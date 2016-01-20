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Microsoft'tan sivil toplum kuruluşlarına 1 milyar dolar değerinde bulut hizmeti hediye

Üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının bulut hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmasını isteyen Microsoft, Azure platformu üzerinden 1 milyar dolar değerine bir kampanyaya başladı.
3 yıl
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'tan sivil toplum kuruluşlarına 1 milyar dolar değerinde bulut hizmeti hediye


Bulut bilişim alanında Azure platformu ile büyük bir pay sahibi olan Microsoft, platforma olan ilgiyi artırmak adına önemli bir kampanya başlatıyor. Geleceğin en önemli çözüm kaynaklarından birisi olacağına inandığı bulut bilişim altyapısını, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının hizmetine sunuyor. 

Microsoft daha önce bu tarz kampanyalarda ücretsiz bilgisayar veya tablet modelleri hediye etmekteydi. Microsoft'un buluta çok önem veren yeni patronu Satya Nadella, bu yıl ile birlikte önemli bir konsept değişikliğine gidiyor. Toplamda 900 üniversite araştırmacısı ve 70 000 sivil toplum kuruluşu, 3 yıl boyunca Microsoft Azure imkanlarından faydalanacak. 


STK tarafında; Microsoft Azure platformunun veri merkezlerinden faydalanma, Office 365 paketini kullanma ve çapraz platform cihaz yönetim sistemi sunuluyor. Araştırmacı tarafında ise ücretsiz Azure depolama alanı ve sistem kaynaklarının kullandırılması, kampanya kapsamında. Firma ayrıca, gelişmemiş ülkelerde internet kullanımının yaygınlaştırılması için daha fazla çaba gösterecek. 

Üniversitelerin ve STK'ların, ücretsiz hizmetler ile daha verimli çalışmalar yapacağına inanan Microsoft, 3 yıl boyunca yıllık 350 milyon dolar olmak üzere toplamda 1 milyar dolar harcamayı düşünüyor. 2017 sonunda hizmetlerin tüm STK'lara ulaştırılmış olması bekleniyor. 

http://www.engadget.com/2016/01/20/microsoft-1b-nonprofits-universities/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
3 yıl sonunda sistemler ne olacak? Tabi ki para ile olacak :)
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naboo 3 yıl
haber görseli iyi olmuş :)
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kadirirdem 3 yıl
Microsoft bunun altında inşallah bir çapanoğlu yoktur...
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Patren 3 yıl
bulut vercez diye microsoft üniversitelerin teknoloji bilgilerini çalmasın gizli gizli kendine yaracak olan teknolojileri
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face1tr 3 yıl
Google ın NonProfits atağına karşı geç kalmış bir adım!
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