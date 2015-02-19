Microsoft'un kablosuz görüntü adaptörü yeni ülkelere gidiyor





Microsoft'un WiFi yongaları üzerinden kablosuz görüntü aktarımı yapabilen adaptörü Wireless Display Adapter bu aydan itibaren onlarca farklı ülkede satışa çıkmaya hazırlanıyor.

Miracast teknolojisi üzerinden görüntü aktarımı yapabilen adaptör HDMI ile televizyona bağlanıyor ve USB kablosu ile de gerekli enerjiyi sağlıyor. Miracast uyumlu Windows ve Android cihazlarınızdan internete bağlı olmadan televizyonlarınıza görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz. Ayrıca Intel'in Wireless Display teknolojini de kullanıyor. Bu bakımdan kapsama alanı oldukça geniş. Adaptör 7 metreye kadar mesafeye sahip.

Adaptör en aşağı Windows 8.1 veya Android 4.2.1 işletim sistemi kullanan cihazlar ile uyumlu. Adaptör şu anda Avrupa ve Güney Afrika'da 25 ülkede da satışa sunulmuş durumda. Gelecek ay da Asya ve Avustralya'da satışa çıkacak. Ülkemizde de resmi sayfası yayına başlayan adaptörün kısa süre içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ürün 60$ fiyat etiketine sahip.









http://www.microsoft.com/hardware/tr-tr/p/wireless-display-adapter#overview