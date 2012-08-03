Microsoft'tan Kinect odaklı iki yeni patent başvurusu





Microsoft, Kinect'in sahip olduğu yeteneklerden daha fazla faydalanarak kullanım alanını genişletmek adına patent başvurularında bulundu.

http://www.engadget.com/2012/08/02/microsoft-patent-applications-take-kinect-into-mobile-cameras/

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Yazılım devinin yaptığı başvurulardan ilkinin içeriğinin, cihaz üzerindeki hareket algılayıcı kameranın mobil olarak kullanımına ilişkin olduğu görülüyor. Şu an için kullanım alanları patent içeriğinde belirtilmese de ''Mobil Çevre Sensörü'' olarak adlandırılan araç sayesinde Kinect'in özelliklerini mobil kameralarda da kullanmanın mümkün hale geleceği belirtiliyor. Kullanıcıların hareketlerini kızılötesi veya stereoskopik kamera ile algılayan sensör bu algılama yöntemlerinin yetersiz kaldığında ise hareket algılama özelliğini devreye sokarak işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Patentte yer alan bu teknolojinin PC'de de kullanılabileceği belirtiliyor.Şirket tarafından yapılan bir diğer başvuru ise Kinect'in özelliklerini kullanarak videoları düzenlemeyle ilgili. Bu teknoloji sayesinde ise el hareketleri kullanılarak videoları düzenlemek mümkün hale geliyor. Kullanıcıların kendi oluşturdukları sahnelerde yer alarak, bunu video olarak kaydetmesine imkanı sunacak bu teknolojiyle birlikte Kinnect ile hazırlanmış eğlenceli videoları da görmemiz oldukça muhtemel görünüyor.Patenti alınan bu teknolojilerin ne zaman kullanıcıların hizmetine sunulacağı ise şu an için merak konusu olmaya devam ediyor.