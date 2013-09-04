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Microsoft'un Nokia'yı satın alması akıllı telefon dünyasının geleceğini şekillendiriyor

5 yıl
2,3b
1
80
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Microsoft'un Nokia'yı satın alması akıllı telefon dünyasının geleceğini şekillendiriyor

Microsoft’un Nokia’nın Cihazlar ve Servisler birimini 7,2 milyar dolara satın alması sadece Nokia açısından değil, tüm akıllı telefon pazarı için yeni bir dönem başlaması anlamına geliyor.Peki yeni dönem nasıl şekillenecek ve bizi bekleyen muhtemel gelecek nasıl ?

Özellikle Microsoft’un Nokia’yı satın almasıyla birlikte Windows Phone platformunun geleceğinin nasıl şekilleneceği en çok merak edilenlerin başında geliyor. Windows Phone pazarına bakıldığında HTC ve Samsung gibi WP’li üreticiler pazarda bulunuyor olsa da Nokia’nın bu pazarda %80-90 gibi bir üstünlüğü bulunuyor. Bu durumda firmaların, rakip olarak karşılarına Microsoft’u almaktansa Windows Phone platformundan hızla uzaklaşmalarının olası olduğunu dikkat çeken uzmanlar, sektörün tek platfom-tek üreticiye doğru hızla yol aldığını söylüyor.

Google’ın Motorola Mobility’i satın alması ve Apple gibi donanım üretimine yelken açmasıyla birlikte Android’in uzun vadede sadece Google tarafından kullanılacak bir platform haline geleceği bir süredir konuşuluyordu. Uzmanlar, Google’ın Android’i kendine özel kılması, iOS’in zaten sadece Apple tarafında kullanılıyor olmasıyla birlikte Microsoft’un da pazarda donanım üreticisi kimliğine sahip olmasının, akıllı telefon savaşının yerini yavaş yavaş platform savaşına bırakması olarak yorumluyor.

Pazar dengelerinin bu şekilde değişmesi ise Microsoft, Google ve Apple’ın oluşturduğu 3 büyük ismin öne çıkmasını sağlarken; hali hazırda Android’li ve WP’li telefon üreten, yani, işletim sisteminde dışa bağımlı olan firmaları etkileyecek. Uzmanlar bu etkilerin uzun vadede görülebileceğine dikkat çekerken; başta Samsung olmak üzere diğer firmaların bir süre daha yaygın satış ağı ve pazarlama faaliyetleri dolayısıyla yerlerini koruyabileceğini düşünüyor.

Samsung, LG gibi akıllı telefon dünyasının öne çıkan firmalarının tek üretici-tek platform tehlikesinin farkında olduklarını belirten uzmanlar, Samsung’un Tizen, LG’nin Open webOS ve birçok ismin desteğini alan FireFox OS çalışmalarının bu gidişatın habercisi olduğuna dikkat çekiyor.

Tabiki Microsoft gibi deneyimli ismin Nokia gibi bir isimle güç birliğine gitmesi ve pazardaki etkinliğini arttıracak olması, Apple ve Google’ın yerlerini korumak için birçok yeniliğin altına imza atmasına da sebep olacak. Özellikle bu satın alımın, pazarda birçok satın alımı beraberinde getireceğini düşünen uzmanlar, Intel gibi akıllı telefon dünyasında yer edinemeyen isimlerin de Microsoft gibi sektörün önemli üreticileriyle güçlü iş birliği kurarak pazarda daha etkin bir konuma rahatlıkla gelebileceklerini söylüyor.

Kısacası sektördeki beklentiyi şöyle özetlemek mümkün; Apple, Google ve Microsoft, önümüzdeki yıllarda kendilerine ait platformlara sahip oldukları için akıllı telefon dünyasında, işletim sistemi konusunda dışa bağımlı olan firmaların arasından sıyrılacak. Diğer üreticiler de kendi platformlarını geliştirebilir ve bu üç ismin yanında tüketicilerin beğenisini toplayabilirse, pazarda varlıklarını sürdürecekler. Yani bildiğimiz doğal seçilim yasası, akıllı telefon pazarının geleceğini de şekillendirecek.


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King Stannis 5 yıl
Madalyonun görünmeyen yüzünde ise şöyle bir gerçek var 3 şirkette Amerika merkezli.
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Nokia Specialist 5 yıl
Microsoft madem tuzağa düşürüp NOKIA'yı ele geçirdi, o zaman AR-GE sini kısıtlamayıp yaratıcı şeyler çıkarıp, kameraya eski NOKIA gibi önem vermeli ve Windows Phone 8 platformunun mağazasını zenginleştirmeli.

