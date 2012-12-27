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Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows RT, HTC HD2'ye port edildi

6 yıl
1,1b
1
35
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows RT, HTC HD2'ye port edildi
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HTC'nin üç yaşındaki Windows Mobile 6.5 işletim sistemli HD2 akıllı telefonu, üreticisi ve yazılım sağlayıcısından hiçbir sürüm güncellemesi almamış olmasına karşın geliştiricilerin desteğini arkasına alarak hızla değişen mobil piyasada ayakta kalmayı başardı. Windows Phone 7 platformunun port edilmesiyle zincirlerini kıran Snapdragon QSD8250 çipsetli aygıtın bu önemli aşamayı katetmesinde rol oynayan geliştiricilerden biri olan CotullaCode, bir süredir üzerinde çalıştığı bir projeyi tamamlayarak Twitter hesabı üzerinden Windows RT'li HD2'sine ait çok sayıda görüntü paylaştı.
Ekim 2009'da duyurulan Leo kod adlı telefon, Android işletim sisteminin birçok versiyonu, Windows XP, Windows Phone 8 dahil olmak üzere Microsoft'un yayınlamış olduğu neredeyse tüm mobil platform sürümleri ve bazı Linux dağıtımları kurularak çalıştırılabiliyor. Son olarak CotullaCode'un WP8 için hazırlamış olduğu genişletilmiş yazılım arayüzü uygulaması sayesinde Microsoft'un ARM tabanlı donanımlar için optimize ettiği yeni Windows RT işletim sistemine port edilen cihazın halen yazılım geliştirme/port işlemlerine en yatkın mobil aygıt olduğu gözler önüne serilmiş oldu. Windows RT'nin sahip olduğu Metro kullanıcı arayüzünün geniş ekranlı çözümler için tasarlanmış olması ve platformun ihtiyaç duyduğu sistem belleği miktarının HD2'nin teknik detayları baz alındığında bir hayli yüksek oluşu bu projenin pürüzsüz bir kullanım sunmasının önündeki ciddi engeller arasında yer alıyor.
Platformun diğer cihaz sahipleri tarafından kullanılabilir bir yazılım paketi halinde sunulup sunulmayacağı bilinmezken, bu gelişmenin ARM mimarili bir çipsete sahip cihazlar için Windows RT platformunun yolunu açması bekleniyor. İlerleyen dönemlerde Android işletim sistemli tablet bilgisayarlar gibi geniş ekrana sahip donanımlar üzerinde Windows RT çalışmalarının yürütülmesi mümkün görünüyor. Sistem üzerinden alınan ekran görüntüleri ve HTC HD2'nin gerçek fotoğraflarıyla detaylandırılan Microsoft Windows RT portu hakkındaki yeni gelişmeleri kaynak bağlantısındaki CotullaCode takma adlı geliştiricinin Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Yazılıma ait görseller aşağıdadır.

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows RT, HTC HD2'ye port edildi
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Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows RT, HTC HD2'ye port edildi
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https://twitter.com/cotullacode Yorum Yaz
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__BadblooD__ 6 yıl en beğenilen
Birde gelmiş donanım yetmiyor güncelleyemiyoruz sürümü derler üreticiler

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1 Avatar
jenerasyon 6 yıl
The Raider
htc nin bugüne kadar yaptığı adamakıllı tek telefon

