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Microsoft’tan Direct Reality atağı

Microsoft oyun dünyasına yeni bir sanal gerçeklik tanımı getirebilir. Bir süre önce tescil edilen Direct Reality ismi E3 2017 öncesinde oyun dünyasında heyecan uyandırdı.
1 yıl
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1
4
Oyun Konsolları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sanal gerçeklik konusuna büyük yatırımlar yapan Microsoft, HoloLens adındaki sanal ve zengin gerçeklik karışımı gözlüğü ile büyük beğeni toplamıştı. Firmanın E3 2017 fuarında oyunculara da bir sürprizi olabilir.

Yeni tanım

Sektörün en büyük oyun fuarlarından E3 2017 öncesinde Microsoft’un Direct Reality şeklinde bir isim tescili yapması dikkatlerin bu tarafa dönmesine neden oldu. Normalde sanal gerçeklik için Virtual Reality, zengin gerçeklik için de Augmented Reality tanımlamaları kullanılıyor.

HoloLens gözlüğünde olduğu gibi son dönemde bu ikisini bir araya getiren gözlüklere de Mixed Reality tanımlaması yapılmaya başlanmıştı. Direct Reality ise bugüne kadar hiç kullanılmayan bir tanımdı.

Ayrıca Bkz. "HP kendi harici grafik kutusunu hazırlıyor"

Microsoft’un bu tanım altına neleri dahil edeceği bilinmiyor ancak akla ilk gelen tahmin Project Scorpio konsolu için HoloLens benzeri bir gözlük olabileceği yönünde. Veya Xbox One veya Windows 10 bilgisayarlar için de bir karışık gerçeklik gözlüğü olabilir. 11 Haziran’da başlayacak E3 2017 fuarında Microsoft’un bu tanıma vurgu yapması bekleniyor. 

 

http://www.tweaktown.com/news/57909/microsoft-trademarks-direct-reality-ahead-e3-2017/index.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 ay
hp mi, uzak olsun bana!
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axaxa 1 yıl
Virtual Reality kasmalarına son hız devam
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Kerim5100 1 yıl
Desene Scorpio gümbür gümbür :D
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umut_baris 1 yıl Kerim5100
Kerim5100
Desene Scorpio gümbür gümbür :D

Fıkra güzeldi.
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