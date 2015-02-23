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Microsoft'un dijital asistanı Cortana'nın Oscar tahminleri tuttu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,4b
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37
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Microsoft'un dijital asistanı Cortana'nın Oscar tahminleri tuttu
Microsoft'un geliştirdiği dijital asistan Cortana 2014 Dünya kupası finalinde 16 maçtan 15'ini kimin kazanacağını tahmin edebilen Cortana'dan şaşırtan bir performans da Oscar tahminleriyle geldi.
Futbol müsabakalarının sonuçlarının genellikle takımlar arasındaki eski maçlar, takımların kondisyonları ve son maçlarının performansları, sakat cezalı oyuncular gibi etmenler göz önüne alındığında tahmin edilebilir gözüküyor. Ancak dijital bir asistanın hiç izlemediği (?) filmleri ve oyuncuların performanslarını değerlendirmesi ne kadar başarılı olabilir? Microsoft bu konuda Cortana'ya tahmin yaptırırken sonuçları tahmin etmenin çok zor olduğunun altını çizmişti. Ancak dijital asistan ilginç bir şekilde %84'lük başarı yakalarken 24 dalda 20 Oscar ödülünün sahibini doğru bildi.
Tahminler için araştırmacı David Rothschild'in analizlerinden faydalanan Cortana 2013 yılında 19 Oscar ödülünü doğru tahmin ederken 2014'de 21 ödülün sahiplerini bilmişti. Bu yıl ise  En iyi film, Erkek/Kadın en iyi oyuncu, Erkek/Kadın en iyi yardımcı oyuncu ve En iyi yönetmen gibi önemli ödülleri doğru tahmin eden dijital asistan'ın 4 tahmini tutmadı. 

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doctor_bey 4 yıl
Vay be
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XQS 4 yıl
Hey maşallah adamlar yapmış diğerleri laftan anlamıyor

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AMERICAN 4 yıl
Aklıma Bill Gates'in yapay zeka ile ilgili sözleri geldi.
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Anarşo 4 yıl
Ah ah dünya kupasında sana danışabileydim keske
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Det.Harvey Bullock 4 yıl
2013'te Cortana var mıydı?
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Okisht 4 yıl Det.Harvey Bullock
eren1905tr

2013'te Cortana var mıydı?


Bende haberi yaparken tekrar göz attım ama 2013 oscarları 2014'de veriliyor, Cortana da Nisan 2014de genel anlamda çıktı ancak geliştirme aşamasında tahmin ettirmiş olabilirler diye düşündüm. Sonuçta böyle teknolojilerin geliştirme aşaması uzun sürüyor
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yasin77x 4 yıl
tutturuyosa bizim kuponlara el atsın
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DH Misafiri 4 yıl
Zaten film şirketlerinin büyük çoğunluğu o aileye ait, adamda güya yazı yazıyor bakın benim tahminlerim tuttu, cortana ondan araklıyor falan filan.... Sadece yönlendirme. Adamlar bir filmi yaparken hangisinin oscar kazanacağını biliyorlar. içlerinden elle tutulan surdance film festivali diğeri tamamen yahudi ailelerin hizmetinde. Adamlar HDDlerde silinemeyen casusluk yazılımını gömmüşler biz neredeyiz. Cortana biliyormuş, sende biraz araştırma yapsan bilirsin, onun elinde dijital kaynaklar var araştırabilir ve bir kaç saniye sürer... Benim sabah ne yediğini bilsin bakalım :)
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kurtay 4 yıl
O kadar zekiyse Türkçe öğrensin
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yokbeolumbe 4 yıl
Türkçe gelsede doğru düzgün kullansak ingilizcede zorlanıyor insan
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alito 4 yıl
"Ne var ne yok" sorusuna cozutmadan cevap versin yeter.
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onizuka_sensei 4 yıl
Türkçe siri gelmiş siz cortana diyosunuz
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bullx 4 yıl onizuka_sensei
sen haberi okumadın herhalde. siri miri hikaye bunun yanında
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