Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'tan Windows Phone için yeni uygulama: Photo Story

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,1b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft'tan Windows Phone için yeni uygulama: Photo Story
 
Yazılım devi Microsoft, fikirleri gerçeğe dönüştüren Microsoft Garage projesi kapsamında Windows Phone cihazlar için hazırlanan yeni uygulaması Photo Story'i kullanıma sundu.
Modern bir arayüzle hazırlanan Photo Story, temel olarak çekilen fotoğraflardan videolar oluşturulması noktasında görev yapıyor. Özel algoritmasıyla en iyi fotoğrafları otomatik olarak seçen ve yapılan tema ile müzik seçimleriyle ilginç videolar hazırlayabilen uygulama, her türlü özelleştirme ayarını kullanıcılarına veriyor ve önemli anlardan etkili görsel hikayeler oluşturabiliyor. 
Cortana etkileşimi de bulunan Photo Story, ücretsiz olarak buradan elde edilebiliyor. 

http://www.windowscentral.com/microsofts-new-photo-story-windows-phone-app-turns-groups-images-videos Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim