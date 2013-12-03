Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'un Lync uygulaması Windows 8.1 desteğiyle güncellendi

5 yıl
314
1
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft'un Lync uygulaması Windows 8.1 desteğiyle güncellendi
Microsoft'un özellikle kurumsal iletişim alanında kullanılan Lync adlı uygulaması, Windows 8.1 desteğiyle güncellendi.
Çoklu görüşmeler ve çevrimiçi görüntülü toplantılar için faydalı özellikler sunabilen ve Türkçe dil desteği bulunan Microsoft Lync, yeni sürümüyle aşağıda yer alan yeniliklere kavuşmuş durumda.
  • Yeni Windows özelliklerinden faydalanmak için Windows 8.1’e yeni uygulamayı yükleyebilirsiniz.
  • Lync toplantılarındaki paylaşılan ekranları, uygulamaları veya PowerPoint destelerini kontrol edebilirsiniz.
  • Aynı anda başka bir uygulamayla çalışmanız gerektiği zaman Lync’i, bu uygulamayla yan yana istediğiniz pencere boyutunda çalıştırabilirsiniz.
  • Cihazınız kilitliyken bile, kilidi açmanıza gerek kalmadan hızlı bir şekilde sesli ve görüntülü aramaları cevaplayabilirsiniz.
  • Kullanımı kolay uygulama içi kişi arama özelliği ile kişilerinizi daha hızlı bulabilirsiniz. 
  • Tüm özelliklerdeki performans iyileştirmelerinin keyfini çıkarabilirsiniz.
Güncellenen iletişim uygulaması Microsoft Lync, ücretsiz olarak buradan elde edilebiliyor. Windows 8.1 işletim sistemi üzerinde yüklü bulunan uygulamanın, 24 saat içerisinde otomtik olarak güncelleneceği belirtiliyor.


http://www.techhive.com/article/2068527/microsoft-releases-lync-for-windows-8-1-app-still-looks-like-skype.html#tk.rss_all Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Sony taşınabilir şarj istasyonu pil ailesi Sony CycleEnergy video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim