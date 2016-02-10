Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft’tan öğrencilere özel teknoloji yarışması: Imagine Cup

Dünya çapında milyonlarca öğrencinin merakla beklediği teknoloji yarışması Microsoft Imagine Cup 2016’nın başvuruları başladı. Öğrencilerin takımlar kurarak teknoloji projeleri geliştirecek.
3 yıl
2,1b
1
2
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft’tan öğrencilere özel teknoloji yarışması: Imagine Cup
2003 yılından bu yana geleneksel olarak dünyanın farklı şehirlerinden düzenlenen ve dünyanın en büyük öğrenci katılımlı teknoloji yarışmalarından bir tanesi olan Microsoft Imagine Cup 2016 için başvurular başladı.

15 Mart tarihine kadar devam edecek olan etkinlikte bu yıl 3 büyük yarışma gerçekleştirilecek. Katılımcı ekiplerden “Dünya Vatandaşlığı”, “Oyun” ve “İnovasyon” alanlarında geleceği şekillendirecek projeler üretmesi istenecek.

30 Mart – 11 Nisan tarihleri arasında jüri değerlendirmesi gerçekleştirilecek olan yarışmada ulusal finale katılmaya hak kazanan takımlar 12 Nisan’da ilan edilecek. 16 Nisan tarihinde de Türkiye Imagine Cup 2016 gerçekleşecek.

4 üye ve 1 danışman şeklinde oluşturulacak olan takımlarla yarışacak olan öğrencilerden dereceye girenler, Türkiye ulusal finallerinde sektörün ileri gelenlerinden oluşan jüriye fikrini sunma şansı yakalayacak ve kazanan takımın üyelerine sektörün ileri gelenlerinden oluşan jüriye fikir sunma şansı verilecek. Ayrıca kazanan takımın üyelerine Microsoft’un Mentorship desteği ve dizüstü bilgisayar hediye edilecek.

Finallerde birinci olan takım, Temmuz ayında ABD’nin Seattle şehrinde düzenlenecek Global Imagine Cup finallerinde Türkiye’yi temsil edecek ve 50.000 Dolar ödüle ulaşma şansı yakalayacak. Yarışmaya dair detaylar burada yer alan bağlantıda yer alıyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
@aspirin_00 çok haklısın katılıyorum bence amaçları bu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 3 yıl
ne guzel ileride trilyoner edecek fikirleri beles alma yolu
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Far Cry Primal için harika bir kasa modu 3 yıl Google'ın sürücüsüz otomobil yazılımı bir şofördür! 3 yıl Raspberry Pi'de oyun oynamak mümkün hale geliyor 3 yıl Google Formlar yeni güncellemeyle yeteneklerini daha da genişletti 3 yıl Unity oyun motoruna SteamVR desteği geldi 3 yıl Twitter yeni kullanıcılar için yeterince ilgi çekici değil 3 yıl LG G5 Quick Cover resmiyet kazandı 3 yıl Fransız şirketten patentli solar otoyol duyurusu 3 yıl Opera'ya 1.2 milyar dolarlık teklif 3 yıl Çin mobil uygulama pazarı, ABD'yi geçmek üzere 3 yıl Star Wars: Bölüm 8'in çekimlerine başlandı 3 yıl Yıldırımlar uzaydan nasıl görünüyor? Uzay İstasyonu'ndan muhteşem görüntüler 3 yıl Rusya hükümeti Windows'u yasaklamak, Google ve Apple'dan daha fazla vergi almak istiyor 3 yıl Google’dan flash reklamları tamamen ortadan kaldıracak yeni karar 3 yıl Google sürücüsüz kargo aracı için patent aldı 3 yıl Rubik küpü ilk kez 1 saniyeden az sürede çözüldü 3 yıl Casper VIA M1 akıllı telefon inceleme videosu 3 yıl Apple, Watch'ın arayüzü için özel bir ekip kurdu 3 yıl Einstein'ın haklılığı kanıtlandı mı? Bilim dünyasında büyük gün! 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Microsoft’tan öğrencilere özel teknoloji yarışması: Imagine Cup Sonraki Obama, ulusal siber güvenlik için 19 milyar dolar bütçe talebinde bulundu 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge grilere büründü 3 yıl Sürücüsüz araçların en büyük engeli kar 3 yıl HTC One M10 için 11 Nisan tarihi işaret ediliyor 3 yıl Apple Store'larda iPhone'lara ekran koruyucu uygulaması 3 yıl Tesla Model S’in Alman rakibi Porsche Mission E'de detaylar netleşiyor 3 yıl Oculus-Ready PC'lerin ön siparişi 16 Şubatta başlıyor 3 yıl Yeni Windows 10 güncellemesi Edge tarayıcısındaki gizlilik problemini çözüyor 3 yıl Ve Twitter yenileniyor 3 yıl Apple Music’in Türkiye ayağında işler karışıyor mu? 3 yıl Tesla 85 kWh kapasiteli bataryaların üretimini sonlandırdı 3 yıl Rakamlarla Selfie ölümlerinin sayısı ve sebepleri ortaya çıktı 3 yıl Yazıcı kullanımında son durum ne ? 3 yıl Apple TV’ye sesle metin girişi desteği geliyor 3 yıl Final Fantasy 9, Android ve iOS için yayınlandı 3 yıl AMD: GPUOpen, mobil cihazlarda da kullanılabilir 3 yıl "15 yıl sonra iPhone yerinde başka bir cihaz olacak" 3 yıl Amazon kendi oyun motoru Lumberyard'ı tanıttı 3 yıl Yeni Star Trek dizisi, Hannibal'ın yaratıcısına emanet 3 yıl LG G5'te de ekran her zaman açık olacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim