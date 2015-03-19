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Microsoft'un en ucuz akıllı telefonu Lumia 430 resmiyet kazandı

4 yıl
2,4b
1
19
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un en ucuz akıllı telefonu Lumia 430 resmiyet kazandı

Amiral gemi modellerini Windows 10 lansmanına saklayan Microsoft, akıllı telefon pazarına alt seviyeden yeni ürünler eklemeye devam ediyor. Yeni tanıtılan Lumia 430 firmanın en ucuz akıllı telefonu olacak.
Uygun fiyatlı Lumia 5xx serisi ile bugüne kadar yirmi milyona yakın satışa imza atan Microsoft, Lumia 430 modelinde de aynı başarıyı elde etmek niyetinde. Model daha çok gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefliyor. Fiyat çizgisiyle modelin bölgesel Windows Phone üreticilerini zorlayacağı kesin.
4 inçlik ekranında 800x480 piksel çözünürlük sunan modele çift çekirdekli bir Snapdragon işlemci eşlik ediyor. 1GB RAM ile kırmızı çizgiyi geçen cihazda 8GB artırılabilir depolama mevcut. Ayrıca kutudan 30GB OneDrive depolama alanı da hediye olarak çıkıyor.
Modelde 2MP çözünürlüğünde arka kamera, VGA ön kamera, çift SIM kart desteği, Windows Phone 8.1 işletim sistemi, 10.6mm kalınlık, 128gr ağırlık şeklinde diğer özellikler mevcut. Cihaz Windows 10'a da yükseltilebilir durumda. Model 70$ fiyat etiketi ile Afrika, Ortadoğu, Asya/Pasifik ve Avrupa ülkelerinde Nisan ayında satışa sunulacak.



http://www.technobuffalo.com/2015/03/19/microsofts-new-lumia-430-is-its-most-affordable-smartphone-yet/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Whippoorwill 4 yıl
2 mp kamera çok eleştirilcek gibi duruyor.

Fiyatına göre gayet iyi özelliklere sahip ben cihazın asha 503'ün yerini alacağını düşünüyorum bu yüzden 503'te bulunan 5 mp kameraya bu cihazda da yer verilebilirdi.
2 mp kamera çok eleştirilcek gibi duruyor.Fiyatına göre gayet iyi özelliklere sahip ben cihazın asha 503'ün yerini alacağını düşünüyorum bu yüzden 50...
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HeartOfBonnie 4 yıl
Bu daha çok birilerinin ilk telefonu olmaya aday bir telefon olmuş.
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Flag SHİP Killer 4 yıl
1gb ram iyi olmuş ama 2mp kamera nedir bari 3.2 olsaymış
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N. Chomsky 4 yıl

Millet yine giriş seviyesi telefona 1000 Tl'lik telefon muamelesi yapmaya başlamış. Bu telefon sadece arama yapmak, internete girmek için kullananlara hitap ediyor. Herkes telefonda kamera aramıyor.
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888888888888999*9 4 yıl
2 mp kamera ile çöp bir telefon olmuş
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mkyb 4 yıl
Bundan güzel, dede telefonu olur. Sadece arama yapsın ses gidip gelsin, duvar kağıdında torunu olsun yeter.
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MrHS 4 yıl
5 doları da ben vereyimde kamerayı 5mp yapsınlar
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emir kustirika 4 yıl mkyb
Yandex

Bundan güzel, dede telefonu olur. Sadece arama yapsın ses gidip gelsin, duvar kağıdında torunu olsun yeter.

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tolgabes64 4 yıl
2-3 sene önce 434 mhz işlemcili 5800xm kullanıyorduk bu cihazın fiyatına
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CoreXXX 4 yıl
530 u a101 320 tl ye satıyordu bu alt model 200 e satarmı acaba:)
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BekirHan 4 yıl
o ne len? 2 MP kamera en son nokia c3'te 3.2 mp kullanmıştım onda ad flash vardı. Keşke o kamerayı koyacaklarına flash koysalarmış. Fener niyetine kullanırdık. Daha yararlı olurdu...
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl BekirHan
BekirHan
o ne len? 2 MP kamera en son nokia c3'te 3.2 mp kullanmıştım onda ad flash vardı. Keşke o kamerayı koyacaklarına flash koysalarmış. Fener niyetine kullanırdık. Daha yararlı olurdu...

:D
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galaxy tab 4 yıl
Keske denilen fiyatlara bizlerde alabilsek tecrube etsek wp cihazlari 430 tl ye L630 aldim harika gercekten hele hele mix radyo

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javaprof 4 yıl
1gb ramle gelmesi güzel olmuş.
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muratcool 4 yıl
Kafadan 599 tl fiyat çekerler, teknoloji mağazalarında 599 un üstünü çizip 350 tl ye düşürürler.
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acura07 4 yıl
400 TL cıvarına felan gırecek ulkemıze.

eee o fıyat bandında coook daha ıyı lumıa lar var


bızım ulkemızı pek ılgılendıren bı telefon olmamıs yanı....
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