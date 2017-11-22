Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mili Savunma Bakanı S-400’lerin ilk teslimatı için tarih verdi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM’de yaptığı açıklamada S-400 füze savunma sisteminin ilk teslimatı için tarih verdi. S-400 ne zaman teslim edilecek? İşte detaylar:
1 yıl
3,7b
1
20
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe sunuş konuşmasında S-400 füze savunma sisteminin ilk teslimatı için tarih verdi.

Biri Opsiyon Olmak Üzere 2 Adet S-400 Alınacak 

Bakan Nurettin Canikli, "Rusya ile S-400 sistemleri tedariki için sözleşme imzalandı. Biri opsiyon olmak üzere iki S-400 sistemi sözleşme kapsamında tedarik edilecek. İlk S-400 sisteminin teslimatının 2019'da gerçekleştirilmesi planlanıyor" açıklamasını yaptı.

Altay Tankı İhalesi

TSK'ya erzak tedarikinde konsept değişikliğine gidildiğini, 2018'den itibaren bu ihtiyaçların öncelikle kamu kurumlarından temin edileceğini açıklayan Canikli, "Altay tankı projesinde 250'si opsiyonlu olmak üzere 500 adetlik seri üretim için ihaleye çıkıldı. Bu ihalede teklifler cuma günü verildi; önümüzdeki günlerde sonuçlandıracağız" dedi.
 

https://tr.sputniknews.com/savunma/201711221031101002-canikli-s400-teslimat-rusya-turkiye/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sanjayra 1 yıl en beğenilen
desenize akp'nin 2019 seçim vaadi belli oldu
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozbey08 1 yıl
NATO ve NATOcular bu haberi beğenmedi
2 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Merkur 1 yıl
2019 Manidar!
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dartanyan96 1 yıl
Aslında Çin'den alacaktık aynı coğrafyada da değiliz.Kod falan bişeylerinide verirlerdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0z0z 1 yıl
İlk teslimatlar ankaraya muhtemelen mabeyni koruma amaçlı olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 1 yıl
Her şey iktidara sahip kişilerin "batı" bloğunun Norveç gibi, İsveç gibi, Yunanistan gibi, Belçika gibi, Hollanda gibi vs vs söylediklerini yaptığı güzel yılların bitmesiyle başladı. Bizdensen iyisin, AB müzakereleri iyi, ülke iyi, eğitim iyi, ekonomi iyi, Atatürkçü askerleri içeri atman demokratik sürecin temel taşı, Türk ordusu Nato'nun piyadesi, güvenlik görevlisi iken bizim adı lazım olmayanın bir ya da birden fazla sebeple "olmaz o dediğin, ne alaka ya" diyip bir iki şeye itirazı ile başladı. Neye neden itiraz etti hâlâ tam kavrayamadım. Ama bir şeylere itiraz ettiği kesin.

Sonra bizim AB partilerinin baş köşesine konan adı lazım olmayan temsilcimiz artık birden bire istenmeyen adam, diktatör, AB senin neyine, NATO'dan da atalım, faşist, baskıcı, kökten dinci falan oluverdi. Hayır bir şeyleri mi kaçırdık. Bu adı lazım olmayan zaten neyse hep o. Değişim, ilerleme gösterecek kapasite yok aynı söylem ve eylemlere 20 yıl önceki gibi devam ediyor. İç siyasetin gerektiği çıkışlar zaman zaman Kürtçü, zaman zaman gurbetçi ve zaman zaman Atatürkçü yapıyor kendisini. Ama ne olduğunu hepimiz biliyoruz, saklayan bir mizacı da yok.

İşte tam bu noktada bir şeyler değişmeye başladı. Uzun uzun anlatılır, yazılır çizilir de gerek yok o kısma. Bu noktada "Heron" dediğimiz o zamanlar, şimdilerde İHA olarak popüler olan mini uçan araçların İsrail tarafından artık yedek parça, tamir, bakım ve yenisinin verilmemesi ile başladı. ABD ben de vermem dedi.

