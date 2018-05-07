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Veri skandalı bile kullanıcıları Facebook'tan soğutmaya yetmedi

Yapılan yeni bir anket, 87 milyon kullanıcıyı etkileyen Cambridge Analytica skandalının bile Facebook kullanıcılarını platformdan uzak tutmaya yetmediğini ortaya koydu.
1 yıl
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9
sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Facebook tartışmasız bir şekilde tarihinin en zor döneminden geçiyor ama Cambridge Analytica skandalı sonrasında sizce kaç kişi platformdan uzak durmayı seçmiş olabilir? Yeni bir Reuters/Ipsos anketine göre bu sayı düşündüğünüz kadar fazla değil.
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Hatırlayacağınız üzere, 87 milyondan fazla Facebook kullanıcısına ait verilerin siyasi bir danışmanlık firması olan Cambridge Analytica tarafından usulsüz şekilde kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Veri skandalının patlak vermesiyle başlatılan #deletefacebook (Facebook'u sil) kampanyası birçok ünlü isim ve şirket tarafından desteklendi.

Veri skandalı Facebook'un gelirlerini etkilemedi

Görünen o ki yaşanan tüm olumsuz gelişmeler kullanıcıların büyük bir çoğunluğunu sosyal medya platformundan soğutmaya yetmemiş. 26 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen anketin sonuçları, ABD'deki Facebook kullanıcılarının yaklaşık yarısının yakın zamanda siteyi kullandıkları süreyi değiştirmediğini, çeyreğinin ise daha fazla kullandığını gösteriyor. Kalan diğer çeyrek ise ya Facebook'a daha az giriş yapmış ya da hesaplarını silmiş kişilerden oluşuyor.
Ancak bu azalma, kullanımlarını arttıran kişi sayısıyla dengelenmiş durumda. Ayrıca ankete katılanların yüzde 64'ü Facebook'u günde en az bir kez kullandığını söylemiş. Öte yandan veri skandalı şirketin finansal durumunu da pek etkilememiş görünüyor. Facebook'un yılın ilk çeyreğindeki geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 11.97 milyar dolara ulaştı.

http://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/rngs/FACEBOOK-PRIVACY-POLL/010062SJ4QF/2018%20Reuters%20Tracking%20-%20Social%20Media%20Usage%205%203%202018.pdf Yorum Yaz
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Vega 1 yıl en beğenilen
Çünkü nerdeyse çoğu hesap giriş için Facebook istiyor.Bu yüzden kapatamıyorum Facebook'u.
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orientem 1 yıl
Facebook zaten ölmüştü bence bunu bilinçli bile yapmış olabilirler en azından gündem oldu. Reklamın iyisi kötüsü olmaz.
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arel.gr 1 yıl
neden soğutsun, laptop fiyatları alınabilir rakkamlara düşerken facebook aynen bu höt zöt kullanıcılarla var olmadımı zaten ?
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TheLastNinja 1 yıl
iletişim kurmak dışında kullanmayan büyük bir kitle vardır diye düşünüyorum
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XFalconX 1 yıl
her millet böyledir unuturlar bunu da sadece bir kaç marka sayfasını kapadı o kadar
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serafon 1 yıl
insanların iyi huyları kötü huyları vardır genetik olarak. İnsanların iyi taraflarını öne çıkarmaları, kötü taraflarını terbiye etmeleridir imtihanları. İyi şeyleri yapmak bir müddet acı verir, sabır, irade ister. Meyvesi tatlıdır. Kötü şeyler ilk anda tat verir sonu acıdır ama insanların büyük kısmı ilk anda alınan tadı her şeye tercih eder. Dünyada yaşanan bütün olumsuzlukların sebebi de bu davranıştır. Büyük kitleleri bugün yönetenler de hep insanların bu yönlerine oynarlar. Çok az insan sabreder ve bu hep böyle olacaktır.
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orientem 1 yıl
Facebook zaten ölmüştü bence bunu bilinçli bile yapmış olabilirler en azından gündem oldu. Reklamın iyisi kötüsü olmaz.
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wolfestein 1 yıl orientem
Olabilir aslında dediğiniz mantıklı.
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Vega 1 yıl en beğenilen
Çünkü nerdeyse çoğu hesap giriş için Facebook istiyor.Bu yüzden kapatamıyorum Facebook'u.
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java 1 yıl
İnsanoğlu işte ne bekliyorsunuz... Gayet normal aklını kullanmaması...
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The Balance 1 yıl java
Bir kısmının haberi bile yoktur...
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