Google Android-Motorola

Windows Phone- Nokia

iOS- Apple

Samsung da Tizen'i yetiştirmeye çalışıyor bu yüzden. Çünkü farkında olan bitenin. Ama bana başaracak gibi gelmiyor.


LG , HTC , Sony de boşta. Sony belki paçayı yırtar, ama HTC ve LG, özellikle HTC nin durumu pek iç açıcı değil. O da Samsung'a yem olacak gibi görünüyor.

Edit: Benim yorumumu seri olarak eksileyenler, bilin ki ben asla pes etmeyeceğim!
Microsoft madem tuzağa düşürüp NOKIA'yı ele geçirdi, o zaman AR-GE sini kısıtlamayıp yaratıcı şeyler çıkarıp, kameraya eski NOKIA gibi önem vermeli ve Windows ...
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arasira 4 yıl Shady
Apple varken hepsinin işi zor.
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DH Misafiri 4 yıl
Bence de çok yakında Samsung Google'ı satın alabilir, Komple almasada Android kısmını alabilir
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mogosan 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bence de çok yakında Samsung Google'ı satın alabilir, Komple almasada Android kısmını alabilir

Bazen bir yorum görürsünüz ,şakamı yoksa gerçekmi olduğunu anlayamazsınız ya.Sizinki o hesap.
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saitcam 5 yıl
Bakın arkadaşlar, bence Nokia'nın durumu bir süredir öyle acıklıydıki Google, Nokia'yı satın almak için hiç uğraşmadı bile. Nokia'yı alıp gücüme güç katarım demedi çünkü onu piyasadan silen zaten Apple ve Google Amcaydı, kapiş? Zavallı Microsoft da Google'ın almak istemediği çöpü, geri dönüşüm kutusundan çıkarıp kullanmak istiyor
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kımyasal 5 yıl
Samsung,LG gibi şirketler yine ek önlem alarak kendi işletim sistemlerini geliştiriyorlar.Ya Sony,Htc gibi markalara ne olucak hayırlısı ?
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BlackeR 5 yıl
hey gidi koca nokia bunun olacağı belliydi.microsoft için iyi bir hamle oldu akıllı tel. pazarına girmek, geç bile kaldı. 2 yıla kalmaz meyvelerini toplar. blackberry de gidici görünüyor,1 yıl içinde satılır sanırım. htc de en fazla 3 yıl dayanır. bb yi kim alır bilemem (huawei,zte olabilir) ama htc yi samsung alır gibime geliyor.
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alphekka 5 yıl
.:asci:.

spaydixSamsung Google i alır 3 büyük isim yarışır samsung. Apple. microsoft
bu kardeşimizin yorumunu herkes görmeli böylece dh takipçilerinin zihinsel sorunlulara ne kadar destek verdiği daha iyi anlaşılır


electROck35

spaydix Samsung Google i alır 3 büyük isim yarışır samsung. Apple. microsoft
Yok artık :) Ama Google 3-5 yıl sonra Samsungun telefon ve TV bölümünü alır deseydin hak verebilirdim...

beynininizin üstüne oturmuyorsanız önce kendinize bir bakın derim, bence spaydix'in yorumuyla dalga geçenlerde bir sorun var.hemde direk beyinsel. samsung'un veya google'ın değerinden bihabersiniz. spaydix'in dünyadan haberi varmış ama sizin yok
ekonomi.milliyet.com.tr/...
teknolojioku.com/...
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u.r.k. 5 yıl alphekka
alphekka

.:asci:.

spaydixSamsung Google i alır 3 büyük isim yarışır samsung. Apple. microsoft
bu kardeşimizin yorumunu herkes görmeli böylece dh takipçilerinin zihinsel sorunlulara ne kadar destek verdiği daha iyi anlaşılır


electROck35

spaydix Samsung Google i alır 3 büyük isim yarışır samsung. Apple. microsoft
Yok artık :) Ama Google 3-5 yıl sonra Samsungun telefon ve TV bölümünü alır deseydin hak verebilirdim...

beynininizin üstüne oturmuyorsanız önce kendinize bir bakın derim, bence spaydix'in yorumuyla dalga geçenlerde bir sorun var.hemde direk beyinsel. samsung'un veya google'ın değerinden bihabersiniz. spaydix'in dünyadan haberi varmış ama sizin yok
ekonomi.milliyet.com.tr/...
teknolojioku.com/...

