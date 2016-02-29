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Microsoft'un sanal gerçeklik teknolojisi Hololens'in geliştirici kiti 3.000$

Microsoft'un sanal gerçekliğe farklı bir bakış açısıyla adım attığı Hololens teknolojisi geliştiricilere yakında dağıtılacak. Cihazın geliştirici kitinin fiyatının yüksek olması kafaları karıştırdı.
3 yıl
2,4b
1
15
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Microsoft'un sanal gerçeklik teknolojisi Hololens çevremizi bir oyun alanına dönüştürmeyi hedefliyor. Diğer sanal gerçeklik cihazlarından farklı olarak gerçek çevre ile sanal çevreyi bir araya getiren Hololens'in geliştirici kitlerinin yakında dağıtılacağı açıklandı.
Ön siparişleri başlayan Hololens, 30 Mart'ta 3.000 dolar fiyatla geliştiricilere dağıtılmaya başlanacak. Geliştirici kitinin fiyatının pahalı olması son kullanıcı fiyatı konusunda da aklımızı karıştırmıyor değil. Bildiğiniz gibi Oculus Rift'in 600 dolar, HTC Vive'ın ise 800 dolara satılacak olması oyuncuların tepkisini çekmişti.
Hololens'in geliştirici kitleriyle birlikte Young Conker, Fragments ve RoboRaid gibi oyunların örnek olarak hediye edileceği belirtiliyor. Hololens'in nasıl kullanılabileceği yönünde bu oyunlar örnek olacaklardır. Aşağıda Minecraft'ın Hololens sürümünün E3 fuarındaki tanıtım videosunu bulabilirsiniz. Hololens'te ortaya çıkan sanal ortama farklı açıdan yaklaşınca, bambaşka bir oyun deneyimi ortaya çıkıyor. Aşağıdaki Minecraft videosu da bunu gösteriyor.

http://www.vg247.com/2016/02/29/microsoft-hololens-dev-kit-costs-3000-comes-with-young-conker/ Yorum Yaz
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Spiderhip 3 yıl
Geliştirici kitleri her zaman son kullanıcı fiyatından normal olarak daha pahalı oluyor. Bunu bir oyun motoru satın almak gibi düşünün. Sonuçta geliştiriciler bunları satın alıp, bunları uygun oyunlar, yazılımlar hazırlayıp, piyasaya çıktığında bu sayede para kazanacaklar. Hemde ilk olacakları için, bilen bilmeyen herkes yaptıkları oyunlar kötü dahi olsa alacak.
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dobrasam 3 yıl Spiderhip
söz konusu firma microsoft hangi firmadan bahsettiğinizi takrar düşünün derim bu firmanın hiç bir ürünü etiket fiyatı olarak rakipleri ile rekabetçi değil tam tersi yüksek fiyatlı ürünleri ile bilinen bir marka microsoft
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kadirirdem 3 yıl
15 bine yakın çıkar ki güzel bir araba alınır....
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JiggySaw 3 yıl
dobrasam
JiggySawOculus Rift 600$ da hocam onu kullanmak için de yine minimum 2000$ lık bir PC gerekiyor, Hololens de böyle bir durum yok, kullanmak için başka bir alet gerekmiyor. Adamlar Hololensin çözünürlüğünü, şarz süresini yeterince yükseltebilirlerse, bu videolarda gördüklerimizi hakkıyla yapabiliyor hale gelirse o parayı da veririz...
ekstra bir pc olmadan tek başına bir şey yapabilmesi ? böyle bir şey teknik olarak mümkün değil

O niye? Telefonun PC mi gerektiriyor kullanırken? Hololens de böyle, araştır bak.
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dobrasam 3 yıl
microsoft güven kaybediyor her geçen gün
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JiggySaw 3 yıl
Oculus Rift 600$ da hocam onu kullanmak için de yine minimum 2000$ lık bir PC gerekiyor, Hololens de böyle bir durum yok, kullanmak için başka bir alet gerekmiyor. Adamlar Hololens'in çözünürlüğünü, şarz süresini yeterince yükseltebilirlerse, bu videolarda gördüklerimizi hakkıyla yapabiliyor hale gelirse o parayı da veririz...
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dobrasam 3 yıl JiggySaw
JiggySaw
Oculus Rift 600$ da hocam onu kullanmak için de yine minimum 2000$ lık bir PC gerekiyor, Hololens de böyle bir durum yok, kullanmak için başka bir alet gerekmiyor. Adamlar Hololens'in çözünürlüğünü, şarz süresini yeterince yükseltebilirlerse, bu videolarda gördüklerimizi hakkıyla yapabiliyor hale gelirse o parayı da veririz...

ekstra bir pc olmadan tek başına bir şey yapabilmesi ? böyle bir şey teknik olarak mümkün değil
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kule_genclik 3 yıl
Mesut Cevik bir programda bu gözlüğün böyle olmadığını söylemişti yani bu kadar geniş alan goremiyormussun bu videolardaki gibi. Ama hala böyle videolar çıkmaya devam ediyor artık youtube da incemeleri çıkınca kesin olarak gorucez. Fiyat olarak zaten ucuk.
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