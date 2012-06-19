Microsoft'un Surface tabletlerini duyurduğu etkinlik internette yayınlandı

Microsoft, geçtiğimiz gece Los Angeles'taki Milk Studios'da düzenlediği etkinliğin tamamını internette yayınladı. Yıllardır dokunmatik teknolojiler üzerine çalışmalar yürüten Surface platformunun son ürünü olarak karşımıza çıkan aygıt ve aksesuarlar Microsoft markasıyla sonbahar aylarında satışa sunulacak.

NVIDIA'nın henüz resmiyet kazanmayan Tegra 3+ çipsetinden güç alan Surface for Windows RT ve 22nm mimarisine sahip Intel Core Ivy Bridge işlemcili Surface for Windows 8 Pro'nun tanıtıldığı etkinlikte, Redmond merkezli yazılım devinin bu cihazları üretmek ve uygun tasarımı kullanabilmek için birçok prototip test ettiği bildirildi. Ayrıca çoklu dokunmatik destekli, sadece 3mm kalınlığında Touch Cover ve fiziksel bir klavye olan Type Cover da Surface tabletlerin yanında boy gösterdi.

Microsoft'un kendi markasını taşıyan Surface tabletlerle ilgili tüm detaylara buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Steve Ballmer, Steven Sinofsky, Michael Anguilo ve Panos Panay gibi yöneticilerin açıklamalarda bulunduğu 47 dakika uzunluğundaki Microsoft Surface etkinliğini aşağıdan izleyebilirsiniz.





http://www.engadget.com/2012/06/19/watch-microsofts-surface-keynote-online/