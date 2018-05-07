Microsoft'un yeni Windows 10 uygulaması akıllı telefonları PC'ye yansıtacak

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Microsoft yakında Windows 10 için, kullanıcıların telefonlarını bilgisayarlarına yansıtmasına olanak sağlayacak bir uygulama yayınlayacak. Yazılım devi, Your Phone (Telefonunuz) adlı uygulamayı bugün 2018 Build Geliştiriciler Konferansı'nda duyurdu.Ayrıca Bkz. "Veri skandalı bile kullanıcıları Facebook'tan soğutmaya yetmedi"
Uygulamanın esas amacı kullanıcıların telefonlarını doğrudan bilgisayarlarına yansıtarak fotoğraflara, mesajlara, bildirimlere ve daha fazlasına erişebilmelerine olanak sağlamak.
Özellikler iOS ve Android platformuna göre değişecek
Windows 10 için tasarlanan uygulama kullanıcıların cihazlar arasında içerik paylaşmasını da kolaylaştıracak. Örneğin, cihazı fiziksel olarak ellerine almaya bile gerek duymadan fotoğrafları telefonlarından PC'ye sürükleyebilecekler.
Uygulamanın sunduğu işlevler, iOS ve Android platformuna göre farklılık gösterecek ancak şirket neredeyse tüm Android telefon arayüzünü bir bilgisayara yansıtabileceğini söyledi.
Microsoft, bu hafta Windows Insider'lar ile Your Phone (Telefonunuz) uygulamasını test etmeye başlayacak. Uygulama, sonbaharda Windows 10 için yayınlanacak Redstone 5 güncellemesiyle tüm kullanıcılara sunulabilir.
https://www.windowscentral.com/microsoft-announces-your-phone-windows-10-further-ties-your-smartphone-your-pc Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben ilerde artık bu apple, windows, facebook ve google çalışanlarının dünyayı değil birbirlerinin özel hayatını ve sırlarının peşine düşüp basbayağı birbirlerine tuzaklar şantajlar koyup galeyana gelip bibirlerini öldüreceklerini düşünüyorum.
Dedikodu ve duvar dinlemek her zaman kavga savaş nedenidir.
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