Merhaba,
Evet 2 sene çok büyük bir zevkle kullandığım bu muhteşem cihazdan üzülerek HTC sensation xe ye geçmiştim. Şu an one x+plus kullanmama karşın ben de arkadaşımızın yorumuna tüm kalbimle katılıyorum: tüm zamanların en efsanevi,muhteşem akıllı cihazı !
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SystemApps 6 yıl
yanlız tarih temmuz yani eski bir haber olmasın?
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sertacarslan 6 yıl
iPhone 3G'mi satıp TMOUS HD2 almıştım. iOS'dan, saçma kısıtlarından, küçücük ekranından çok sıkılmıştım zira.
Daha WP'yi de bilmiyorduk o zamanlar, WM gibi özgürlükçü olur sanıyorduk, ayrıca WP gelir gelmez bizim HD2 de güncellenir sanıyorduk.
WP çıkana kadar attan inip eşeğe binmiş gibi kullanmaya çalıştık telefonu WM ile. Hele bir saat dilimi problemi vardı ki, az saç baş yolmadık.
Sonra WP çıktı, bir de ne görelim? Telefonumuzun 5 tuşu varmışmış, o nedenle güncelleme gelmeyecekmiş!!! Hayatımda ettiğim toplam küfürlerin birkaç katını o gün Microsoft'a ettim...
Allah'tan DTF denilen kahramanlar o günlerde androidi SD de olsa port ettiler de öksüz(Microsoft), yetim(HTC) telefonumu satmaktan kurtuldum.
İki seneye yakın, neredeyse çalıştırabildiği tüm işletim sistemleri ile birlikte zevkle kullandım (WP7 asla...)
Hayatımda kullanmaktan zevk aldığım nadir telefonlardan biridir HD2...
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helaxes 6 yıl
Hala duruyor bende isteyene satabilirim... 1000 TL 'den :)
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createemir 6 yıl
Telefonun dibi !
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Batuist 6 yıl
tek kelimeyle muhteşem.. joker telefon HD2.. hala kullanılıyor olması ilglinç.. eskimeyen tek telefon oldu..
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itachi237 6 yıl
diyecek birşey bulamıyorum yuh
firmalardaki yazılım geliştiriciler bir hiçmiş anlaşılan. adam android 4.0 getirmiyor bundan kat kat güçlü telefona ama hd2 ye w8rt geliyor.gerçi telefona yeni yazılım çıkmamasının en büyük nedenide yeni telefon satmak istemeleri. ama ne var ne yok bağımsız geliştiricilerde. daha sağlam bir telefonu baz alsınlarda şöyle 5" falan ona uğraşsalar birazda. hem daha kullanışlı olur. hem ayrıca w8rt gelmiş ama telefonun telefon özellikleri kullanılabiliyor mu ?
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ender 6 yıl itachi237
itachi237

diyecek birşey bulamıyorum yuh
firmalardaki yazılım geliştiriciler bir hiçmiş anlaşılan. adam android 4.0 getirmiyor bundan kat kat güçlü telefona ama hd2 ye w8rt geliyor.gerçi telefona yeni yazılım çıkmamasının en büyük nedenide yeni telefon satmak istemeleri. ama ne var ne yok bağımsız geliştiricilerde. daha sağlam bir telefonu baz alsınlarda şöyle 5" falan ona uğraşsalar birazda. hem daha kullanışlı olur. hem ayrıca w8rt gelmiş ama telefonun telefon özellikleri kullanılabiliyor mu ?

Galaxy Note2 ye ne giderdi Win8
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fuckulteli 6 yıl
Uygun ama kaliteli bir Android tablet alsak, içine Windows8 RT kurabilsek (Kurabileceğimizden emin olabilsek önce)
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aceleciburak 6 yıl
asi_
Eskiden Motorola MPX200 neyse, şu an HTC HD2 Odur.

aynen katılıyorum mpx200 devrinin parlayan yıldızı idi şimdi HTC HD2 ...
yeni Efsaneler görmemiz lazım teknoloji ilerliyor sonuçta ...
bu arada Windows RT nin HD2 ye port edilmesi gelecekte Windows RT nin hızlı yayılabilecek bir sistem olması ve zaman içinde Programların çıkmasını hızlandırabilir ... bir kaç üretici Windows RT Tablet yerine Telefon çıkarsalar içerisinde WP8 den izlerde olsa Microsoft yükseliş trendine geçer ...
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The Raider 6 yıl
htc nin bugüne kadar yaptığı adamakıllı tek telefon
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MrtAltg 6 yıl
hani bazı fandroidler diyorya windows lu cihazların ram ve işlemci kapasitesine birşeyler ha bu cihazda onlara kapak olsun herşey donanım değilmiş demekki
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FERFEROS 6 yıl
iOS'u portlasalar şaşırmam.
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asi_ 6 yıl
Eskiden Motorola MPX200 neyse, şu an HTC HD2 O'dur.
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