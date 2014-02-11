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Microsoft'un Android üreticilerinden topladığı lisans bedeli yıllık 1.6 milyar dolara ulaştı

5 yıl
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26
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Android üreticilerinden topladığı lisans bedeli yıllık 1.6 milyar dolara ulaştı

Yüksek satışlar yapamadığı için Windows Phone ekosisteminden yeteri kadar lisans geliri elde edemeyen Microsoft, iletişim ve görüntüleme ile ilgili iki patenti sayesinde Android ekosisteminin neredeyse tamamından lisans bedeli alıyor.

Android ekosisteminin hızlı büyümesi de en çok Microsoft'un kasasını dolduruyor. Yapılan analizlere göre Microsoft'un Android üreticilerinden elde ettiği lisans geliri yıllık bazda 1.6 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu rakamın Windows Phone ekosisteminden elde edilen gelirin 5 katı olduğu belirtiliyor.

Geçen yıl ortalarında bu rakam yaklaşık 500 milyon dolar iken hem yeni üreticilerin katılması hem de cihaz sayısının artması sayesinde geçen yıl bitiminde 1.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

Microsoft'un bu nakit akışı ile geçen yıl 2 milyar dolar zarar eden Xbox bölümünü takviye ettiği ve kendisini büyük bir zarardan kurtardığı belirtiliyor. Firma bu sayede geçen yılı 347 milyon dolar kar ile kapatmayı başardı.

Android ekosisteminin sürekli büyümesi nedeniyle Microsoft'un önümüzdeki yıllarda da gelirini artıracağı tahmin ediliyor. Gelirin bu yıl 1.73 milyar dolar, gelecek yıl da 1.82 milyar dolar olması bekleniyor. 

http://www.androidheadlines.com/2014/02/reportedly-microsoft-makes-1-6-billion-per-year-android.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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darkest earth 5 yıl en beğenilen CoMMaNDeRCX
CoMMaNDeRCX

1.40 milyar dolar Windows gibi şirketi kurtarmaz.

Windows şirket değil, bu bir.

Tek elde ettikleri kaynak bu iki tanecik patent değil, bu iki.

Şirket yılı karla bitirdiği ve büyümeye devam edeceği öngörüldüğü için kurtarılacak bir tarafı da yok, bu da üç.

İyi forumlar.
CoMMaNDeRCX1.40 milyar dolar Windows gibi şirketi kurtarmaz.Windows şirket değil, bu bir.Tek elde ettikle...
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Mr. Jingles 5 yıl
Android'deki iki patent bile koca platformun lisans gelirinin beş misli yapıyorsa vah WP vah.
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kule_genclik 5 yıl
8.1 i kullanicinin istedigi gibi ya yaparlar ya yaparlar .. Yapmazlarsa satislar degismez bakar dururlar 2 patentin eline..
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okan_cehapelioglu 5 yıl
adamlara nerelerden para akıyo
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CertificatedStaff 5 yıl
Adamlar ağa
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DH Misafiri 5 yıl
Xbox dunyanin en iyi konsolu ve dunyada en cok satis yapan konsol. Bir arastirda oyle konus derim. Windows gecen sene 25 milyar $ kar yapmis varsin 1.5 milyar olmasin:)ki bu kardan nokia ya verdigi 7milyar dusulmustur.
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Limon- 5 yıl
Onlarla da WP geliştiricilerine yardım yapsın.
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senersongur 5 yıl
Xbox zarar ziyan bir konsol. Yakinda piyasadan çekilir inşallah.
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OnlyChaos 5 yıl
Şimdi benim anlayamadığım bir nokta var, iletişim ve görüntüleme deniliyor ya iOS bu ayrımdan nasıl kurtuluyor anlayamadım.
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E_Aydin35 5 yıl
Microsof'un lisans gelirlerinden elde ettiği miktari haberlerde görunce, zamaninda yapilmis doğru alimlarin geri donuslerinin yaşandiğini düşünüyorum...
Doğru zamanda alinmis iki patent şimdi Microsoft'un zarardan kurtulmasini sağliyor. :)
Sahi, ne zaman aldi bu iki patenti Microsoft? :)
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DaRKFoRCeS 5 yıl
trajikomik bir durum. hala sistem gelişiyor yazsan birileri mutlaka ram den dem vurur. gelismiyor değil ama çok yavaş gelişiyor. W8 ve Wp8 biraz daha uygun fiyatlı performanslı uygulamalar sunsa iyi olur. Windows 8 Asphalt 8 Airborn var hiç yoktan iyidir. Korsan oyun oynayacağına işte orjinal oyun. Eğer sisteminde orjinal ise
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FreeRun 5 yıl
windows phone 8.1 gelince hepiniz olumsuz yorumları ve androidi bırakıp bilgisayarınızda olduğu gibi telefonunuzda da windows kullanmaya başlayacaksınız, az kaldı.
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darki33 5 yıl
Windows bu iki patent ile bu kadar büyük bir gelir sağlıyorsa. Android (google) nasıl para kazanıyor bi düşünün ??
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olağan_şüpheli 5 yıl
adamlar WP 8.1 in özelliklerini açıkladı . 8.1 de baya iş var .bunun haricinden aradaki sürede oyun sayısı çoğalırsa windowsun geliri katlanacaktır. 8.1 ile sistem eksikiklilerini fazlasıyal kapatacak gibi duruyor.tek eksik mağaza . biraz dişini sıkıp getirse şu oyunları ne güzel olacak koca şirket için.
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