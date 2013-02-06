Microsoft'un 4Afrika girişiminin ilk ürünü Huawei Windows Phone 8 akıllı telefonu oldu





Nüfusunun büyük oranda standart işletim sistemli telefonlar kullandığı ve gelir seviyesinin düşük olduğu Afrika kıtasında, tüketicileri akıllı telefonlarla tanıştırmak maksadıyla teknoloji devlerinin bu bölgeye yatırım yaptığını görüyoruz. Intel, Lexington tabanlı Atom Z2420 ile bu pazara ucuz ürünler sunmayı planlarken, Bill Gates'in desteklediği Microsoft 4Afrika Girişimi de bu ay resmi olarak faaliyetlerine başladı.





4Afrika girişimi Afrika'nın global ekonomisini güçlendirerek daha rekabetçi bir hale getirmeyi amaçlıyor. Girişim 2016 yılına kadar 10 milyonlarca akıllı cihaz satışına yardımcı olmayı planlarken, 1 milyon KOBİ'ye çevrimiçi yayın desteği, 100 000 kişilik bir eğitim kontenjanı, 100 000 kişilik mezun geliştirme programı ve bunların yüzde 75'ine iş imkanı sağlayacak.





Girişim bunun ilk adımı olarak Huawei 4Afrika adında bir Windows Phone 8 akıllı telefonunu bölge için resmi olarak tanıttı. Model Afrika için özel uygulamalar ön yüklü olarak gelecek. Angola, Mısır, Fildişi, Kenya, Fas, Nijerya ve Güney Afrika ülkelerine ay sonuna doğru satışına başlanacak. Model özellikle üniversite öğrencileri, geliştiriciler ve ilk kez akıllı telefon kullanan tüketicileri hedefleyecek. 4Afrika serisinin ilk modeli olacak Huawei 4Afrika sonrasında sınıfının en iyisi olacak yeni ürünler de pazara sunulacak.





Bunun yanında Lumia 620 ve Lumia 510 modellerinin bölgede satışı için de anlaşmalar yapılmış durumda.





Huawei 4Afrika modeli Huawei Ascend W1 modelinin özel bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Fiyat konusunda bilgi olmasa da Ascend W1 modeli 199 Avro civarındaydı.





Ascend W1 modelinin özellikleri ise 1.2GHz saat hızında çalışan çift Krait çekirdekli Qualcomm MSM8230 işlemci, Adreno 305 grafik birimi, 512MB RAM, 4GB depolama kapasitesi, 4 inçlik 480 x 800 piksel çözünürlükte ekran, 5MP çözünürlükte arka kamera, 720p video kaydı şeklinde sıralanabilir.

http://www.microsoft.com/africa/4afrika/default.aspx