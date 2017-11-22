Mili Savunma Bakanı S-400’lerin ilk teslimatı için tarih verdi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe sunuş konuşmasında S-400 füze savunma sisteminin ilk teslimatı için tarih verdi.
Biri Opsiyon Olmak Üzere 2 Adet S-400 Alınacak
Bakan Nurettin Canikli, "Rusya ile S-400 sistemleri tedariki için sözleşme imzalandı. Biri opsiyon olmak üzere iki S-400 sistemi sözleşme kapsamında tedarik edilecek. İlk S-400 sisteminin teslimatının 2019'da gerçekleştirilmesi planlanıyor" açıklamasını yaptı.
Altay Tankı İhalesiTSK'ya erzak tedarikinde konsept değişikliğine gidildiğini, 2018'den itibaren bu ihtiyaçların öncelikle kamu kurumlarından temin edileceğini açıklayan Canikli, "Altay tankı projesinde 250'si opsiyonlu olmak üzere 500 adetlik seri üretim için ihaleye çıkıldı. Bu ihalede teklifler cuma günü verildi; önümüzdeki günlerde sonuçlandıracağız" dedi.
https://tr.sputniknews.com/savunma/201711221031101002-canikli-s400-teslimat-rusya-turkiye/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sonra bizim AB partilerinin baş köşesine konan adı lazım olmayan temsilcimiz artık birden bire istenmeyen adam, diktatör, AB senin neyine, NATO'dan da atalım, faşist, baskıcı, kökten dinci falan oluverdi. Hayır bir şeyleri mi kaçırdık. Bu adı lazım olmayan zaten neyse hep o. Değişim, ilerleme gösterecek kapasite yok aynı söylem ve eylemlere 20 yıl önceki gibi devam ediyor. İç siyasetin gerektiği çıkışlar zaman zaman Kürtçü, zaman zaman gurbetçi ve zaman zaman Atatürkçü yapıyor kendisini. Ama ne olduğunu hepimiz biliyoruz, saklayan bir mizacı da yok.
İşte tam bu noktada bir şeyler değişmeye başladı. Uzun uzun anlatılır, yazılır çizilir de gerek yok o kısma. Bu noktada "Heron" dediğimiz o zamanlar, şimdilerde İHA olarak popüler olan mini uçan araçların İsrail tarafından artık yedek parça, tamir, bakım ve yenisinin verilmemesi ile başladı. ABD ben de vermem dedi.
Bu bildiğin akılcı bir yürütme ile işimize yaradı ve kendi araçlarımızı yapıyoruz hatta satıyoruz/satacağız.
Tabi bu süreçte askeri teknoloji alanında uzun yıllardır gıdım gıdım gidilen mesafenin sebebini de anlamış olduk. Biz aslında kendimiz silah da, İHA'da yapabiliyoruz, roket, havan da yapabiliyoruz daha doğrusu yapabilecek sevideymişiz de artık hangi yabancı dostlarımız zengin olsun diye yapmıyormuşuz ortaya çıktı. Bu da bu ülkeyi yönetsin diye seçtiğimiz kişilerin aslında ne kadar sahtekâr kişiler olduğunu, bizim menfaatimizi değil de sevgili, çok sevgili, tamamen bizi düşünen ülkelerin menfaatini düşündüklerini de ortaya çıkardı.
Şimdi süreç olması gibi hızlı. Artık çok sevgili dostlarımızın bize vermediği teknoloji ve silahları onların en büyük düşman olarak gördüğü ve yıllardır ambargo uyguladığı ülkeden alıyor oluşumuz bu sürecin içinde büyük bir yer.
Arkadaşlar olayı bir partiye indirgemeyi bırakın. Bu partiler üstü bir süreç. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinin çok çok uzun yıllardır yapması gereken bazı şeyleri yapmaya başladığı bir süreçtir. Önemli olan bu süreci partiler üstü tutumaktır. Partiler değişse de bu sürecin devam etmesidir. Bu sürece katkıda bulunan parti kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti menfaatine çalışmış olur. Zaten menfaatimize çalışılan konu çok az. O yüzden yanlış şeyleri eleştirmeyi bırakın. Eğer bu ülkenin menfaatine olan şeyler sizi rahatsız ediyorsa bu ülkenin düşmanısınız demektir. Düşmanımızsanız da kıvırmayın açık açık söyleyin.
keşke öyle olsa
NATO da kalarak s-400 lere sahip olmak şuan en mantıklısı.
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