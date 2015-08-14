Microsoft'tan Windows Phone için yeni uygulama: Photo Story

Yazılım devi Microsoft, fikirleri gerçeğe dönüştüren Microsoft Garage projesi kapsamında Windows Phone cihazlar için hazırlanan yeni uygulaması Photo Story'i kullanıma sundu.

Modern bir arayüzle hazırlanan Photo Story, temel olarak çekilen fotoğraflardan videolar oluşturulması noktasında görev yapıyor. Özel algoritmasıyla en iyi fotoğrafları otomatik olarak seçen ve yapılan tema ile müzik seçimleriyle ilginç videolar hazırlayabilen uygulama, her türlü özelleştirme ayarını kullanıcılarına veriyor ve önemli anlardan etkili görsel hikayeler oluşturabiliyor.

Cortana etkileşimi de bulunan Photo Story, ücretsiz olarak buradan elde edilebiliyor.

http://www.windowscentral.com/microsofts-new-photo-story-windows-phone-app-turns-groups-images-videos