Verdiğin linkleri okursan android sisteminden bahsediyor. Satın alma olursa sadece android bölümü için geçerli olur. Yoksa 240 milyar değerindeki Googleı almak Samsungu oldukça zorlar. hem satılsa bile herkesin bilgilerini loglarını kaydeden Googleı Samsunga yedirmezler.
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İronik Adam 5 yıl alphekka
alphekka

.:asci:.

spaydixSamsung Google i alır 3 büyük isim yarışır samsung. Apple. microsoft
bu kardeşimizin yorumunu herkes görmeli böylece dh takipçilerinin zihinsel sorunlulara ne kadar destek verdiği daha iyi anlaşılır


electROck35

spaydix Samsung Google i alır 3 büyük isim yarışır samsung. Apple. microsoft
Yok artık :) Ama Google 3-5 yıl sonra Samsungun telefon ve TV bölümünü alır deseydin hak verebilirdim...

beynininizin üstüne oturmuyorsanız önce kendinize bir bakın derim, bence spaydix'in yorumuyla dalga geçenlerde bir sorun var.hemde direk beyinsel. samsung'un veya google'ın değerinden bihabersiniz. spaydix'in dünyadan haberi varmış ama sizin yok
ekonomi.milliyet.com.tr/...
teknolojioku.com/...

Yapmayın Allah aşkına. İkisi de büyük paralar kazanan firmalar. Samsung işletim sisteminde bile Google'a bağımlıyken bunun olması çok zor. Samsung kendini zorlayarak niye böyle bir şey yapsın ki? Ancak ortaklık falan olabilir bilemem belki bir güç birleşmesi falan. Ama Amerikan bir firma öyle satılmaz kolay kolay. Hem Samsung'un Tizen'i geliştirmesi de buna bir başka kanıt. Kasmıyor yani kendini. Satabildiği kadar Androidli telefon satıyor. Eğer Google desteği çekerse Tizen'e geçer. İki verdiğin haber de aynı şeyler. Tahmini tutmuş sonra yine bir tahmin yollamış. Yani dünyada en çok parası olan firmalar arasında ikisi de. Birbirini satın alabilecek durumda pek değiller. Ama olursa Samsung'un satışları bir o kadar daha artar.
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multiTYRT 5 yıl
Google'da samsung'u alır and let the fight begin
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akbirkurt 5 yıl
Editör işi doğal seleksiyona bağlamış,tam olmuş.Ama hep ihtimallerden bahsetmiş.
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ssbrutality 5 yıl
spaydix
frisby77
spaydix Samsung Google i alır 3 büyük isim yarışır samsung. Apple. microsoft
Bir sürü salakça yorum gördüm ama hayatımda hi bu kadar salakçasını görmemiştim. Bana bu zevki yaşattığın için sağol...
Cok mantıklı bir yorum bence android hakimiyeti Samsuna ait Googlei alıp diger 2 firma ile pazarı paylaşır

Android'in hakimiyeti Samsun'a değil hocam,Tokat ilimize ait :D
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trueblueee 5 yıl ssbrutality
ssbrutality

spaydix

frisby77
spaydix Samsung Google i alır 3 büyük isim yarışır samsung. Apple. microsoft
Bir sürü salakça yorum gördüm ama hayatımda hi bu kadar salakçasını görmemiştim. Bana bu zevki yaşattığın için sağol...
Cok mantıklı bir yorum bence android hakimiyeti Samsuna ait Googlei alıp diger 2 firma ile pazarı paylaşır


Android'in hakimiyeti Samsun'a değil hocam,Tokat ilimize ait :D




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Gl4dius 5 yıl
spaydix
frisby77
spaydix Samsung Google i alır 3 büyük isim yarışır samsung. Apple. microsoft
Bir sürü salakça yorum gördüm ama hayatımda hi bu kadar salakçasını görmemiştim. Bana bu zevki yaşattığın için sağol...
Cok mantıklı bir yorum bence android hakimiyeti Samsuna ait Googlei alıp diger 2 firma ile pazarı paylaşır

fırından ekmek mi alıyorlar google bu acı çeken nokia yada başka bir firma değil.. yorum yapıyorsunuz doğru düzgün yapın bare samsunga söyle google alırken fırından 2 tanede ekmek alsın bide meyve suyu alsın..
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