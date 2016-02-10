Microsoft’tan öğrencilere özel teknoloji yarışması: Imagine Cup

2003 yılından bu yana geleneksel olarak dünyanın farklı şehirlerinden düzenlenen ve dünyanın en büyük öğrenci katılımlı teknoloji yarışmalarından bir tanesi olan Microsoft Imagine Cup 2016 için başvurular başladı.

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