Microsoft’tan Direct Reality atağı

Sanal gerçeklik konusuna büyük yatırımlar yapan Microsoft, HoloLens adındaki sanal ve zengin gerçeklik karışımı gözlüğü ile büyük beğeni toplamıştı. Firmanın E3 2017 fuarında oyunculara da bir sürprizi olabilir.

Yeni tanım

Sektörün en büyük oyun fuarlarından E3 2017 öncesinde Microsoft’un Direct Reality şeklinde bir isim tescili yapması dikkatlerin bu tarafa dönmesine neden oldu. Normalde sanal gerçeklik için Virtual Reality, zengin gerçeklik için de Augmented Reality tanımlamaları kullanılıyor.

HoloLens gözlüğünde olduğu gibi son dönemde bu ikisini bir araya getiren gözlüklere de Mixed Reality tanımlaması yapılmaya başlanmıştı. Direct Reality ise bugüne kadar hiç kullanılmayan bir tanımdı.

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Microsoft’un bu tanım altına neleri dahil edeceği bilinmiyor ancak akla ilk gelen tahmin Project Scorpio konsolu için HoloLens benzeri bir gözlük olabileceği yönünde. Veya Xbox One veya Windows 10 bilgisayarlar için de bir karışık gerçeklik gözlüğü olabilir. 11 Haziran’da başlayacak E3 2017 fuarında Microsoft’un bu tanıma vurgu yapması bekleniyor.