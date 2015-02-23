Microsoft'un dijital asistanı Cortana'nın Oscar tahminleri tuttu

Microsoft'un geliştirdiği dijital asistan Cortana 2014 Dünya kupası finalinde 16 maçtan 15'ini kimin kazanacağını tahmin edebilen Cortana'dan şaşırtan bir performans da Oscar tahminleriyle geldi.

Futbol müsabakalarının sonuçlarının genellikle takımlar arasındaki eski maçlar, takımların kondisyonları ve son maçlarının performansları, sakat cezalı oyuncular gibi etmenler göz önüne alındığında tahmin edilebilir gözüküyor. Ancak dijital bir asistanın hiç izlemediği (?) filmleri ve oyuncuların performanslarını değerlendirmesi ne kadar başarılı olabilir? Microsoft bu konuda Cortana'ya tahmin yaptırırken sonuçları tahmin etmenin çok zor olduğunun altını çizmişti. Ancak dijital asistan ilginç bir şekilde %84'lük başarı yakalarken 24 dalda 20 Oscar ödülünün sahibini doğru bildi.

Tahminler için araştırmacı David Rothschild'in analizlerinden faydalanan Cortana 2013 yılında 19 Oscar ödülünü doğru tahmin ederken 2014'de 21 ödülün sahiplerini bilmişti. Bu yıl ise En iyi film, Erkek/Kadın en iyi oyuncu, Erkek/Kadın en iyi yardımcı oyuncu ve En iyi yönetmen gibi önemli ödülleri doğru tahmin eden dijital asistan'ın 4 tahmini tutmadı.