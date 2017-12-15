Microsoft’un görme engelliler için geliştirdiği Seeing AI uygulaması 35 ülkeye gidiyor

Microsoft’un yapay zekâ teknolojileri kullanarak görme engellilere yardım etmesi amacıyla geliştirdiği Seeing AI adındaki iOS uygulaması İngiltere ve Avusturalya’daki test sürecini tamamladı. Sırada dünya var.

Seeing AI neler sunuyor?

Uygulama görsel yapay zekâ teknolojilerini kullanarak insanlara çevrelerinde neler olduğunu anlatıyor. Kullanıcıların telefon kamerasını tanımlamak istedikleri nesnelere doğru yöneltmeleri yeterli oluyor.

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Tanımlanan özellikler arasında nesneler, nesnelerin renkleri, sahneler, insanlar, ampüllerin yanıp yanmadığı, bilgisayar yazısı veya el yazısı tanıyabilme, dolar, sterlin ve avro para birimlerini tanıyabilme şeklinde geniş bir yelpaze var. Ayrıca kullanıcılar tanımlanan özellikleri sesli olarak dinleyebiliyor.

Seeing AI uygulaması bugüne kadar 100 bin kez indirildi ve 3 milyon görevi yerine getirdi. Firma uygulamayı ABD ve Avrupa dahil 35 ülkeye daha yayınlamış durumda. Yakında bu sayı artacak. En iyi performans için iPhone 6S ve yukarısı tavsiye ediliyor. Henüz Android tarafına ne zaman geleceği bilinmiyor.