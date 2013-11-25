Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'un not alma ve düzenleme uygulaması OneNote'un Windows 8.1 sürümü güncellendi

5 yıl
1,2b
1
5
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft'un not alma ve düzenleme uygulaması OneNote'un Windows 8.1 sürümü güncellendi
Yazılım devi Microsoft'un farklı platformlarda yer alan not alma ve düzenleme uygulaması OneNote, Windows 8.1 tarafından birçok yeni özellik ile güncellendi.
Kısa zaman içerisinde herkesin kullanımına açılacağı belirtilen OneNote'un yeni güncellemesi, uygulamaya öncelikle OCR yani optik karakter tanıma teknolojisi getiriyor. Bu sayede kamera ile fotoğrafı çekilen unsuların içerisinde yer alan metinler düzenlenebilir şekilde programın içerisine aktaralabiliyor. Aynı zamanda "Share Charm" özelliği ile anlık olarak ekran görüntüsü alınmasına ve bu görüntülerin paylaşılmasına imkan tanıyan OneNote, farklı cihazlar arasında hızlı şekilde not aranması ve entegrasyon desteklerini de bünyesinde barındırıyor. Uygulama ayrıca hazırlanan notları artık tam ekran olarak kişilere sunabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan OneNote uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilir, güncelleme hakkında yayınlanan videoları ise aşağıda izleyebillirsiniz. 



http://www.engadget.com/2013/11/25/onenote-for-windows-update/?utm_medium=feed&utm_source=feedly Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kulak Misafiri 5 yıl
Seviyorum Microsoft'u .)

İşime yaramasa da ürünlerini sürekli yeniliklerle geliştirmeleri güven veriyor bana.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZEUS__ 5 yıl
google gibi hayda diye bi seferde 30 tane servis kapatmaz ms. ürün yaptı mı ardında durur. atıl kurt.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 5 yıl
Haber için teşekkürler. Çıktığı zaman söyleyin de hemen güncelleyeyim. Gerçekten en çok işime yarayan Office uygulaması one note. Hem bulut hem pratik + çok yönlü

ekleme: telefonda da OneNote pc de de OneNote kullanıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Samsung 840 EVO 750GB SSD video inceleme "Yüksek kapasite, dikkat çekici performans" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim