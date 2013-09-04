Microsoft'un Nokia'yı satın alması akıllı telefon dünyasının geleceğini şekillendiriyor

Microsoft’un Nokia’nın Cihazlar ve Servisler birimini 7,2 milyar dolara satın alması sadece Nokia açısından değil, tüm akıllı telefon pazarı için yeni bir dönem başlaması anlamına geliyor.Peki yeni dönem nasıl şekillenecek ve bizi bekleyen muhtemel gelecek nasıl ?

Özellikle Microsoft’un Nokia’yı satın almasıyla birlikte Windows Phone platformunun geleceğinin nasıl şekilleneceği en çok merak edilenlerin başında geliyor. Windows Phone pazarına bakıldığında HTC ve Samsung gibi WP’li üreticiler pazarda bulunuyor olsa da Nokia’nın bu pazarda %80-90 gibi bir üstünlüğü bulunuyor. Bu durumda firmaların, rakip olarak karşılarına Microsoft’u almaktansa Windows Phone platformundan hızla uzaklaşmalarının olası olduğunu dikkat çeken uzmanlar, sektörün tek platfom-tek üreticiye doğru hızla yol aldığını söylüyor.

Google’ın Motorola Mobility’i satın alması ve Apple gibi donanım üretimine yelken açmasıyla birlikte Android’in uzun vadede sadece Google tarafından kullanılacak bir platform haline geleceği bir süredir konuşuluyordu. Uzmanlar, Google’ın Android’i kendine özel kılması, iOS’in zaten sadece Apple tarafında kullanılıyor olmasıyla birlikte Microsoft’un da pazarda donanım üreticisi kimliğine sahip olmasının, akıllı telefon savaşının yerini yavaş yavaş platform savaşına bırakması olarak yorumluyor.

Pazar dengelerinin bu şekilde değişmesi ise Microsoft, Google ve Apple’ın oluşturduğu 3 büyük ismin öne çıkmasını sağlarken; hali hazırda Android’li ve WP’li telefon üreten, yani, işletim sisteminde dışa bağımlı olan firmaları etkileyecek. Uzmanlar bu etkilerin uzun vadede görülebileceğine dikkat çekerken; başta Samsung olmak üzere diğer firmaların bir süre daha yaygın satış ağı ve pazarlama faaliyetleri dolayısıyla yerlerini koruyabileceğini düşünüyor.

Samsung, LG gibi akıllı telefon dünyasının öne çıkan firmalarının tek üretici-tek platform tehlikesinin farkında olduklarını belirten uzmanlar, Samsung’un Tizen, LG’nin Open webOS ve birçok ismin desteğini alan FireFox OS çalışmalarının bu gidişatın habercisi olduğuna dikkat çekiyor.

Tabiki Microsoft gibi deneyimli ismin Nokia gibi bir isimle güç birliğine gitmesi ve pazardaki etkinliğini arttıracak olması, Apple ve Google’ın yerlerini korumak için birçok yeniliğin altına imza atmasına da sebep olacak. Özellikle bu satın alımın, pazarda birçok satın alımı beraberinde getireceğini düşünen uzmanlar, Intel gibi akıllı telefon dünyasında yer edinemeyen isimlerin de Microsoft gibi sektörün önemli üreticileriyle güçlü iş birliği kurarak pazarda daha etkin bir konuma rahatlıkla gelebileceklerini söylüyor.

Kısacası sektördeki beklentiyi şöyle özetlemek mümkün; Apple, Google ve Microsoft, önümüzdeki yıllarda kendilerine ait platformlara sahip oldukları için akıllı telefon dünyasında, işletim sistemi konusunda dışa bağımlı olan firmaların arasından sıyrılacak. Diğer üreticiler de kendi platformlarını geliştirebilir ve bu üç ismin yanında tüketicilerin beğenisini toplayabilirse, pazarda varlıklarını sürdürecekler. Yani bildiğimiz doğal seçilim yasası, akıllı telefon pazarının geleceğini de şekillendirecek.