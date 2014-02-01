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"Microsoft'un CEO adayları arasında Sundar Pichai de var"

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un Steve Ballmer'in emekliliği sonrasında belirleyeceği yeni CEO için aday sayısını bire indirdiği iddiaları gündeme gelirken, çok ilginç bir iddia daha ortaya atıldı.

İddiaya göre Microsoft, Andy Rubin'in yerine Android ekibinin başına getirilen Sundar Pichai ile yakından ilgileniyor. Kaynaklar iddianın doğruluğu konusunda ısrar ederken, görüşmelerin çok gizli olarak devam ettiği belirtiliyor.

Bazı analiz uzmanları; Pichai'nin kurumsal dönüşümü yönetirken, firmanın mobil tarafını da güçlendireceği konusunda hem fikir. Pichai'nin Microsoft'a uygun bir CEO olduğu düşünülüyor. Pichai daha önce de Twitter için Google'dan ayrılmak istemiş ancak yüklü bir ikramiye sonrasında bundan vazgeçmişti.

Pichai, 2004 yılında Google'a katıldıktan sonra Chrome, Chrome OS, Gmail, Haritalar, Drive gibi pek çok projede başı çeken isim olmuştu. 

Ancak Google ile mobil ekosisteme yön vermek yerine Microsoft'a geçerek tamamen farklı bir mobil yapıya en baştan aşina olmaya çalışmanın imkansız olacağını söyleyen uzmanlar da mevcut. Ancak Pichai'nin Microsoft'a CEO olması teknoloji tarihinin şüphesiz en sürpriz kararlarından birisi olacaktır. 


http://www.androidauthority.com/sundar-pichai-microsoft-ceo-341584/ Yorum Yaz
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redbest 5 yıl
En iyi bulut depolama da yandex bence. Sağolsunlar 244 gb bedava alanım var.


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okan_cehapelioglu 5 yıl
geçeceğini sanmıyorum
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E_Aydin35 5 yıl
Böyle bir durum Mİcrosoft'un kurtuluş biletide olabilir açıkcası.. :)
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eofdred 5 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Böyle bir durum Mİcrosoft'un kurtuluş biletide olabilir açıkcası.. :)

ah bi de kurtulmaya ihtiyaçları olsaydı
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Lockheed 5 yıl
Aha buraya yazıyorum. Steve Ballmer Microsoft'a tekrar gelecek.
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teramit 5 yıl
Donanımhaber yorumcuları da adaylar arasında ye almalıydı :) bununla yarışırlar.
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sniko1 5 yıl
La bunda hiç CEO tipi yok ama
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eofdred 5 yıl
çalıştığı projelerin hiçbiri iyi değilki. sadece popüler oldular yoksa google maps google drive chrome os felan çok ucuz numaralar. steve ballmer tam toparlamıştı aslında gitmeseydi keşke.
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Guest-323E4D72D 5 yıl
bu başa gelirse wp platformu kasmaya başlar ondan şüphem yok.
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Windows10 5 yıl
Bir windowsphone kullancıısı olarak en doğru karaar sundar pichai'dir. kendisi şu an android'in başındadır. microsoft'un en zorlandığı platform ise mobil platformdur. bi nevi kendisi aranan kandır diyebilirim. umarım olur. kendisi sadece microsoft'a kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda da google'a da kaybettirecektir. kim düşünmüşse iyi akıl etmiş derim. bir taşla iki kuş vurmak denir buna.
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Steve Jobs 5 yıl
Adam acisindan kotu olabilir cunku yaptigi kararlarin farkli yorumlanmasina sebep olabilir eski yeri.
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mementopolis 5 yıl
microsofta gecersa windosws mobil cöpülügü olacakdir demekdir.
umarim yanilirim. ebop muydu neydi nokia sttiran hayin :P o ne oldu zaten gecerse hisseleri düser ;D
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