Bu bildiğin akılcı bir yürütme ile işimize yaradı ve kendi araçlarımızı yapıyoruz hatta satıyoruz/satacağız.

Tabi bu süreçte askeri teknoloji alanında uzun yıllardır gıdım gıdım gidilen mesafenin sebebini de anlamış olduk. Biz aslında kendimiz silah da, İHA'da yapabiliyoruz, roket, havan da yapabiliyoruz daha doğrusu yapabilecek sevideymişiz de artık hangi yabancı dostlarımız zengin olsun diye yapmıyormuşuz ortaya çıktı. Bu da bu ülkeyi yönetsin diye seçtiğimiz kişilerin aslında ne kadar sahtekâr kişiler olduğunu, bizim menfaatimizi değil de sevgili, çok sevgili, tamamen bizi düşünen ülkelerin menfaatini düşündüklerini de ortaya çıkardı.

Şimdi süreç olması gibi hızlı. Artık çok sevgili dostlarımızın bize vermediği teknoloji ve silahları onların en büyük düşman olarak gördüğü ve yıllardır ambargo uyguladığı ülkeden alıyor oluşumuz bu sürecin içinde büyük bir yer.

Arkadaşlar olayı bir partiye indirgemeyi bırakın. Bu partiler üstü bir süreç. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin çok çok uzun yıllardır yapması gereken bazı şeyleri yapmaya başladığı bir süreçtir. Önemli olan bu süreci partiler üstü tutumaktır. Partiler değişse de bu sürecin devam etmesidir. Bu sürece katkıda bulunan parti kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti menfaatine çalışmış olur. Zaten menfaatimize çalışılan konu çok az. O yüzden yanlış şeyleri eleştirmeyi bırakın. Eğer bu ülkenin menfaatine olan şeyler sizi rahatsız ediyorsa bu ülkenin düşmanısınız demektir. Düşmanımızsanız da kıvırmayın açık açık söyleyin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanox 1 yıl
Bu üretim Türk mühendislerle birlikte olacak o yüzden tarih biraz geç oluyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murat1981pls 1 yıl hanox
hanox
Bu üretim Türk mühendislerle birlikte olacak o yüzden tarih biraz geç oluyor.

