Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'un gelirleri düşüyor ancak bulut tarafında hızlı büyüme var

Yeniden yapılan sürecine devam eden teknoloji devi Microsoft, yazılım tarafında satışlarını artırsa da donanım tarafında pek de başarılı satışlar yapamıyor.
3 yıl
3,1b
1
29
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft'un gelirleri düşüyor ancak bulut tarafında hızlı büyüme var

Windows 10 işletim sistemi ile yeni bir dönemin kapısını aralayan Microsoft, artık cihaz satışlarından ziyade rakibi Google gibi ekosistemdeki kullanıcı sayısını artırarak reklam gelirlerinden yararlanmayı hedefliyor. PC pazarındaki gerilemeden bu şekilde en az zararla etkilenmeyi planlayan firmaya bu geçiş biraz sarsıntılı olacak gibi görünüyor. 

Yılın üçüncü çeyreği itibariyle Microsoft'un elde ettiği toplam gelir 20.3 milyar dolar olurken, net kar ise 4.62 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde gelir toplamı 23.20 milyar dolar, net gelir ise 4.54 milyar dolar olmuştu. Özellikle satış anlamında firmanın yıl bazında yüzde 15 civarında düşüş sergilediği görülüyor. Lumia cihazlarının gerilemesi bunda etkili olurken detaylı bilgileri buradan alabilirsiniz.

Xbox tarafında da gerileme söz konusu. Xbox 360 satışlarının düşmesine bağlı olarak Xbox ve Windows 10 ürünlerini barındıran PC bölümü 9.4 milyar dolar gelir elde etti ve yıl bazında yüzde 17 düşüş yaşadı. Xbox Live aylık kullanıcı sayısı yüzde 28 artışla 39 milyona yükselirken, video oyunlarından elde edilen gelir de yüzde 66 artış gösterdi. 

Firmanın Office 365 platformu toplam abone sayısını 18.2 milyona yükseltirken, gelirlerde yüzde 75 artış var. Pazardaki daralma nedeniyle Windows lisans gelirleri sadece yüzde 4 büyüdü. Arama motoru gelirleri 1 milyar doları geride bırakırken, arama motoru reklam geliri ise 127 milyon dolar oldu.
Bulut depolama tarafında Microsoft iyi işler çıkarıyor. Azure platformu gelirlerini ikiye katlamış durumda. Microsoft bulut altyapısını ülkemizde dahil pek çok pazarda hızlı bir şekilde yaygınlaştırmaya çabalıyor. Amazon Web Services sektörde lider iken Microsoft Azure de ikinci sırada. Microsoft Azure'nin bulunduğu Intelligent Cloud bölümü yıl bazında yüzde 8 artış kaydetti. Bununla birlikte yeniden yapılanma kapsamında Microsoft'un yaklaşık 1000 kişiyi işten çıkaracağı da dipnot olarak iletildi. 

Yılın son çeyreği Kara Cuma indirimleri ve kış tatillerini de kapsadığı için Microsoft ürünlerine olan ilgi biraz daha artacaktır. Surface Pro 4 ve Surface Book tablet modelleri ile birlikte yeni Lumia cihazlarında yapılacak kampanyalar bu ilgiyi fırsata çevirebilir. Ayrıca Windows 10 cihaz satışları da yine lisans geliri olarak firmaya yansıyacak. 

http://www.phonearena.com/news/Microsoft-sees-revenue-from-Lumia-phone-sales-decline-54-in-the-third-quarter_id75026 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DubSteq 3 yıl en beğenilen
Adamlar karından %17 zarar ediyor , sizde batmış gibi açıklıyorsunuz. 9 değil 8 milyar dolar kazanıyor yani. Nalet olası kapitalist düzen her gerilemeye zarar der oldu.
Adamlar karından %17 zarar ediyor , sizde batmış gibi açıklıyorsunuz. 9 değil 8 milyar dolar kazanıyor yani. Nalet olası kapitalist düzen her gerilemeye zarar d...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 3 yıl
İnsanlar microsoft ortadan kalkarsa her şeyin daha iyi olacağını sanıyor veya microsoft'un rakip oluşumları engellediği sanılıyor. Bunu işletim sistemi için söylüyorum. Geçenlerde "yeni işletim sistemi yapmak neden zor?" diye düşündüm azcık da araştırma yapayım dedim. Bildiğin dünyada iki tane sistem çekirdeği varmış ya la. Biri windows biri linux/unix. Bu kadar. Daha yapamıyor adamlar bildiğin. Muazzam bir iş gücü ve ona uygun donanım üretecek iş ortakları ağına ihtiyaç duyuluyor ve apple dahi bunu yapamadı/yapamamış.
Windows phone'da uygulama desteği kötü diye telefon almayan insanların bir de bambaşka standartlarda bir donanım ve yazılım kullanan, elbette uygulama desteği çok sınırlı olacak, bilgisayar aldığını düşünelim. Tabii ki düşünemiyoruz. Bana kalırsa microsoft gerek fiyat politikaları ile epey makul bir yerde konumlanmış. Kendimi bir tane daha apple ile bu bilişim dünyasında düşünemiyorum.
İnsanlar microsoft ortadan kalkarsa her şeyin daha iyi olacağını sanıyor veya microsoft'un rakip oluşumları engellediği sanılıyor. Bunu işletim sistemi için söy...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s_mail 3 yıl
istanbulbirbaska
Batsa uzulmem dediğim birkaç şirketten biridir. Artık piyasaya yeni oyuncular girsin. Aynı şey Google apple içinde geçerlidir. Onlarda batsa uzulmem. Geliri 21 milyar dolardan 20 ye düşünce 1000 kişiyi kapı onune koyan bu şirketlere acımam.

microsoft olmayaydı daha kağıt kalem ile siteye mektup gönderirdin. Hayatında bir defa lisans parası vermemiş insanların microsoft'u batırmaya çalışması ne kadar komik.
istanbulbirbaskaBatsa uzulmem dediğim birkaç şirketten biridir. Artık piyasaya yeni oyuncular girsin. Aynı şey Google apple içinde geçerlidir. ...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Microsoft Specialist 3 yıl
Ilk yorumlar tanidik geldi sanki haber degistirilmis gibi.

