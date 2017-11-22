Mili Savunma Bakanı S-400’lerin ilk teslimatı için tarih verdi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe sunuş konuşmasında S-400 füze savunma sisteminin ilk teslimatı için tarih verdi.

Biri Opsiyon Olmak Üzere 2 Adet S-400 Alınacak

Bakan Nurettin Canikli, "Rusya ile S-400 sistemleri tedariki için sözleşme imzalandı. Biri opsiyon olmak üzere iki S-400 sistemi sözleşme kapsamında tedarik edilecek. İlk S-400 sisteminin teslimatının 2019'da gerçekleştirilmesi planlanıyor" açıklamasını yaptı.

Altay Tankı İhalesi TSK'ya erzak tedarikinde konsept değişikliğine gidildiğini, 2018'den itibaren bu ihtiyaçların öncelikle kamu kurumlarından temin edileceğini açıklayan Canikli, "Altay tankı projesinde 250'si opsiyonlu olmak üzere 500 adetlik seri üretim için ihaleye çıkıldı. Bu ihalede teklifler cuma günü verildi; önümüzdeki günlerde sonuçlandıracağız" dedi.



https://tr.sputniknews.com/savunma/201711221031101002-canikli-s400-teslimat-rusya-turkiye/