Microsoft'un yaş belirleme sitesine ülkemizden büyük katılım

Build 2015 Geliştiriciler Konferansı'nda yaptığı duyurular ile gündemden düşmeyen Microsoft'un akıllı ve öğrenebilir teknolojiler geliştirdiği Project Oxford kapsamında hazırladığı yaş tahmin sitesine ülkemizden büyük bir katılım gerçekleşti.

Buradan erişilebilen How-Old.net, Face API temelli gelişmiş algoritması ile yüklenen fotoğraftaki kişilerin yaşını ve cinsiyetini tahmin edebiliyor. Verdiği fotoğraf yükleme desteği yanında Bing üzerinden yaşının öğrenilmek istendiği kişilerin fotoğraflarının aranmasına da imkan tanıyan site, kendisi hali hazırda da bazı fotoğraflar sunuyor.

How-Old.net'i test etmek adına 50 kişilik bir grup planlayan Microsoft, sitenin bir anda internet dünyasında yayılmasıyla 35,000'e yakın kişiye ulaşmış ve bu rakam her geçen saat artmaya devam ediyor. Bu rakamın en ilginç özelliği ise 29,000 kişinin Türkiye'den katılım yapmış olması olarak gösteriliyor.

Site algoritması üzerinde geliştirme çalışmalarının da devam ettiği belirtiliyor.





http://blogs.technet.com/b/machinelearning/archive/2015/04/29/fun-with-ml-stream-analytics-and-powerbi-observing-virality-in-real-time.aspx