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Microsoft'un kablosuz görüntü adaptörü yeni ülkelere gidiyor

4 yıl
3,6b
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un kablosuz görüntü adaptörü yeni ülkelere gidiyor

Microsoft'un WiFi yongaları üzerinden kablosuz görüntü aktarımı yapabilen adaptörü Wireless Display Adapter bu aydan itibaren onlarca farklı ülkede satışa çıkmaya hazırlanıyor.
Miracast teknolojisi üzerinden görüntü aktarımı yapabilen adaptör HDMI ile televizyona bağlanıyor ve USB kablosu ile de gerekli enerjiyi sağlıyor. Miracast uyumlu Windows ve Android cihazlarınızdan internete bağlı olmadan televizyonlarınıza görüntü aktarımı yapabiliyorsunuz. Ayrıca Intel'in Wireless Display teknolojini de kullanıyor. Bu bakımdan kapsama alanı oldukça geniş. Adaptör 7 metreye kadar mesafeye sahip.
Adaptör en aşağı Windows 8.1 veya Android 4.2.1 işletim sistemi kullanan cihazlar ile uyumlu. Adaptör şu anda Avrupa ve Güney Afrika'da 25 ülkede da satışa sunulmuş durumda. Gelecek ay da Asya ve Avustralya'da satışa çıkacak. Ülkemizde de resmi sayfası yayına başlayan adaptörün kısa süre içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ürün 60$ fiyat etiketine sahip.



http://www.microsoft.com/hardware/tr-tr/p/wireless-display-adapter#overview Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Televizyonda zaten mıracast desteği var ancak böyle bir şeyin kenarda bulunması güzel olur, ayrıca MS'nin getirecek olması güven veriyor
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bestofMd 4 yıl
Ooo güzel haber
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swat882 4 yıl
offf harika bir cihaz geliyor sonunda
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Elsa 4 yıl
Fiyatı uygun, MS kalitesinde güzel bir ürün
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OZKNaln 4 yıl
guzelllll
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dakamon 4 yıl
Acaba telefonumuz miracest desteği sağlamasada bu cihaz sayesinde tv ye görüntü aktarabilirmiyiz?
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swat882 4 yıl dakamon
dakamon

Acaba telefonumuz miracest desteği sağlamasada bu cihaz sayesinde tv ye görüntü aktarabilirmiyiz?

zannetmiyorum
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zdniz 4 yıl
bize gelişi 200 300 arasında bişey olur bizim ödedimiz vergi digil haraç

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simbolmina 4 yıl
hadi bakalım. yüce devletimiz ne kadar s****cak bize bu ürünle.
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