Microsoft’tan öğrencilere özel teknoloji yarışması: Imagine Cup

Haber Müdürü
2003 yılından bu yana geleneksel olarak dünyanın farklı şehirlerinden düzenlenen ve dünyanın en büyük öğrenci katılımlı teknoloji yarışmalarından bir tanesi olan Microsoft Imagine Cup 2016 için başvurular başladı.
15 Mart tarihine kadar devam edecek olan etkinlikte bu yıl 3 büyük yarışma gerçekleştirilecek. Katılımcı ekiplerden “Dünya Vatandaşlığı”, “Oyun” ve “İnovasyon” alanlarında geleceği şekillendirecek projeler üretmesi istenecek.
30 Mart – 11 Nisan tarihleri arasında jüri değerlendirmesi gerçekleştirilecek olan yarışmada ulusal finale katılmaya hak kazanan takımlar 12 Nisan’da ilan edilecek. 16 Nisan tarihinde de Türkiye Imagine Cup 2016 gerçekleşecek.
4 üye ve 1 danışman şeklinde oluşturulacak olan takımlarla yarışacak olan öğrencilerden dereceye girenler, Türkiye ulusal finallerinde sektörün ileri gelenlerinden oluşan jüriye fikrini sunma şansı yakalayacak ve kazanan takımın üyelerine sektörün ileri gelenlerinden oluşan jüriye fikir sunma şansı verilecek. Ayrıca kazanan takımın üyelerine Microsoft’un Mentorship desteği ve dizüstü bilgisayar hediye edilecek.
Finallerde birinci olan takım, Temmuz ayında ABD’nin Seattle şehrinde düzenlenecek Global Imagine Cup finallerinde Türkiye’yi temsil edecek ve 50.000 Dolar ödüle ulaşma şansı yakalayacak. Yarışmaya dair detaylar burada yer alan bağlantıda yer alıyor.
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