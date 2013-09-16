Microsoft'ta görev değişikliği





Nokia'nın satın alımı sonrasında, bu firmadaki yöneticilerin de gelişiyle önemli bir yapılanmaya gideceği anlaşılan Microsoft, bazı isimleri biraz daha ön plana çıkarmayı planlıyor.





Bugüne kadar Windows Phone ekibinin başında olan ve etkinliklerin popüler yüzü olan Joe Belfiore, bundan sonra telefon, tablet ve PC üzerinde odaklanan bir ekibin liderliğini eline alacak.





Windows Phone mühendislik ekibinin başındaki isim olan Terry Myerson ise artık tüm işletim sistemlerinden sorumlu olacak. Bu sorumluluk alanında geliştirme, test, program yönetimi, telefon/tablet/PC sistemleri, Xbox ve Hizmetler bölümlerinden doğrudan rapor alacak. Xbox bölümünün başına Marc Whitten, Hizmetler bölümünün başına ise Chris Jones geçecek.





Microsoft'un organizasyon şemasındaki yeniden yapılanmanın en büyük sebebi ise, dikey entegrasyon yapısına sahip Apple gibi firmalarla rekabet edebilmek için çalışmaları tek bir çizgi altında toplamak.





Böylece tüm mobil cihaz ve PC ürünleri tek bir başlıkta, yine tüm işletim sistemleri de tek bir yönetici altında toplanacak. Giyilebilir teknolojiler için ayrı bir birim görevlendirildi. Nokia'nın entegrasyonu sonrasında da firmanın yeni görevlendirmeler yapacağı konuşuluyor.