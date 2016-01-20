Microsoft'tan sivil toplum kuruluşlarına 1 milyar dolar değerinde bulut hizmeti hediye





Bulut bilişim alanında Azure platformu ile büyük bir pay sahibi olan Microsoft, platforma olan ilgiyi artırmak adına önemli bir kampanya başlatıyor. Geleceğin en önemli çözüm kaynaklarından birisi olacağına inandığı bulut bilişim altyapısını, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının hizmetine sunuyor.





Microsoft daha önce bu tarz kampanyalarda ücretsiz bilgisayar veya tablet modelleri hediye etmekteydi. Microsoft'un buluta çok önem veren yeni patronu Satya Nadella, bu yıl ile birlikte önemli bir konsept değişikliğine gidiyor. Toplamda 900 üniversite araştırmacısı ve 70 000 sivil toplum kuruluşu, 3 yıl boyunca Microsoft Azure imkanlarından faydalanacak.









STK tarafında; Microsoft Azure platformunun veri merkezlerinden faydalanma, Office 365 paketini kullanma ve çapraz platform cihaz yönetim sistemi sunuluyor. Araştırmacı tarafında ise ücretsiz Azure depolama alanı ve sistem kaynaklarının kullandırılması, kampanya kapsamında. Firma ayrıca, gelişmemiş ülkelerde internet kullanımının yaygınlaştırılması için daha fazla çaba gösterecek.





Üniversitelerin ve STK'ların, ücretsiz hizmetler ile daha verimli çalışmalar yapacağına inanan Microsoft, 3 yıl boyunca yıllık 350 milyon dolar olmak üzere toplamda 1 milyar dolar harcamayı düşünüyor. 2017 sonunda hizmetlerin tüm STK'lara ulaştırılmış olması bekleniyor.

http://www.engadget.com/2016/01/20/microsoft-1b-nonprofits-universities/?ncid=txtlnkusaolp00000595