Microsoft'un Surface tabletlerini duyurduğu etkinlik internette yayınlandı

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Microsoft, geçtiğimiz gece Los Angeles'taki Milk Studios'da düzenlediği etkinliğin tamamını internette yayınladı. Yıllardır dokunmatik teknolojiler üzerine çalışmalar yürüten Surface platformunun son ürünü olarak karşımıza çıkan aygıt ve aksesuarlar Microsoft markasıyla sonbahar aylarında satışa sunulacak.
NVIDIA'nın henüz resmiyet kazanmayan Tegra 3+ çipsetinden güç alan Surface for Windows RT ve 22nm mimarisine sahip Intel Core Ivy Bridge işlemcili Surface for Windows 8 Pro'nun tanıtıldığı etkinlikte, Redmond merkezli yazılım devinin bu cihazları üretmek ve uygun tasarımı kullanabilmek için birçok prototip test ettiği bildirildi. Ayrıca çoklu dokunmatik destekli, sadece 3mm kalınlığında Touch Cover ve fiziksel bir klavye olan Type Cover da Surface tabletlerin yanında boy gösterdi.
Microsoft'un kendi markasını taşıyan Surface tabletlerle ilgili tüm detaylara buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.
Steve Ballmer, Steven Sinofsky, Michael Anguilo ve Panos Panay gibi yöneticilerin açıklamalarda bulunduğu 47 dakika uzunluğundaki Microsoft Surface etkinliğini aşağıdan izleyebilirsiniz.
http://www.engadget.com/2012/06/19/watch-microsofts-surface-keynote-online/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kasa kalitesini beğendim.klavyeyi beğendim. zaten windows 8'i de bekliyorduk.
diğer andoroid tablet üreticilerinin yapamadığı inovasyonu yapmış gibi görünüyor.
bundan sonra diğer firmalardan da güzel ürünler çıkacağını umuyorum.daha fazla çalışmaları gerekiyor.
buarada taklit edilecek tek firma apple varken şimdi de microsoft çıktı ortaya :)
artık 2 ayrı platform için ürün geliştirmek zorunda kalacak firmalar!
Windows RT olanı harbi çok ince... Windows 8 pro olanı malum intel i5 olması vs ile biraz daha kalın olacaktır ama piyasadaki en kibar tablet olacaktır hemde en dayanıklı olanlardandır. Ekranı Gorilla Glass2 söze gerek yok ...
Windows 8 Pro versiyonlu dokunmatik dizüstü vari tablet ise emsallerine göre en incesi..
Intel i olması HDMI den daha kaliteli olan "displayport" bağlantısı usb3 yüksek hızlı ssd hard disk full hd ekran kalemi iyi hasasiyette olması. Çift wireless anten ile el tutuşune olursa olsun sinyal düşmesi olmaması kullanılan metal kredi kartından daha ince ve dayanıklı olması dizaynı için epey kafa patlattıkları ortadabir samsung slate 7 serisi gibi dandik kalitesiz sorunlu değil ...
Sonuçta gerçek masaüstü deneyimi yaşatacak... android tabletlerin hertürlüsünü kullanan biri olarak Android gerçek masaüstü deneyimi veremiyor...
Android özgür kaynak kod deniliyor ama nedense grafik kartların android in son sürümleri için kaynak kodları yayınlanmıyor.. Yayınlanmış olsa idi custom rom derlemede patlama olurdu anca port etme var.. Ya da Android işletim sistemin kaynak kodları var amao da sonuç itibariyle yetmiyor.
Android gelişme safhasında... Android çok çabuk RAM doldurmaktadır... Linux temelli olmasına rağmen Android sanalı üzerinden yapabilecekleri ortada..
Sonuçta elimizde Windows tabanlı tablet var ise ilerde Ubuntu vs.. Android hatta MacOS X bile yüklenebilir... Zaman meselesi...
Sadece Apple fanboyları bu kadar yüzeysel düşüne bilir.
Evet arkadaş birileri bir ürünü nasıl bir sahnede hangi kelimelerle tanıttığı çok önemli, ama cihaz değil. Ipad dediğimiz cihazın pahalı bir oyuncaktan başka bir şey olmadığı ortadayken bunun gibi gerçekten işine yarayacak bir cihaza çamur ancak sahnesiyle tanıtım kelimeleriyle atılabilir.
Cihaz ise bence ilk girişim olarak oldukça tatmin edici. Pc gibi kullanabildiğim bir tablet. VS2010'un PhotoShop'un milyarlarca insanın kullandığı office gibi programları çalıştırabilen bir tablet. Daha ne olsun ki
Sadece internette gezebilen arada dergi, kitap okuyabildiğin, birazda oyun oynatan ekranı ve kasası kaliteli bir oyuncakla kıyaslanamayacak kadar "işe" yarar bir alet olmuş
Tablet piyasasında IOS, Windows paylaşır android ise çok fazla söz hakkına sahip olacağını sanmıyorum.. Eğer o donanım canavarı modunda devam ederse..
tamamen katılıyorum
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