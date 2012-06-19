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Microsoft'un Surface tabletlerini duyurduğu etkinlik internette yayınlandı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Microsoft, geçtiğimiz gece Los Angeles'taki Milk Studios'da düzenlediği etkinliğin tamamını internette yayınladı. Yıllardır dokunmatik teknolojiler üzerine çalışmalar yürüten Surface platformunun son ürünü olarak karşımıza çıkan aygıt ve aksesuarlar Microsoft markasıyla sonbahar aylarında satışa sunulacak.
NVIDIA'nın henüz resmiyet kazanmayan Tegra 3+ çipsetinden güç alan Surface for Windows RT ve 22nm mimarisine sahip Intel Core Ivy Bridge işlemcili Surface for Windows 8 Pro'nun tanıtıldığı etkinlikte, Redmond merkezli yazılım devinin bu cihazları üretmek ve uygun tasarımı kullanabilmek için birçok prototip test ettiği bildirildi. Ayrıca çoklu dokunmatik destekli, sadece 3mm kalınlığında Touch Cover ve fiziksel bir klavye olan Type Cover da Surface tabletlerin yanında boy gösterdi.
Microsoft'un kendi markasını taşıyan Surface tabletlerle ilgili tüm detaylara buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz. 
Steve Ballmer, Steven Sinofsky, Michael Anguilo ve Panos Panay gibi yöneticilerin açıklamalarda bulunduğu 47 dakika uzunluğundaki Microsoft Surface etkinliğini aşağıdan izleyebilirsiniz.


http://www.engadget.com/2012/06/19/watch-microsofts-surface-keynote-online/ Yorum Yaz
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Batuist 6 yıl en beğenilen
videoyu baştan sona izledim.. ve şunu söyleyebilirim ki ipad'e şimdi gerçek bir rakip geliyor. android gibi başı sonu belli olmayan, bir standardı olmayan bir tablettense herşeyi ile baştan sona tasarlanmış bir tablet ipad'e esas rakip olabilecek tek ürün... hemde masaüstünde çalıştırabildiğiniz herşey tabletinizde olacak... açıkcası almayı düşünürdüm. apple'a ancak böyle rakip olunabilir. planlı programlı, tasarlanmış bir şekilde... öyle cep telefonu işletim sisteminden bozma bir yazılımla tabletlere girip kimin ne yapğtığı belli olmayan arayüzlerle farklılık yaratmak güzel ama ipad satıyorsa standardı oluğu için satıyor. her seferinde sürpriz yaratmadığı için.. neyse ben bu surface'i beğendim.. windows8in esas kullanılacağı alan... tablet...
videoyu baştan sona izledim.. ve şunu söyleyebilirim ki ipad'e şimdi gerçek bir rakip geliyor. android gibi başı sonu belli olmayan, bir standardı olmayan bir t...
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BurayaNeYazıyoruz 6 yıl
MS ye ne kadar teşekkür etsek az, seneye bu gazla diğer firmalarda bomba gibi cihazlar çıkarıcak şimdi kadar yaptıkları gibi kendilerini tekrar etmeyecekler
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magicboyguccino 6 yıl
cihazlar gerçekten yenilikçi duruyor.

kasa kalitesini beğendim.klavyeyi beğendim. zaten windows 8'i de bekliyorduk.

diğer andoroid tablet üreticilerinin yapamadığı inovasyonu yapmış gibi görünüyor.

bundan sonra diğer firmalardan da güzel ürünler çıkacağını umuyorum.daha fazla çalışmaları gerekiyor.

buarada taklit edilecek tek firma apple varken şimdi de microsoft çıktı ortaya :)

