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Microsoft'tan Kinect odaklı iki yeni patent başvurusu

6 yıl
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Oyun Konsolları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Microsoft, Kinect'in sahip olduğu yeteneklerden daha fazla faydalanarak kullanım alanını genişletmek adına patent başvurularında bulundu.

Yazılım devinin yaptığı başvurulardan ilkinin içeriğinin, cihaz üzerindeki hareket algılayıcı kameranın mobil olarak kullanımına ilişkin olduğu görülüyor. Şu an için kullanım alanları patent içeriğinde belirtilmese de ''Mobil Çevre Sensörü'' olarak adlandırılan araç sayesinde Kinect'in özelliklerini mobil kameralarda da kullanmanın mümkün hale geleceği belirtiliyor. Kullanıcıların hareketlerini kızılötesi veya stereoskopik kamera ile algılayan sensör bu algılama yöntemlerinin yetersiz kaldığında ise hareket algılama özelliğini devreye sokarak işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Patentte yer alan bu teknolojinin PC'de de kullanılabileceği belirtiliyor.

Şirket tarafından yapılan bir diğer başvuru ise Kinect'in özelliklerini kullanarak videoları düzenlemeyle ilgili. Bu teknoloji sayesinde ise el hareketleri kullanılarak videoları düzenlemek mümkün hale geliyor. Kullanıcıların kendi oluşturdukları sahnelerde yer alarak, bunu video olarak kaydetmesine imkanı sunacak bu teknolojiyle birlikte Kinnect ile hazırlanmış eğlenceli videoları da görmemiz oldukça muhtemel görünüyor.

Patenti alınan bu teknolojilerin ne zaman kullanıcıların hizmetine sunulacağı ise şu an için merak konusu olmaya devam ediyor.
http://www.engadget.com/2012/08/02/microsoft-patent-applications-take-kinect-into-mobile-cameras/ Yorum Yaz
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SystemApps 6 yıl
wp cihazları kinecte entegre ettikten sonra umarım kineckti mobil cihazlara entege ederlerde sırf dokunmatiğe bağlı kalmaktan kurtuluruz.
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wustti 6 yıl
bir ps3 değil doğru ama en az on ps3 :) ps3 ü olanlarda genel izlenimlerim özellikle bu kinect ve arayüz olaylarından sonra iyice bunalımdalar. hemen hemen aynı parayı veren xbox360 sahipleri bir adet move fiyatına (belki daha ucuz) kinect alarak 6-8 kişi aynı anda oyun oynayabiliyor. ek olarak da elinde sağında solunda hiçbişey olmadan:) neyse tamam siz haklısınız deyip kapatmak lazım yoksa çok uzatıyorlar :)
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DH Misafiri 6 yıl
yukuberk
Bir PS3 değil.

PS3'tür diyende olmadı zaten senden başka
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E_Aydin35 6 yıl
Microsoft elini Kinect adına güçlendiriyor.. Gelecek nesil Kinect teknolojisini alacağı en sıradışı, ilginç teknolojiler ile hatta yeni nesil konsol ve nilgisayarlarda belkide Windows 8'de (öyle bir durum söz konusu değil şimdilik) kesinlikle avantaj olucakdır..
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ment877 6 yıl
Şu Kinect'e biraz daha oyun desteği gelse tadından yenmeyecek.
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yukuberk 6 yıl
Bir PS3 değil.
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murdocklawless 6 yıl
her şey iyi güzelde bu çizimler neden 1900 lü yılların başından kalmış şekilde yapılır ben onu çözemedim?
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