Samsung, Tizen işletim sisteminin 2024 sürümünü duyurdu: Yeni neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Samsung CES 2024'te yeni televizyonlarıyla beraber Tizen işletim sisteminin yeni sürümünü de duyurdu. Yeni işletim sistemi, Samsung'un akıllı telefonları ve şirketin diğer ekosistem ürünleri ve hizmetleriyle daha iyi entegrasyon da dahil olmak üzere birçok yeni özellik getiriyor.

Yeni Tizen OS, daha önceki sürüm gibi SmartThings Hub ve Matter desteğine sahip. Bu sayede uyumlu akıllı ev cihazlarını TV'den kontrol etmeye olanak tanıyor. Tizen OS 2024'ün tüm yeni özelliklerine bir göz atalım.

Gelişmiş yapay zeka ve Samsung ürünlerine entegrasyon

Samsung'un bu seneki yeni TV serisinde yer alan Tizen işletim sisteminin 2024 sürümü birçok yeni özellik ve güncellenmiş bir kullanıcı arayüzü tasarımı getiriyor. Samsung Hesap Kimliği entegrasyonu sayesinde her aile üyesine kişiselleştirilmiş içerik sunarak odağı içeriğin kendisine getiriyor. Her üyenin izlediklerini ve içerik tercihlerini hatırlayarak beğenebilecekleri benzer içerikleri önermek için kullanabiliyor.

Şirketin ücretsiz ve reklam destekli video akışı hizmeti olan Samsung TV Plus'nin güncellenmiş sürümü yeni bir kullanıcı arayüzüne kavuşuyor. Mevcut ve en popüler içeriklere genel bakış, eklenen kategoriler ve iyileştirilmiş içerik keşfi sunan yeni bir ana ekran ile geliyor.

Samsung ayrıca 'Samsung Gaming Hub için Tasarlandı' ortak aksesuar sertifikasyon programını da duyurdu. Bu yeni sertifikaya sahip aksesuarlar, Samsung'un Samsung Gaming Hub özelliğine sahip akıllı TV'leri ve akıllı monitörleriyle performans, kalite ve güvenilirlik açısından test ediliyor.

Yeni oyun özellikleri arasında oto düşük gecikme modu, değişken yenileme hızı, çözünürlük vs gibi oyunla ilgili çeşitli ölçümleri kullanışlı bir alanda görüntüleyebilen Game Bar 4.0 yer alıyor. Game Bar 4.0'ın AI Auto Setting özelliği ayrıca bir oyun türünü otomatik olarak algılayarak görüntü kalitesini buna göre ayarlayabiliyor. Oyundaki bir mini haritayı tespit edip farklı bir konuma taşıyabiliyor.

Samsung Daily+ aracılığıyla Tizen'in yeni sürümü, Samsung Health ile daha iyi entegrasyon sağlayarak daha fazla fitness içeriği ve egzersiz takibi sunuyor. Antrenman Takipçisi, kullanıcının Galaxy Watch'ından kalp atış hızı ve antrenman süresi dahil olmak üzere canlı egzersiz verilerini TV'de görüntüleyebiliyor. Veriler, oynatılan videonun üzerinde görüntülenerek kullanıcıların eğlenmesini ve bilgilendirilmesini sağlıyor. Samsung ayrıca FlexIt (canlı bire bir antrenman seansları), F45 (HIIT antrenmanları ve sağlıklı yaşam mücadeleleri) ve TechnoGym'den (fitness ve sağlıklı yaşam videoları) yüksek kaliteli egzersiz videolarını da ekliyor.

Dr.Tail entegrasyonu, kullanıcıların evcil hayvanları için veterinerlerden gerçek zamanlı video danışmanlığı hizmeti almasını sağlıyor.

Mobile Smart Connect, Samsung'un yeni TV'lerindeki uygulamaları ve hizmetleri akıllı telefonları kullanarak kontrol etmeyi sağlayan bir özellik. SmartThings Mobil Eklentisi, telefonu özelleştirilebilir bir uzaktan kumandaya dönüştürüyor, hatta telefonun, dokunmatik ekran tabanlı bir kablosuz oyun kumandası olarak kullanılmasına da olanak tanıyor.

Vibrary, Ambiyans Modu açıldığında kullanıcının en sevdiği sanatçısının resimlerini yüksek kalitede görüntüleyen yeni bir özellik. Ayrıca kullanıcılar telefonlarındaki resim ve videoları TV'de yayınlayabiliyor. 360 Ses de yeni Tizen sürümünde yer alıyor. Bu özellik, uyumlu bir Samsung Galaxy Buds aracılığıyla destekleyen bir oyun, müzik veya video oynatıldığında uzamsal ses sağlıyor.

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Ayrıca Samsung yeni TV'lerine üç yeni erişilebilirlik özelliği getiriyor: Ses Altyazısı, Relumino Birlikte Modu ve Engelsiz Uzaktan Kumanda. Ses Altyazısı, yerleşik altyazıları okumak ve bunları gerçek zamanlı olarak okumak için yapay zeka ve OCR'yi kullanan dünyanın ilk akıllı TV özelliği. Relumino Together Modu, görme sorunu olan kişilerin içerik izlemesine olanak tanıyor. Ekrandaki öğelerin kenarlarını ana hatlarıyla çizip renkleri dengeleyerek normal içerikle yan yana görüntü oluşturabiliyor. Böylelikle görme sorunu olan kişiler ve aile üyeleri için aynı anda izleme olanağı sunuyor.

Tizen OS 2024, The Frame TV'de (ve diğer benzer yaşam tarzı TV'lerinde), sanat eserleri görüntülenirken değişken yenileme hızı sunarak enerjiyi tüketimini %10 azaltmaya yardımcı oluyor. Q-Symphony'nin 2024 sürümü, bir Samsung TV'nin birden fazla kablosuz hoparlörle eşleştirilmesine olanak tanıyor. Teknolojinin önceki sürümü yalnızca bir soundbarın TV ile eşleştirilmesine izin veriyordu. Birçok yeni özellik getiren Tizen'in yeni sürümünün eski televizyonlara çıkıp çıkmayacağı ise henüz belli değil.

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Samsung, Tizen işletim sisteminin 2024 sürümünü duyurdu