artık 2 ayrı platform için ürün geliştirmek zorunda kalacak firmalar!
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Pardus Linux 6 yıl
Çıksın bakalım neler getirecek Windows 8 RT, bilmiyorum ama her şey sıfırdan olacağından işi biraz zor gibi üstüne üreticilere bir ton parayla lisanlayacak olması ayrı bir ironi fiyatları da uçuk olacak...
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Faux Carnival 6 yıl
Windows Phone 8 lansmani muthis gidiyor. Adamlar cigir actilar ve Windows 8 ile inanilmaz entegrasyon var. Amerika disi ulkeler icin Nokia Maps, yukusek cozunurluk, coklu cekirdek destegi...
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smart1978 6 yıl
Tanıtım videosunu izledim tek kelimeyle dehşet muhteşem...
Windows RT olanı harbi çok ince... Windows 8 pro olanı malum intel i5 olması vs ile biraz daha kalın olacaktır ama piyasadaki en kibar tablet olacaktır hemde en dayanıklı olanlardandır. Ekranı Gorilla Glass2 söze gerek yok ...
Windows 8 Pro versiyonlu dokunmatik dizüstü vari tablet ise emsallerine göre en incesi..
Intel i olması HDMI den daha kaliteli olan "displayport" bağlantısı usb3 yüksek hızlı ssd hard disk full hd ekran kalemi iyi hasasiyette olması. Çift wireless anten ile el tutuşune olursa olsun sinyal düşmesi olmaması kullanılan metal kredi kartından daha ince ve dayanıklı olması dizaynı için epey kafa patlattıkları ortadabir samsung slate 7 serisi gibi dandik kalitesiz sorunlu değil ...
Sonuçta gerçek masaüstü deneyimi yaşatacak... android tabletlerin hertürlüsünü kullanan biri olarak Android gerçek masaüstü deneyimi veremiyor...
Android özgür kaynak kod deniliyor ama nedense grafik kartların android in son sürümleri için kaynak kodları yayınlanmıyor.. Yayınlanmış olsa idi custom rom derlemede patlama olurdu anca port etme var.. Ya da Android işletim sistemin kaynak kodları var amao da sonuç itibariyle yetmiyor.
Android gelişme safhasında... Android çok çabuk RAM doldurmaktadır... Linux temelli olmasına rağmen Android sanalı üzerinden yapabilecekleri ortada..
Sonuçta elimizde Windows tabanlı tablet var ise ilerde Ubuntu vs.. Android hatta MacOS X bile yüklenebilir... Zaman meselesi...
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yildiray35 6 yıl
herşey iyi de, çok kalın olmuşsun.
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SiR MaNiaC 6 yıl
Screammm
14:19 da windows kaderin vazgeçilmez anını yaşıyor mavi ekran yediğini düşünmekle beraber şarjıda bitmiş olabilir cihazın, yeni tablet alıyor masadan. Bu kadar amator sunum olmamalı artık bu devirde vücut dili ve sunumların önemının artması adeta bır show gıbı yapıldıgı zamanlarda insan ayrıntılara dıkkat edıyor :) Ayrıca apple sunumlarında kullandıgı sahneye bak wındowsun sunum yaptıgı sahnemsı seye bak. Gorsel olarak dırek ezık basladın zaten sunuma :)

Sadece Apple fanboyları bu kadar yüzeysel düşüne bilir.
Evet arkadaş birileri bir ürünü nasıl bir sahnede hangi kelimelerle tanıttığı çok önemli, ama cihaz değil. Ipad dediğimiz cihazın pahalı bir oyuncaktan başka bir şey olmadığı ortadayken bunun gibi gerçekten işine yarayacak bir cihaza çamur ancak sahnesiyle tanıtım kelimeleriyle atılabilir.
Cihaz ise bence ilk girişim olarak oldukça tatmin edici. Pc gibi kullanabildiğim bir tablet. VS2010'un PhotoShop'un milyarlarca insanın kullandığı office gibi programları çalıştırabilen bir tablet. Daha ne olsun ki
Sadece internette gezebilen arada dergi, kitap okuyabildiğin, birazda oyun oynatan ekranı ve kasası kaliteli bir oyuncakla kıyaslanamayacak kadar "işe" yarar bir alet olmuş
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Guest-F8946C419 6 yıl
O geleneksel arayüzden kurtulup, daha temiz, düzenli ve pastel arayüze geçiş devrim oldu.. O klavyeye bayıldım diyebilirim resmen..

