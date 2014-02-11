Microsoft'un Android üreticilerinden topladığı lisans bedeli yıllık 1.6 milyar dolara ulaştı





Yüksek satışlar yapamadığı için Windows Phone ekosisteminden yeteri kadar lisans geliri elde edemeyen Microsoft, iletişim ve görüntüleme ile ilgili iki patenti sayesinde Android ekosisteminin neredeyse tamamından lisans bedeli alıyor.





Android ekosisteminin hızlı büyümesi de en çok Microsoft'un kasasını dolduruyor. Yapılan analizlere göre Microsoft'un Android üreticilerinden elde ettiği lisans geliri yıllık bazda 1.6 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu rakamın Windows Phone ekosisteminden elde edilen gelirin 5 katı olduğu belirtiliyor.





Geçen yıl ortalarında bu rakam yaklaşık 500 milyon dolar iken hem yeni üreticilerin katılması hem de cihaz sayısının artması sayesinde geçen yıl bitiminde 1.6 milyar dolar olarak gerçekleşti.





Microsoft'un bu nakit akışı ile geçen yıl 2 milyar dolar zarar eden Xbox bölümünü takviye ettiği ve kendisini büyük bir zarardan kurtardığı belirtiliyor. Firma bu sayede geçen yılı 347 milyon dolar kar ile kapatmayı başardı.





Android ekosisteminin sürekli büyümesi nedeniyle Microsoft'un önümüzdeki yıllarda da gelirini artıracağı tahmin ediliyor. Gelirin bu yıl 1.73 milyar dolar, gelecek yıl da 1.82 milyar dolar olması bekleniyor.

http://www.androidheadlines.com/2014/02/reportedly-microsoft-makes-1-6-billion-per-year-android.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter