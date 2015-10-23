Microsoft'un gelirleri düşüyor ancak bulut tarafında hızlı büyüme var

Windows 10 işletim sistemi ile yeni bir dönemin kapısını aralayan Microsoft, artık cihaz satışlarından ziyade rakibi Google gibi ekosistemdeki kullanıcı sayısını artırarak reklam gelirlerinden yararlanmayı hedefliyor. PC pazarındaki gerilemeden bu şekilde en az zararla etkilenmeyi planlayan firmaya bu geçiş biraz sarsıntılı olacak gibi görünüyor.





Yılın üçüncü çeyreği itibariyle Microsoft'un elde ettiği toplam gelir 20.3 milyar dolar olurken, net kar ise 4.62 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde gelir toplamı 23.20 milyar dolar, net gelir ise 4.54 milyar dolar olmuştu. Özellikle satış anlamında firmanın yıl bazında yüzde 15 civarında düşüş sergilediği görülüyor. Lumia cihazlarının gerilemesi bunda etkili olurken detaylı bilgileri buradan alabilirsiniz.





Xbox tarafında da gerileme söz konusu. Xbox 360 satışlarının düşmesine bağlı olarak Xbox ve Windows 10 ürünlerini barındıran PC bölümü 9.4 milyar dolar gelir elde etti ve yıl bazında yüzde 17 düşüş yaşadı. Xbox Live aylık kullanıcı sayısı yüzde 28 artışla 39 milyona yükselirken, video oyunlarından elde edilen gelir de yüzde 66 artış gösterdi.





Firmanın Office 365 platformu toplam abone sayısını 18.2 milyona yükseltirken, gelirlerde yüzde 75 artış var. Pazardaki daralma nedeniyle Windows lisans gelirleri sadece yüzde 4 büyüdü. Arama motoru gelirleri 1 milyar doları geride bırakırken, arama motoru reklam geliri ise 127 milyon dolar oldu.

Bulut depolama tarafında Microsoft iyi işler çıkarıyor. Azure platformu gelirlerini ikiye katlamış durumda. Microsoft bulut altyapısını ülkemizde dahil pek çok pazarda hızlı bir şekilde yaygınlaştırmaya çabalıyor. Amazon Web Services sektörde lider iken Microsoft Azure de ikinci sırada. Microsoft Azure'nin bulunduğu Intelligent Cloud bölümü yıl bazında yüzde 8 artış kaydetti. Bununla birlikte yeniden yapılanma kapsamında Microsoft'un yaklaşık 1000 kişiyi işten çıkaracağı da dipnot olarak iletildi.





Yılın son çeyreği Kara Cuma indirimleri ve kış tatillerini de kapsadığı için Microsoft ürünlerine olan ilgi biraz daha artacaktır. Surface Pro 4 ve Surface Book tablet modelleri ile birlikte yeni Lumia cihazlarında yapılacak kampanyalar bu ilgiyi fırsata çevirebilir. Ayrıca Windows 10 cihaz satışları da yine lisans geliri olarak firmaya yansıyacak.

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-sees-revenue-from-Lumia-phone-sales-decline-54-in-the-third-quarter_id75026