Tablet piyasasında IOS, Windows paylaşır android ise çok fazla söz hakkına sahip olacağını sanmıyorum.. Eğer o donanım canavarı modunda devam ederse..
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Screammm 6 yıl
Ben kendi işim gereği gözüme görünün sunum açıklarını söyledim, cihazın performansı işlevselliği açısından bir yorum belirtmiş miyim bir kez daha okuyun? Ayrıca iki cihazı karşılaştırırken şunları da bir düşünün bence sonuçta yeni yaratılmış bir kulvar için cihaz yapıyorsun. ipad işletim sistemi olarak kullanıcı farklı ve daha soft daha eğlenceye ve mobiliteye dönük bir deneyim sunan farklı bir kulvar yaratmıştır macox sisteminin mobil versiyonunu çıkartmamıştır daha hardcore işlemler için zaten laptop yada masaüstü cihazlar var her iki firmanın da. Yeni kulvarda yenilik gerekir ki rakibinden farklı ol tercih edil. Evet windows daha güçlü daha çok laptopa benzeyen bir cihaz yapmış, içine de masaüstü ve dizüstü platformlar için yazdığı işletim sistemini arayüzünü değiştirip koymuş( ki burada da dokunmatik olmayan sistemler için dokunmatik için elverişli olan bir arayüzü dayatmıştır.) yani bakın sadece apple fanı olarak görmeyin appleinda yeni ipad de uyguladığı yöntem windowsla benzemektedir daha güçlü ipad çıkartmıştır, yenilikçi davranmamıştır. Ama zaten kulvarı açan firma olarak cepten yemek için daha zamanı var denebilir oysa windows daha yeni girdiği bir alanda daha yüksek donanım dışında bir şey vaat etmiyor. Ayrıca 2 dünya devinden birisi olan bir firma yeni girdiği sektörde bir ürün tanıtıyorsa bahsettiğim ayrıntılara dikkat etmek zorunda olmalıdır.
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sahoron 6 yıl
Batuist
videoyu baştan sona izledim.. ve şunu söyleyebilirim ki ipade şimdi gerçek bir rakip geliyor. android gibi başı sonu belli olmayan, bir standardı olmayan bir tablettense herşeyi ile baştan sona tasarlanmış bir tablet ipade esas rakip olabilecek tek ürün... hemde masaüstünde çalıştırabildiğiniz herşey tabletinizde olacak... açıkcası almayı düşünürdüm. applea ancak böyle rakip olunabilir. planlı programlı, tasarlanmış bir şekilde... öyle cep telefonu işletim sisteminden bozma bir yazılımla tabletlere girip kimin ne yapğtığı belli olmayan arayüzlerle farklılık yaratmak güzel ama ipad satıyorsa standardı oluğu için satıyor. her seferinde sürpriz yaratmadığı için.. neyse ben bu surfacei beğendim.. windows8in esas kullanılacağı alan... tablet...

tamamen katılıyorum
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aceleciburak 6 yıl
HTC One X i Tegra 3 yüzünden sevemedim ısınamadım ama bu cihazlardan Surface for Windows RT olanı Tegra 3+ ile geliyor umarım Nvidia Tegra 2 ve Tegra 3 ten gerekli dersleri çıkarmıştır ve performans konusunda iyileştirmeler yapılmıştır... Tegra 3+ ın olumlu ivmeye sahip olacağını düşünüyorum ve Özellikle windows RT olan model ciddi satış rakamlarına ulaşacak gibi...
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Batuist 6 yıl en beğenilen
videoyu baştan sona izledim.. ve şunu söyleyebilirim ki ipad'e şimdi gerçek bir rakip geliyor. android gibi başı sonu belli olmayan, bir standardı olmayan bir tablettense herşeyi ile baştan sona tasarlanmış bir tablet ipad'e esas rakip olabilecek tek ürün... hemde masaüstünde çalıştırabildiğiniz herşey tabletinizde olacak... açıkcası almayı düşünürdüm. apple'a ancak böyle rakip olunabilir. planlı programlı, tasarlanmış bir şekilde... öyle cep telefonu işletim sisteminden bozma bir yazılımla tabletlere girip kimin ne yapğtığı belli olmayan arayüzlerle farklılık yaratmak güzel ama ipad satıyorsa standardı oluğu için satıyor. her seferinde sürpriz yaratmadığı için.. neyse ben bu surface'i beğendim.. windows8in esas kullanılacağı alan... tablet...
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IUnknown 6 yıl
Ivy bridgeli tablet çok iyi. Tabletlerin sunspider testinde en hızlısını 2 ye katlar artık
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Faux Carnival 6 yıl
Microsoft'un geri donusu yine muhtesem olacak! Konsolda dunya lideri, masaustu OS'te dunya lideri. Bu gucunu kullanip, butun hizmetlerini entegre ediyor. Windows 8'le zaten muthis isler cikardi, tablet piyasasini ele gecirmesi isten bile degil. Windows Phone da gumbur gumbur geliyor...
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