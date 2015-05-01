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Microsoft'un yaş belirleme sitesine ülkemizden büyük katılım

4 yıl
16,9b
1
58
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft'un yaş belirleme sitesine ülkemizden büyük katılım
 
Build 2015 Geliştiriciler Konferansı'nda yaptığı duyurular ile gündemden düşmeyen Microsoft'un akıllı ve öğrenebilir teknolojiler geliştirdiği Project Oxford kapsamında hazırladığı yaş tahmin sitesine ülkemizden büyük bir katılım gerçekleşti.
Buradan erişilebilen How-Old.net, Face API temelli gelişmiş algoritması ile yüklenen fotoğraftaki kişilerin yaşını ve cinsiyetini tahmin edebiliyor. Verdiği fotoğraf yükleme desteği yanında Bing üzerinden yaşının öğrenilmek istendiği kişilerin fotoğraflarının aranmasına da imkan tanıyan site, kendisi hali hazırda da bazı fotoğraflar sunuyor. 
How-Old.net'i test etmek adına 50 kişilik bir grup planlayan Microsoft, sitenin bir anda internet dünyasında yayılmasıyla 35,000'e yakın kişiye ulaşmış ve bu rakam her geçen saat artmaya devam ediyor. Bu rakamın en ilginç özelliği ise 29,000 kişinin Türkiye'den katılım yapmış olması olarak gösteriliyor. 
Site algoritması üzerinde geliştirme çalışmalarının da devam ettiği belirtiliyor. 


http://blogs.technet.com/b/machinelearning/archive/2015/04/29/fun-with-ml-stream-analytics-and-powerbi-observing-virality-in-real-time.aspx Yorum Yaz
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swat882 4 yıl en beğenilen Drakoid
Drakoid

Ilginc. Niye ulkemizden bu kadar cok kisi katilmis ki?

Boş işleri çok sevdiğimizden dolayı
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Paroksetin 4 yıl


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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personalcomputer 3 yıl
Yapay zeka (AI) olduğu için böyle yapması normal. Tam doğrulukla yapamaz fakat doğruluk oranını x~1 yapabilirler, o da pratikten geçiyor. Ne kadar yüksek zeka olursa olsun pratiksiz olmaz. Bu yüzden tahminlerin birtakımının doğruluğu bitenzi.
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THUGGER 3 yıl
Nerede bos is orada biz.
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DH Misafiri 4 yıl
21 Yaşındayım site 31 yaşındasın dedi :)
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ilker90 4 yıl
mesut çevik yazdık direk pilavlıya gel mübarek çıktı :D
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FavellaS 4 yıl
19um 23 altında tahmin yapmadı :D
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ulasates 4 yıl
Kiz arkadaşıma 9 bana 20 yas ekledi. Olgun erkek sevmiyorum muhabbeti çektik süper
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wox 4 yıl
iyi tahmin ediyor kerata
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Biggest Star 4 yıl
Erkeklerde +/- 10 yaş
Kadınlarda ise +/- 5 yaş oynuyor genelde.

Çok ekstrem durumlarda fazla salladığı da oluyor tabii ki
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cosica 4 yıl
istikrarlı sayılmaz. yani çıplak gözle çok daha isabetli tahminler yapılabilir. amacı ne bu sitenin anlamadım.
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LilTunechi 4 yıl
Guardian gazetesi new york polisi ile microsoftun yrni bir gozetleme sistemi kurdugunu okumustum cok enteresan degil mi?
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insunwetrust 4 yıl LilTunechi
Hepsi zaten bilgilerini veriyor senin. Kişisel güvenlik sadece başkalarına karşı işliyor devletlere değil. Masumiyet beklemeyin zaten global şirketlerden.

Ayrıca sallamıyor sistem. Yazılımda sallamak diye bir şey yok. Algoritma var. Sallamak üzerine bir algoritma kuruldu diyorsanız eyvallah ama saçma saçma teorilerde diretmek de anlamsız. Ayrıca senin fotoğrafından, senin kişisel facebook, twitter veya sosyal medya hesaplarına ulaşıyorsa ayrı bir tebrik etmek gerekiyor. Algoritma hatalı, düzeltilince görürüz ne olacak. Ben sadece yaş hesaplamayla alakalı bir site yaptıklarını düşünmüyorum. Vardır bir yere bağlantısı elbet, çıkar ortaya. Değilse de ufak bir eğlencedir, gerisi gelmez.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Red_devil33 4 yıl
etekki çıktım. Buyur burdan yak. Busiteyi mahkemeye vericem bana etekli dedi
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