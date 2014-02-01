"Microsoft'un CEO adayları arasında Sundar Pichai de var"





Microsoft'un Steve Ballmer'in emekliliği sonrasında belirleyeceği yeni CEO için aday sayısını bire indirdiği iddiaları gündeme gelirken, çok ilginç bir iddia daha ortaya atıldı.





İddiaya göre Microsoft, Andy Rubin'in yerine Android ekibinin başına getirilen Sundar Pichai ile yakından ilgileniyor. Kaynaklar iddianın doğruluğu konusunda ısrar ederken, görüşmelerin çok gizli olarak devam ettiği belirtiliyor.





Bazı analiz uzmanları; Pichai'nin kurumsal dönüşümü yönetirken, firmanın mobil tarafını da güçlendireceği konusunda hem fikir. Pichai'nin Microsoft'a uygun bir CEO olduğu düşünülüyor. Pichai daha önce de Twitter için Google'dan ayrılmak istemiş ancak yüklü bir ikramiye sonrasında bundan vazgeçmişti.





Pichai, 2004 yılında Google'a katıldıktan sonra Chrome, Chrome OS, Gmail, Haritalar, Drive gibi pek çok projede başı çeken isim olmuştu.





Ancak Google ile mobil ekosisteme yön vermek yerine Microsoft'a geçerek tamamen farklı bir mobil yapıya en baştan aşina olmaya çalışmanın imkansız olacağını söyleyen uzmanlar da mevcut. Ancak Pichai'nin Microsoft'a CEO olması teknoloji tarihinin şüphesiz en sürpriz kararlarından birisi olacaktır.





http://www.androidauthority.com/sundar-pichai-microsoft-ceo-341584/