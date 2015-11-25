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Microsoft'tan yine ucuz bir Nokia telefon

Nokia akıllı telefonlar artık satılmıyor ancak marka altında faaliyet gösteren standart işletim sistemli cep telefonları halen varlığını sürdürüyor. Nokia 230 buna son örnek.
3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'tan yine ucuz bir Nokia telefon

Microsoft geçtiğimiz yıl Nokia'nın mobil cihaz bölümünü satın aldı ve akıllı telefonlarından Nokia markasını tamamen kaldırdı. Bununla birlikte Nokia ismini cep telefonlarında kullanmaya devam ediyor. Gelişmekte olan ülke pazarlarında güçlü bir imajı olduğu için Nokia isminden vazgeçmeyen Microsoft, çok ucuza çok konuşturan cep telefonu stratejisini de aynen uyguluyor. Bugün tanıtılan Nokia 230 yine konuşturmaya odaklı bir telefon. 

1200mAh kapasiteli bataryası ile 23 saat konuşma, 27 gün de bekleme süresi sunan telefon değiştirilebilir batarya ile tüketicilere uzun yıllar kullanım tecrübesi sunmayı amaçlıyor. Opera Mini ve Bing Search gibi yazılımlarla desteklenen model Edge üzerinden internete bağlanıyor. 

2.8 inçlik ekranında 240x320 piksel çözünürlük sunan model Series 30$ arayüzü üzerinde çalışıyor. Arka kısımda LED flaşlı 2MP çözünürlükte kamera yer alırken, ön kısımda da 2MP çözünürlüğünde kamera mevcut. 16MB RAM, 32GB'a kadar microSD kart desteği, Bluetooth 3.0 ve FM radyo cihazın katma değerli özellikleri arasında. 

Vergiler hariç 55$ fiyat etiketi ile Nokia 230 Aralık ayında Asya, Ortadoğu ve Hindistan'da satışa sunulacak. Tabii ülkemiz için vergiler ve döviz kuru nedeniyle 250TL üzeri bir fiyat ortaya çıkacaktır.  

http://www.microsoft.com/en/mobile/phone/230/specifications/ Yorum Yaz
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canguler917 3 yıl en beğenilen
vergileri madem yüksek tutacaksiniz,bari akilli telefon-normal telefon diye ayirip bu gibi modelleri o yüksek vergiden muaf tutun
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Umutcan 3 yıl
200-250tl'lik akıllı telefon alıp yavaşlıktan ve dokunmatik tepki süresinden çıldırmaktansa bunlar daha mantıklı bence.
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deoksiriboz1000 3 yıl
3g üzerinden görüntülü konuşma varsa anaya babaya alınabilir
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musty578 3 yıl
bu telefon ne zaman cıkıcak ya sanki iphone 7 bekler gibi beklemedeyim taam ihtiyar telefonu karizmasıda iyi yanlız
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by.eralp 3 yıl
3g yoksa artık at çöpe gitsin
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Ekrem bela okutacaksın kendine en sonunda. Ucuz telefon nedir biri bana açıklasın. Hangi haber sitesi "giriş seviyesi" yerine "ucuz" kelimesini kullanıyor. 1 liraya satılan kulaklık kadar kalite yok şu sitede..
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Master_Evil 3 yıl
Dümdüz tuşlar olunca yaşlılar kullanamıyor
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alp0007 3 yıl
meego
geçen anneme alacak telefon bulamadım ya piyasa da tuşlu telefon kalmamış.

Ben de bulamamıştım, sonra Torch A2 yi keşfettim. Yaşlılar için çok iyi, yerli malıymış. torchmobil.com/...
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AMERICAN 3 yıl
Güzel olmuş.
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Patren 3 yıl
hintlilere özel telefon yapmışlar
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umut_baris 3 yıl
Ben Asha 206 almıştım. Whatsapp, alo demeye yarıyor. Ama whatsapp deli gibi kasıyor. Şarjı desen 5 gün gideri var.
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ipli jeton 3 yıl ekrem71
300 lirayı geçer. 55*2,85=156,75
Üzerine 130 TL maktu ÖTV ile 286,75
Üzerine %18 KDV 338,36 yapar. Cihazda radyo da varsa onun bandrolü de olacak. Bandrol de 156,75*%6 dan 9,40 TL.
Bunu da eklersek, 347,76 yapar.
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meego 3 yıl
geçen anneme alacak telefon bulamadım ya piyasa da tuşlu telefon kalmamış.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
amiral gemisi bu işte :D
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interwap 3 yıl
Ülkemiz fiyatı ~350 TL olur.
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microsoft, microsoft nokia 230 ve
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