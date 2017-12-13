Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Duo artık Android arama ekranında

Bir türlü Google Duo görüntülü iletişim platformunu istediği popülerliğe kavuşturamayan firma, önemli hamleler yaparak durumu biraz daha dengelemeye çalışıyor.
1 yıl
3,5b
1
5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Tanıtıldığı dönemlerde Apple’ın FaceTime görüntülü iletişim platformuna rakip olacağı tanımlaması yapılan Google Duo, halen üçüncü taraf rakiplerinin önüne geçebilmiş değil. Google şimdi önemli bir hamle yapıyor.

Daha fazla öne çıkıyor
 

Bazı kullanıcıların verdiği bilgilere göre Google Duo görüntülü sohbet uygulaması Android çağrı ekranında görünmeye başladı. Kullanıcı arama yaptığı esnada Google Duo ikonu menünün içerisine yerleşiyor. İkona tıklandığında ise normal arama sona ererek Duo araması başlatılıyor.

Ayrıca Bkz. "Google Haritalar toplu taşımadan ne zaman ineceğinizi haber verecek"

Platformun biraz daha öne çıkarılması açısından iyi bir müdahale olmuş. Google ayrıca önümüzdeki dönemde Pixel serisi ve Nexus serisi telefonlar ile Android One telefonlarına Duo platformunu entegre edeceğini açıklamıştı. Bakalım Google Duo yeni hamleler ile popüler bir iletişim aracı olabilecek mi?

 

https://www.engadget.com/2017/12/12/google-finally-integrates-duo-android-call-screen/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kımyasal 1 yıl en beğenilen
İnsanların gözüne soka soka zorla kullandırır gibi yaparlarsa,yarın whatsapp benzeri bir uygulamayı gözümüze sokmayacaklarının garantisi yok.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
atilasat 1 yıl
duo muo uğraşacağına zamanıda skype'i satın alabilirdin google.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 1 yıl
Mi Talk daha başarılı buldum. Aynı cihazlar arasında daha az kesinti ve daha kaliteli görüntü/ses.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 yıl
6-7 yıl önce gelmesi gereken uygulamayı sen tutup şimdi getirirsen böyle uğraşırsın. Millet zamanında sıf facetime için iphone alıyordu.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 1 yıl en beğenilen
İnsanların gözüne soka soka zorla kullandırır gibi yaparlarsa,yarın whatsapp benzeri bir uygulamayı gözümüze sokmayacaklarının garantisi yok.
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl kımyasal
Katılıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Inno3D’den GeForce GTX 1080 ayarında madencilik kartı 1 yıl LG, 2018 serisi Gram dizüstü bilgisayarlarını duyurdu 1 yıl TrueDepth geliştiricisine Apple’dan 390 milyon dolar yatırım 1 yıl Masaüstü AMD APU’ları görünmeye başladı 1 yıl Google Assistant tablet ve eski telefonlara geliyor 1 yıl Zorlu Enerji, Tesla kiralama platformu kuruyor 1 yıl Blue Origin'in roket denemesinden muhteşem görüntüler "Uzay turizmine doğru" 1 yıl Güvenlik açığı mı yoksa psikolojik açık mı? 1 yıl Trump, devlet kurumlarında Kaspersky kullanımını kanunen de yasakladı 1 yıl Orta sınıf Huawei Honor 9 Lite dört kamerayla geliyor 1 yıl Fransa okullarda cep telefonunu yasaklıyor 1 yıl NASA ve Google, bugün çok önemli bir keşif duyurusu yapmaya hazırlanıyor 1 yıl iOS 11.2.1 yayınlandı: HomeKit güvenlik açığı düzeltiliyor 1 yıl Ay'a reklam panoları dikecekler: Japon uzay şirketi, 90 milyon dolarlık yatırım aldı 1 yıl 2019 Volkswagen Jetta'ya ait yeni eskiz görseller yayınlandı 1 yıl Microsoft ile IOTA ortak değilmiş 1 yıl Şimdiye kadar sadece 50.000 adet Essential Phone satıldı 1 yıl Intel Inside pazarlama programının bütçesi kesintiye uğruyor 1 yıl Yeni teknikle metastaz yapan hücreler anlık olarak takip edilebilecek 1 yıl Galaxy S9'un tasarımı ve renk seçenekleri sızdırıldı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google Duo artık Android arama ekranında Sonraki Xiaomi Mi Router 3C incelemesi "Beyaz F/P canavarı mı acaba?" 1 yıl Borsa İstanbul, BISTcoin isimli kripto para için çalışmalara başladı 1 yıl Türkiye Kart ile tüm işlemler tek karttan yapılacak 1 yıl Adobe Lightroom CC artık fotoğrafları yapay zekayla otomatik olarak düzenleyebiliyor 1 yıl Mini, 2021 yılı için yeni bir SUV hazırlıyor 1 yıl Starbucks'ın ücretsiz Wi-Fi hizmetinin de bir bedeli varmış 1 yıl Ayasofya ve Sultanahmet, Star Wars mimarisine ilham olmuş 1 yıl 22.yüzyıla güç vermesi beklenen teknolojiler 1 yıl Twitter’da sıralı gönderi dönemi başlıyor 1 yıl Otoyollara gürültü perdesi ve ses yutan asfalt geliyor 1 yıl Star War: The Last Jedi ile ilgili ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl Türkiye'de Bitcoin: Yasal mı değil mi? 1 yıl Büyük sıçrama: Litecoin bir haftada yüzde 240 değer kazandı! 1 yıl Global silah satışları 5 yıl sonra artışa geçti: Aselsan ve TAI hızlı yükseliyor! 1 yıl 2017'de Google'da en çok arananlar 1 yıl Bitcoin'den vergi alınması için çalışmalar başladı 1 yıl Türkiye’nin ilk sürücüsüz metro hattı 15 Aralık’ta açılacak 1 yıl Ubuntu geliştiricisi artık milyarder 1 yıl Toshiba, araçlara yönelik çok hızlı NAND bellek geliştirdi 1 yıl Opera'nın Android sürümü yeni kullanıcı arayüzüne sahip oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim