Microsoft'un sanal gerçeklik teknolojisi Hololens'in geliştirici kiti 3.000$

Microsoft'un sanal gerçeklik teknolojisi Hololens çevremizi bir oyun alanına dönüştürmeyi hedefliyor. Diğer sanal gerçeklik cihazlarından farklı olarak gerçek çevre ile sanal çevreyi bir araya getiren Hololens'in geliştirici kitlerinin yakında dağıtılacağı açıklandı.

Ön siparişleri başlayan Hololens, 30 Mart'ta 3.000 dolar fiyatla geliştiricilere dağıtılmaya başlanacak. Geliştirici kitinin fiyatının pahalı olması son kullanıcı fiyatı konusunda da aklımızı karıştırmıyor değil. Bildiğiniz gibi Oculus Rift'in 600 dolar, HTC Vive'ın ise 800 dolara satılacak olması oyuncuların tepkisini çekmişti.

Hololens'in geliştirici kitleriyle birlikte Young Conker, Fragments ve RoboRaid gibi oyunların örnek olarak hediye edileceği belirtiliyor. Hololens'in nasıl kullanılabileceği yönünde bu oyunlar örnek olacaklardır. Aşağıda Minecraft'ın Hololens sürümünün E3 fuarındaki tanıtım videosunu bulabilirsiniz. Hololens'te ortaya çıkan sanal ortama farklı açıdan yaklaşınca, bambaşka bir oyun deneyimi ortaya çıkıyor. Aşağıdaki Minecraft videosu da bunu gösteriyor.

http://www.vg247.com/2016/02/29/microsoft-hololens-dev-kit-costs-3000-comes-with-young-conker/