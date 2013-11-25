Microsoft'un not alma ve düzenleme uygulaması OneNote'un Windows 8.1 sürümü güncellendi

Yazılım devi Microsoft'un farklı platformlarda yer alan not alma ve düzenleme uygulaması OneNote, Windows 8.1 tarafından birçok yeni özellik ile güncellendi.

Kısa zaman içerisinde herkesin kullanımına açılacağı belirtilen OneNote'un yeni güncellemesi, uygulamaya öncelikle OCR yani optik karakter tanıma teknolojisi getiriyor. Bu sayede kamera ile fotoğrafı çekilen unsuların içerisinde yer alan metinler düzenlenebilir şekilde programın içerisine aktaralabiliyor. Aynı zamanda "Share Charm" özelliği ile anlık olarak ekran görüntüsü alınmasına ve bu görüntülerin paylaşılmasına imkan tanıyan OneNote, farklı cihazlar arasında hızlı şekilde not aranması ve entegrasyon desteklerini de bünyesinde barındırıyor. Uygulama ayrıca hazırlanan notları artık tam ekran olarak kişilere sunabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan OneNote uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilir, güncelleme hakkında yayınlanan videoları ise aşağıda izleyebillirsiniz.









http://www.engadget.com/2013/11/25/onenote-for-windows-update/?utm_medium=feed&utm_source=feedly