Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows RT, HTC HD2'ye port edildi





HTC'nin üç yaşındaki Windows Mobile 6.5 işletim sistemli HD2 akıllı telefonu, üreticisi ve yazılım sağlayıcısından hiçbir sürüm güncellemesi almamış olmasına karşın geliştiricilerin desteğini arkasına alarak hızla değişen mobil piyasada ayakta kalmayı başardı. Windows Phone 7 platformunun port edilmesiyle zincirlerini kıran Snapdragon QSD8250 çipsetli aygıtın bu önemli aşamayı katetmesinde rol oynayan geliştiricilerden biri olan CotullaCode, bir süredir üzerinde çalıştığı bir projeyi tamamlayarak Twitter hesabı üzerinden Windows RT'li HD2'sine ait çok sayıda görüntü paylaştı.

Ekim 2009'da duyurulan Leo kod adlı telefon, Android işletim sisteminin birçok versiyonu, Windows XP, Windows Phone 8 dahil olmak üzere Microsoft'un yayınlamış olduğu neredeyse tüm mobil platform sürümleri ve bazı Linux dağıtımları kurularak çalıştırılabiliyor. Son olarak CotullaCode'un WP8 için hazırlamış olduğu genişletilmiş yazılım arayüzü uygulaması sayesinde Microsoft'un ARM tabanlı donanımlar için optimize ettiği yeni Windows RT işletim sistemine port edilen cihazın halen yazılım geliştirme/port işlemlerine en yatkın mobil aygıt olduğu gözler önüne serilmiş oldu. Windows RT'nin sahip olduğu Metro kullanıcı arayüzünün geniş ekranlı çözümler için tasarlanmış olması ve platformun ihtiyaç duyduğu sistem belleği miktarının HD2'nin teknik detayları baz alındığında bir hayli yüksek oluşu bu projenin pürüzsüz bir kullanım sunmasının önündeki ciddi engeller arasında yer alıyor.

Platformun diğer cihaz sahipleri tarafından kullanılabilir bir yazılım paketi halinde sunulup sunulmayacağı bilinmezken, bu gelişmenin ARM mimarili bir çipsete sahip cihazlar için Windows RT platformunun yolunu açması bekleniyor. İlerleyen dönemlerde Android işletim sistemli tablet bilgisayarlar gibi geniş ekrana sahip donanımlar üzerinde Windows RT çalışmalarının yürütülmesi mümkün görünüyor. Sistem üzerinden alınan ekran görüntüleri ve HTC HD2'nin gerçek fotoğraflarıyla detaylandırılan Microsoft Windows RT portu hakkındaki yeni gelişmeleri kaynak bağlantısındaki CotullaCode takma adlı geliştiricinin Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Yazılıma ait görseller aşağıdadır.





https://twitter.com/cotullacode