Microsoft'tan yine ucuz bir Nokia telefon

Microsoft geçtiğimiz yıl Nokia'nın mobil cihaz bölümünü satın aldı ve akıllı telefonlarından Nokia markasını tamamen kaldırdı. Bununla birlikte Nokia ismini cep telefonlarında kullanmaya devam ediyor. Gelişmekte olan ülke pazarlarında güçlü bir imajı olduğu için Nokia isminden vazgeçmeyen Microsoft, çok ucuza çok konuşturan cep telefonu stratejisini de aynen uyguluyor. Bugün tanıtılan Nokia 230 yine konuşturmaya odaklı bir telefon.





1200mAh kapasiteli bataryası ile 23 saat konuşma, 27 gün de bekleme süresi sunan telefon değiştirilebilir batarya ile tüketicilere uzun yıllar kullanım tecrübesi sunmayı amaçlıyor. Opera Mini ve Bing Search gibi yazılımlarla desteklenen model Edge üzerinden internete bağlanıyor.





2.8 inçlik ekranında 240x320 piksel çözünürlük sunan model Series 30$ arayüzü üzerinde çalışıyor. Arka kısımda LED flaşlı 2MP çözünürlükte kamera yer alırken, ön kısımda da 2MP çözünürlüğünde kamera mevcut. 16MB RAM, 32GB'a kadar microSD kart desteği, Bluetooth 3.0 ve FM radyo cihazın katma değerli özellikleri arasında.





Vergiler hariç 55$ fiyat etiketi ile Nokia 230 Aralık ayında Asya, Ortadoğu ve Hindistan'da satışa sunulacak. Tabii ülkemiz için vergiler ve döviz kuru nedeniyle 250TL üzeri bir fiyat ortaya çıkacaktır.

http://www.microsoft.com/en/mobile/phone/230/specifications/