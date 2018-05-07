Veri skandalı bile kullanıcıları Facebook'tan soğutmaya yetmedi

Facebook tartışmasız bir şekilde tarihinin en zor döneminden geçiyor ama Cambridge Analytica skandalı sonrasında sizce kaç kişi platformdan uzak durmayı seçmiş olabilir? Yeni bir Reuters/Ipsos anketine göre bu sayı düşündüğünüz kadar fazla değil.

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Hatırlayacağınız üzere, 87 milyondan fazla Facebook kullanıcısına ait verilerin siyasi bir danışmanlık firması olan Cambridge Analytica tarafından usulsüz şekilde kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Veri skandalının patlak vermesiyle başlatılan #deletefacebook (Facebook'u sil) kampanyası birçok ünlü isim ve şirket tarafından desteklendi.

Veri skandalı Facebook'un gelirlerini etkilemedi

Görünen o ki yaşanan tüm olumsuz gelişmeler kullanıcıların büyük bir çoğunluğunu sosyal medya platformundan soğutmaya yetmemiş. 26 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen anketin sonuçları, ABD'deki Facebook kullanıcılarının yaklaşık yarısının yakın zamanda siteyi kullandıkları süreyi değiştirmediğini, çeyreğinin ise daha fazla kullandığını gösteriyor. Kalan diğer çeyrek ise ya Facebook'a daha az giriş yapmış ya da hesaplarını silmiş kişilerden oluşuyor.

Ancak bu azalma, kullanımlarını arttıran kişi sayısıyla dengelenmiş durumda. Ayrıca ankete katılanların yüzde 64'ü Facebook'u günde en az bir kez kullandığını söylemiş. Öte yandan veri skandalı şirketin finansal durumunu da pek etkilememiş görünüyor. Facebook'un yılın ilk çeyreğindeki geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 11.97 milyar dolara ulaştı.

http://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/rngs/FACEBOOK-PRIVACY-POLL/010062SJ4QF/2018%20Reuters%20Tracking%20-%20Social%20Media%20Usage%205%203%202018.pdf