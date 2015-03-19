Microsoft'un en ucuz akıllı telefonu Lumia 430 resmiyet kazandı

Amiral gemi modellerini Windows 10 lansmanına saklayan Microsoft, akıllı telefon pazarına alt seviyeden yeni ürünler eklemeye devam ediyor. Yeni tanıtılan Lumia 430 firmanın en ucuz akıllı telefonu olacak.

Uygun fiyatlı Lumia 5xx serisi ile bugüne kadar yirmi milyona yakın satışa imza atan Microsoft, Lumia 430 modelinde de aynı başarıyı elde etmek niyetinde. Model daha çok gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefliyor. Fiyat çizgisiyle modelin bölgesel Windows Phone üreticilerini zorlayacağı kesin.

4 inçlik ekranında 800x480 piksel çözünürlük sunan modele çift çekirdekli bir Snapdragon işlemci eşlik ediyor. 1GB RAM ile kırmızı çizgiyi geçen cihazda 8GB artırılabilir depolama mevcut. Ayrıca kutudan 30GB OneDrive depolama alanı da hediye olarak çıkıyor.

Modelde 2MP çözünürlüğünde arka kamera, VGA ön kamera, çift SIM kart desteği, Windows Phone 8.1 işletim sistemi, 10.6mm kalınlık, 128gr ağırlık şeklinde diğer özellikler mevcut. Cihaz Windows 10'a da yükseltilebilir durumda. Model 70$ fiyat etiketi ile Afrika, Ortadoğu, Asya/Pasifik ve Avrupa ülkelerinde Nisan ayında satışa sunulacak.









http://www.technobuffalo.com/2015/03/19/microsofts-new-lumia-430-is-its-most-affordable-smartphone-yet/