keşke öyle olsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 1 yıl
ABD patriotları vermezse Rusya'dan s400 leri alırız ne ala memleket
umarım bu kan emici vampirlere muhtaç olmayacağımız günleri ülkemizi kaybetmeden görürüz yada torunlarımız görürler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BatuhanXxX 1 yıl
Erdoğan Ab ve ABD ile bağların kopacağını biliyor ve buna hazırlık yapıyor sanırım. Zekice bir hareket. Ama NATO ile bütün bağ koparsa Rusya ya karşı nasıl bir savunma düşünülüyor bunu bilmiyoruz henüz. Olası bir NATO ve ABD geriliminde S-400 ler koz. Peki Rusya ile durum ne olacak. NATO güdümünden çıkıp Rusya emrine mi girecek Türkiye.
NATO da kalarak s-400 lere sahip olmak şuan en mantıklısı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
justaprogrammer 1 yıl
Ovunulen seye bak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kar98-k 1 yıl
Gerçekten askeriyenin gelişmesi güzel bir şey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 1 yıl
Turkiyede 26 il 28 resmi nato us. durumun vahemetini anlatır herhalde bu sistemlere bugunden ihtiyaca var 2019 cok gec olabilir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dartanyan96 1 yıl
NATO'da kalarak bu sistemi alıyorsak problem yok iyi bir adım.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3701 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
rusya, Türkiye Gündemi ve
7 etiket daha füze savunma sistemi s400 ne zaman teslim edilecek milli savunma bakanı Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Samsung Galaxy S9 kılıfının sızdırıldığı iddia ediliyor 1 yıl Pokemon filminin başrol oyuncusu belli oldu 1 yıl 2 ekranlı iPhone | InkCase ekranlı kılıf 1 yıl İşte Cassini'nin son günlerinde yakaladığı muhteşem fotoğraf "Satürn'e Elveda" 1 yıl Casio’dan G-Shock tasarımlı aksiyon kamerası 1 yıl AMD EPYC işlemcili HP sunucular benchmark rekorları kırıyor 1 yıl SpaceX ile "Mars'a doğru": Önümüzdeki yıl yeni bir rekor daha geliyor 1 yıl Lenovo'dan 10.1 inç ekran ve Snapdragon 625'li yeni tablet 1 yıl Rusya ile Google arasında "misilleme" gerginliği 1 yıl Xiaomi, Mi Note 3'ün 4GB RAM'li ucuz versiyonunu çıkardı 1 yıl Normalden yüzde 50 daha fazla elektrik üreten yerli türbinin kurulumu yapıldı 1 yıl Facebook Messenger'da artık 4K çözünürlüğe kadar fotoğraf göndermek mümkün 1 yıl 2GB GTX 1050'de PubG ve GTA5 oynadık l MSI GV72 incelemesi 1 yıl TripAdvisor’un belirli bir mekâna ait taciz ile ilgili yorumları sildiği iddia ediliyor 1 yıl Türk araştırmacılardan yerli imkanlarla kalp pompası 1 yıl 2018 model iPhone'lar geliştirilmiş anten tasarımı ile gigabit LTE hızı sunabilecek 1 yıl Apple artırılmış gerçeklik başlığı geliştiren Vrvana'yı satın aldı 1 yıl Dünya'nın düz olduğunu kanıtlamak isteyen adam, ev yapımı roketiyle kendini fırlatacak 1 yıl Google, internet bağlantınız olmasa bile konumunuzu takip ediyor 1 yıl Apple: iPhone X üretiminde öğrencilerin çalıştırıldığını kabul ediyoruz ama gönüllüydüler (!) 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Mili Savunma Bakanı S-400’lerin ilk teslimatı için tarih verdi Sonraki 50M'de su geçirmez akıllı saat | Samsung Gear Sport ön inceleme 1 yıl Uber'den itiraf: 57 milyon kullanıcının verilerini sızdırdık 1 yıl HP patronu Meg Whitman görevi bırakıyor 1 yıl Misfit Command akıllı saati bir yıl şarj gerektirmiyor 1 yıl Cooler Master’dan oyunculara yönelik üst seviye klavye 1 yıl Fukuşima'daki erimiş uranyumu Toshiba'nın robotu işte böyle görüntüledi 1 yıl AMD Ryzen işlemcili ilk oyuncu bilgisayarı satışa çıktı 1 yıl Play Store'daki el feneri ve soliter uygulamaları banka bilgilerinizi çalabilir 1 yıl AMD RX Vega 56 incelemesi "Alev alev DX12 performansı" 1 yıl James Webb Uzay Teleskobu'nda sona yaklaşılıyor "Uzayın sırlarını ortaya çıkaracak" 1 yıl Microsoft, Windows 10’un arama arayüzünü yenileyerek MacOS'taki Spotlight'a benzetti 1 yıl Tübitak, dijital para ve blok zincir için araştırma laboratuvarı kurdu 1 yıl Toyota üçüncü nesil insansı robotunu tanıttı 1 yıl Fiyatı 60 bin TL'yi bulacak iMac Pro, hırsızlığa karşı koruma için hücresel bağlantıyla gelebilir 1 yıl Çinli Tencent artık dünyanın en değerli 5. şirketi 1 yıl PTT, Paypal benzeri yerli ödeme sistemini duyurdu 1 yıl Facebook, web sürümünden "gönderileri silme" özelliğini kaldırıyor mu? 1 yıl Uber, Volvo'dan sürücüsüz otomobil filosu için 24 bin XC90 sipariş etti 1 yıl Banka hesaplamaları ile birebir kredi hesaplamaları yapabileceğiniz mobil uygulama 1 yıl Disney bastırdı yeni Star Wars oyununda mikro ödemeler kaldırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim