Microsoft'un Lync uygulaması Windows 8.1 desteğiyle güncellendi

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Microsoft'un özellikle kurumsal iletişim alanında kullanılan Lync adlı uygulaması, Windows 8.1 desteğiyle güncellendi.
Çoklu görüşmeler ve çevrimiçi görüntülü toplantılar için faydalı özellikler sunabilen ve Türkçe dil desteği bulunan Microsoft Lync, yeni sürümüyle aşağıda yer alan yeniliklere kavuşmuş durumda.
- Yeni Windows özelliklerinden faydalanmak için Windows 8.1’e yeni uygulamayı yükleyebilirsiniz.
- Lync toplantılarındaki paylaşılan ekranları, uygulamaları veya PowerPoint destelerini kontrol edebilirsiniz.
- Aynı anda başka bir uygulamayla çalışmanız gerektiği zaman Lync’i, bu uygulamayla yan yana istediğiniz pencere boyutunda çalıştırabilirsiniz.
- Cihazınız kilitliyken bile, kilidi açmanıza gerek kalmadan hızlı bir şekilde sesli ve görüntülü aramaları cevaplayabilirsiniz.
- Kullanımı kolay uygulama içi kişi arama özelliği ile kişilerinizi daha hızlı bulabilirsiniz.
- Tüm özelliklerdeki performans iyileştirmelerinin keyfini çıkarabilirsiniz.
Güncellenen iletişim uygulaması Microsoft Lync, ücretsiz olarak buradan elde edilebiliyor. Windows 8.1 işletim sistemi üzerinde yüklü bulunan uygulamanın, 24 saat içerisinde otomtik olarak güncelleneceği belirtiliyor.
http://www.techhive.com/article/2068527/microsoft-releases-lync-for-windows-8-1-app-still-looks-like-skype.html#tk.rss_all Yorum Yaz Paylaş Tweetle