Edit: Tahmin ettigim gibi. Eski haber basligi "Microsofun yazilim satislari iyi, sonanim satislari kotu" seklindeydi. Simdi buluttan kazaniyor diyorlar.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Google da yazılımdan kazanmis bu sefer zaten asil yazılım firması bunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Public_Enemy 3 yıl
mobil diye yırtındılar, windows 8 denen rezaleti çıkardılar ama nafile. Microsoft mobil pazarda hiçbir zaman önemli oyuncu olamayacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joker669 3 yıl
donanımdan ziyade sektör artık yazılıma kaymakta böyle olması daha iyi bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMERICAN 3 yıl
Apple forum un değişik haberlerinden birisi daha.

Surface pro4 surface book ile satışlar yukselecektir donanım kısmında.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
s_mail 3 yıl
istanbulbirbaska
Batsa uzulmem dediğim birkaç şirketten biridir. Artık piyasaya yeni oyuncular girsin. Aynı şey Google apple içinde geçerlidir. Onlarda batsa uzulmem. Geliri 21 milyar dolardan 20 ye düşünce 1000 kişiyi kapı onune koyan bu şirketlere acımam.

microsoft olmayaydı daha kağıt kalem ile siteye mektup gönderirdin. Hayatında bir defa lisans parası vermemiş insanların microsoft'u batırmaya çalışması ne kadar komik.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Qonrul 3 yıl
telefon satışlarıyla toparlarlar. fiyatı da iyi olursa tabi. sağlam cihazlar geliyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ALBAY 3 yıl
Surface 3 Pro alayım desen 6.500 TL

istanbulbilisim.com.tr/...

ee bunu aldık hani bunun klavyesi desen o da çok değil 450 TL

istanbulbilisim.com.tr/...

Kalemsiz iş görmez bu makine dersen o da 210 TL

istanbulbilisim.com.tr/...

Klavye ile kalem kafadan 660 TL
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5E274E432 3 yıl
symbian ve meegocuların duaları tutuyor olsa gerek. batmaları dileğiyle.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 3 yıl Guest-5E274E432
FoxKia
symbian ve meegocuların duaları tutuyor olsa gerek. batmaları dileğiyle.

Batmazlar ki boşuna uğraşmamak gerek.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carloska 3 yıl
sayfa ortasında yazıyı kapatan reklam nedir arkadaş üçüncü sınıf sitelere döndünüz iyice
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 3 yıl
İnsanlar microsoft ortadan kalkarsa her şeyin daha iyi olacağını sanıyor veya microsoft'un rakip oluşumları engellediği sanılıyor. Bunu işletim sistemi için söylüyorum. Geçenlerde "yeni işletim sistemi yapmak neden zor?" diye düşündüm azcık da araştırma yapayım dedim. Bildiğin dünyada iki tane sistem çekirdeği varmış ya la. Biri windows biri linux/unix. Bu kadar. Daha yapamıyor adamlar bildiğin. Muazzam bir iş gücü ve ona uygun donanım üretecek iş ortakları ağına ihtiyaç duyuluyor ve apple dahi bunu yapamadı/yapamamış.
Windows phone'da uygulama desteği kötü diye telefon almayan insanların bir de bambaşka standartlarda bir donanım ve yazılım kullanan, elbette uygulama desteği çok sınırlı olacak, bilgisayar aldığını düşünelim. Tabii ki düşünemiyoruz. Bana kalırsa microsoft gerek fiyat politikaları ile epey makul bir yerde konumlanmış. Kendimi bir tane daha apple ile bu bilişim dünyasında düşünemiyorum.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 3 yıl simbolmina
simbolmina
İnsanlar microsoft ortadan kalkarsa her şeyin daha iyi olacağını sanıyor veya microsoft'un rakip oluşumları engellediği sanılıyor. Bunu işletim sistemi için söylüyorum. Geçenlerde "yeni işletim sistemi yapmak neden zor?" diye düşündüm azcık da araştırma yapayım dedim. Bildiğin dünyada iki tane sistem çekirdeği varmış ya la. Biri windows biri linux/unix. Bu kadar. Daha yapamıyor adamlar bildiğin. Muazzam bir iş gücü ve ona uygun donanım üretecek iş ortakları ağına ihtiyaç duyuluyor ve apple dahi bunu yapamadı/yapamamış.
Windows phone'da uygulama desteği kötü diye telefon almayan insanların bir de bambaşka standartlarda bir donanım ve yazılım kullanan, elbette uygulama desteği çok sınırlı olacak, bilgisayar aldığını düşünelim. Tabii ki düşünemiyoruz. Bana kalırsa microsoft gerek fiyat politikaları ile epey makul bir yerde konumlanmış. Kendimi bir tane daha apple ile bu bilişim dünyasında düşünemiyorum.

Macos
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3085 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 2si1 "Sohbeti güzel SS'li" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Sony ile Hi-Res Audio ürünlerini konuştuk "Müzik tutkunlarına özel donanımlar" 3 yıl Dijital Perde: 23 Ekim'de vizyona girecek filmler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim