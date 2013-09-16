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Microsoft'ta görev değişikliği

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'ta görev değişikliği

Nokia'nın satın alımı sonrasında, bu firmadaki yöneticilerin de gelişiyle önemli bir yapılanmaya gideceği anlaşılan Microsoft, bazı isimleri biraz daha ön plana çıkarmayı planlıyor.

Bugüne kadar Windows Phone ekibinin başında olan ve etkinliklerin popüler yüzü olan Joe Belfiore, bundan sonra telefon, tablet ve PC üzerinde odaklanan bir ekibin liderliğini eline alacak. 

Windows Phone mühendislik ekibinin başındaki isim olan Terry Myerson ise artık tüm işletim sistemlerinden sorumlu olacak. Bu sorumluluk alanında geliştirme, test, program yönetimi, telefon/tablet/PC sistemleri, Xbox ve Hizmetler bölümlerinden doğrudan rapor alacak. Xbox bölümünün başına Marc Whitten, Hizmetler bölümünün başına ise Chris Jones geçecek.

Microsoft'un organizasyon şemasındaki yeniden yapılanmanın en büyük sebebi ise, dikey entegrasyon yapısına sahip Apple gibi firmalarla rekabet edebilmek için çalışmaları tek bir çizgi altında toplamak.

Böylece tüm mobil cihaz ve PC ürünleri tek bir başlıkta, yine tüm işletim sistemleri de tek bir yönetici altında toplanacak. Giyilebilir teknolojiler için ayrı bir birim görevlendirildi. Nokia'nın entegrasyonu sonrasında da firmanın yeni görevlendirmeler yapacağı konuşuluyor. 

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DaOzy 5 yıl
Microsoft PC ile mobil cihzları bir tutmamayı bir türlü öğrenemedi.Windows 8 başarısızlığından sonra hala mı?
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Biyturs_OnSr 5 yıl
VlknFX
hiçbir windows phone u görmedim ben en iyi diye

Kamera ?
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LilTunechi 5 yıl
Elop? Adam nokiayi ölü fiyatına getirdi.
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VlknFX 5 yıl
Apple olmak istiyor yani zaten uzun zamandır bu konuşuluyordu adım adım yaklaşıyor evet daha stabil olabilir ama tasarımlarında malzemelerinde değişmesi lazım birde apple herzaman modellerinde o dönemin en iyisini ortaya koyuyor bunuda takip etmesi lazım hiçbir windows phone u görmedim ben en iyi diye
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EKONOMI$T 5 yıl
Stephen Elop daha Ceo olmadı mı?
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İronik Adam 5 yıl
Artık güzel işler bekliyoruz.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
benden de önemli bir açıklama ben artık "FireFox OS" kullanacağım
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SuperSantorelli 5 yıl
Nokia'nın yei modeli Van Gogh olacakmış beyler,
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thinkwithbrain 5 yıl
OnlyChaos
Evet bu resme birazda ağaç ekleyelim... İyice Bob Rossa bağladı Microsoft. Umarım ortaya güzel bir tablo çıkar.

birazda van dyck kahverengisi alalım
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OnlyChaos 5 yıl
Evet bu resme birazda ağaç ekleyelim...
İyice Bob Ross'a bağladı Microsoft. Umarım ortaya güzel bir tablo çıkar.
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hawloo 5 yıl
Şirket artık çok güçlü gerçekten.
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Jül Sezar 5 yıl hawloo
hawloo
Şirket artık çok güçlü gerçekten.



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