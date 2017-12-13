Google Duo artık Android arama ekranında

Tanıtıldığı dönemlerde Apple’ın FaceTime görüntülü iletişim platformuna rakip olacağı tanımlaması yapılan Google Duo, halen üçüncü taraf rakiplerinin önüne geçebilmiş değil. Google şimdi önemli bir hamle yapıyor.

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Bazı kullanıcıların verdiği bilgilere göre Google Duo görüntülü sohbet uygulaması Android çağrı ekranında görünmeye başladı. Kullanıcı arama yaptığı esnada Google Duo ikonu menünün içerisine yerleşiyor. İkona tıklandığında ise normal arama sona ererek Duo araması başlatılıyor.

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Platformun biraz daha öne çıkarılması açısından iyi bir müdahale olmuş. Google ayrıca önümüzdeki dönemde Pixel serisi ve Nexus serisi telefonlar ile Android One telefonlarına Duo platformunu entegre edeceğini açıklamıştı. Bakalım Google Duo yeni hamleler ile popüler bir iletişim aracı olabilecek mi?