0991 5 yıl
Pahalı değil çok pahalı..
1 kereye mahsus 100 lira verilirde heryıl heryıl....
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muratkaya 5 yıl
Ondan sonra vay efendim korsan kullanılıyor falan...
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thestell 5 yıl
Gerçekten uygunmuş tebrik etmek lazım.
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bkaakco 5 yıl
Bence Office gereksiz bir şekilde pahalı. Windows da kısmen öyle. Linux gelişse keşke.
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nepasvior 5 yıl
aylık yıllık ne demek ya ben satın aldım mı o program benimdir arkadaş, kıyamete kadar kullanırım, cd si elinde olan adam da kullanır ben öldükten sonra var mı böyle çakallık, zaten bireysel kullanıcı office i ne yapsın çok lazımsa libreoffice var aynı işi yapıyor, ha profosyonel manada lazımsa onu da bireysel paket olarak kimse almaz zaten
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seven44 5 yıl
yillik 100 lira istiyosunuz el insaf
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tgezer 5 yıl
Yap 100 lira sınırsız alalım.
kusura bakma
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Breaak4Love 5 yıl
tgezer

Yap 100 lira sınırsız alalım.
kusura bakma

Gene Almam:)
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