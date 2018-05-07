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Microsoft'un yeni Windows 10 uygulaması akıllı telefonları PC'ye yansıtacak

Microsoft bugün kullanıcıların telefonlarını doğrudan bilgisayarlarına yansıtarak fotoğraflara, mesajlara, bildirimlere ve daha fazlasına erişmesine imkan tanıtacak yeni bir uygulama duyurdu.
1 yıl
3,9b
1
10
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft yakında Windows 10 için, kullanıcıların telefonlarını bilgisayarlarına yansıtmasına olanak sağlayacak bir uygulama yayınlayacak. Yazılım devi, Your Phone (Telefonunuz) adlı uygulamayı bugün 2018 Build Geliştiriciler Konferansı'nda duyurdu.
Ayrıca Bkz. "Veri skandalı bile kullanıcıları Facebook'tan soğutmaya yetmedi"
Uygulamanın esas amacı kullanıcıların telefonlarını doğrudan bilgisayarlarına yansıtarak fotoğraflara, mesajlara, bildirimlere ve daha fazlasına erişebilmelerine olanak sağlamak.

Özellikler iOS ve Android platformuna göre değişecek

Windows 10 için tasarlanan uygulama kullanıcıların cihazlar arasında içerik paylaşmasını da kolaylaştıracak. Örneğin, cihazı fiziksel olarak ellerine almaya bile gerek duymadan fotoğrafları telefonlarından PC'ye sürükleyebilecekler.
Uygulamanın sunduğu işlevler, iOS ve Android platformuna göre farklılık gösterecek ancak şirket neredeyse tüm Android telefon arayüzünü bir bilgisayara yansıtabileceğini söyledi.
Microsoft, bu hafta Windows Insider'lar ile Your Phone (Telefonunuz) uygulamasını test etmeye başlayacak. Uygulama, sonbaharda Windows 10 için yayınlanacak Redstone 5 güncellemesiyle tüm kullanıcılara sunulabilir.

https://www.windowscentral.com/microsoft-announces-your-phone-windows-10-further-ties-your-smartphone-your-pc Yorum Yaz
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ssbrutality 1 yıl en beğenilen
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maximus8282 1 yıl
Demek telefonumuzdaki verileri de kullanacaklar.
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MonitörKertenkelesi 1 yıl
Facebook, Google derken şimdi de Windows ben bu telefon mesajlarını niye takip etmiyorum telefonlarına ulaşmıyorum ki, hep Windows Windows nereye kadar deyip bu işe soyunmuş.
Ben ilerde artık bu apple, windows, facebook ve google çalışanlarının dünyayı değil birbirlerinin özel hayatını ve sırlarının peşine düşüp basbayağı birbirlerine tuzaklar şantajlar koyup galeyana gelip bibirlerini öldüreceklerini düşünüyorum.
Dedikodu ve duvar dinlemek her zaman kavga savaş nedenidir.

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mlhkhy 1 yıl
Samsung firmasının SideSync uygulaması ile uzun süredir yapılabiliyor zaten. Bende kullanıyorum. benzer uygulamalar var diye biliyorum.
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AlicanNalbat 1 yıl
Uygulama son kullanıcı için yayınlandı mı bilgisi olan var mı ?
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Darkmoon234 1 yıl
Asusu telefonlarda olan bir özellikti Zenfone 2 serisinde sadece Microsoft yeni uyanmış usb arayüzü üzerinden data + görüntü + şarj özelliğinin kullanılabildiğine.
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Damenda 9 ay Darkmoon234
Daha önce Windows Phone için Project my Screen var ve Zenfone 2'den önceye dayanıyor.
Yorum yapmadan önce araştırsanız iyi olur.
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Önder Çatalkaya 1 yıl
Şu an Android telefonlar zaten yansıtılabiliyor.
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maximus8282 1 yıl
Demek telefonumuzdaki verileri de kullanacaklar.
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diazepam 1 yıl
Böyle birşeye ihtiyaç duyan var mı?
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hopeyoung 1 yıl
Önce Nvidia ekran kartını es geçip intel kartlarla televizyona miracast yayını yapmanın bir olanağını bulsunlar. Bunu zaten başka programlar marifetiyle yapabiliyorduk.
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ssbrutality 1 yıl en beğenilen
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