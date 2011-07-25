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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'un Çevrimiçi Hizmet Bölümü yıl bazında 2.5 milyar dolar zarar etti

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un 30 Haziran tarihinde sona eren 2011 mali yılına ait raporlar kırılan rekorlarla firmanın yüzünü güldürdü. Bugüne kadar 400 milyon kopya satan Windows 7 ve 100 milyon kopya satan Office 2010 yazılımlarının da katkısıyla mali yıl toplam gelirleri 70 milyar dolar civarına çıktı.

Ancak bu kadar büyük bir gelir elde edilmesi geri planda kan kaybeden önemli bir konuyu dikkatlerden kaçırıyor. O da Microsoft’un Çevrimiçi Hizmetler Bölümü’nün finansal açıdan yaşadığı zararlar.

Microsoft mali raporlarında bölümün dördüncü çeyrekteki gelirinin %17, tüm yıldaki gelirinin ise %15 büyüdüğünü açıklamıştı. Ancak bu açıklamadaki eksiklik bölümün ne kadar kar bıraktığı.   

Analizlere göre bölüm son çeyrekte 728 milyon dolar zarar etti. Bir önceki çeyrekte 726 milyon dolar, 2009 yılı dördüncü çeyrekte ise şirket rekoru olan 732 milyon dolar zarar edildi. 2011 mali yılının bölüme ait toplam zararı ise 2.557 milyar dolar oldu. Bu tarihin en büyük zararı sayılıyor.

Bölümün finansal zararları bu kadar kısa bir süreye dayanmıyor. Son 22 mali yılı çeyrek döneminde Çevrimiçi Hizmet Bölümü hep zarar açıkladı. 2005 yılından bu yana bölüm hiç kar edemiyor. Hesaplamalara göre bölüm kazandığı 1 dolar başına 2 dolar masraf yapıyor.

Özellikle Microsoft’un farklı alanlarda faaliyet gösteren diğer firmaları satın alma operasyonlarını yöneten bölümü olan Çevrimiçi Hizmet Bölümü, firmanın Yahoo ile olan satın alma operasyonunda 900 milyon dolar civarında bir masraf yaptı. Bu da uzun vadede bir kar kaybına neden oldu.

Bölüm son olarak Skype’ın satın alınmasında da büyük masraflar yaptı. Ancak 8.5 milyar dolara satın alınan Skype operasyonunu tarihin en büyük zararlarından birisi olarak görenler de bulunuyor. Microsoft elde ettiği yüksek karlarla bu bölümde ortaya çıkan zararları kapatıyor. 

Düşüş böyle devam ederse Çevrimiçi Hizmet Bölümü’nün zararları daha da ağırlaşacak ve Microsoft’un büyük kar kayıpları yaşamasına neden olacak.


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alpa07 7 yıl
güzel haber bunlar :D :D :D
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alito 7 yıl
skype gibi bir yazlıma 8.5 milyar dolar vermek bencede enayilikten başka birşey değil.

skype nin şu anda onlarca muadili yazılım var ve bazıları yükselişe geçmeye başladı. microsoft bence skype dan çok zarar edecek.
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darkaura 7 yıl
murat2O98
skype ilk cıktıgında almıs olsa anlaşılır ama tam tersi rakipleri cıkıyor skype ın o zaman alıyor anlasılmaz gercekten

microsoft vizyonu en kotu firma diyebilirim. yakin zamanda giripde adam ettikleri tek bir alan soyliyebilirmisiniz. hangi sektore girdiyseler sacmayip batirdilar. hele bir kin one telefon faciasi varki. evlere senlik. bin adet bile satmadi. sadece microsoft calisanlari alsa daha fazla satmisti.
demekki butun vizyon bill gatesdeymis. zamaninda onun vizyonuyla ofis is dunyasinin degismez programi oldu. ayni sekilde ev kullanicilari icin anahtar faktorun oyunlar oldugunu gordu ve bu ypnde yatirimlar yapti. directx i cikardi. mac'e oyun disinda hemen her alanda pc den daha verimliydi ama 90larda apple batma noktasina gelmekden kurtulamadi.
toplarsak zaten rekabetin serlestigi alanlardaki sirketlere skype'a yahooya yatirim yapmak akil karimi. bir microsoftun yatirimlarina bakin bide google ile apple in. googleda apple surekli yeni sektorler nicheler yaratiyorlar, microsoft gidiyor tukenmekde olan yerlere yatirim yapiyor.
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murat2O98 7 yıl
skype ilk cıktıgında almıs olsa anlaşılır ama tam tersi rakipleri cıkıyor skype ın o zaman alıyor anlasılmaz gercekten
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shadowosman 7 yıl
ii güzel de skyp ve yahoo dan ne kadar bi kar bekliyorsunuz rakipleri aşırı güçlü
googlee var facebook var twiter var googlee+ da artık oyunda bu yatırımlardan kar beklemek zor gibi bence
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sadtneverdie 7 yıl
Hem satın almalar bu bölümden yapılıyor diyorsunuz hemde düşüş böyle devame derse MS daha çok zarar edecek diyorsunuz. "sewok" un dediği gibi yatırımı zarar olarak düşünmek çok saçma.
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sewok 7 yıl
zarar etmiyorki yatirim yapiyor. tabiki bir firmayi satin alirken zarar edecek ve kazandigi parayla satin alacak. bir sure sonrada yaptigi yatirimdan gelir elde edecek yani ektigini bicecek.
zaten bu bolum zarar etmesse demekki elindeki firmalardan birini satiyor demektir.
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