Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Milli İHA Anka, milli motora kavuştu: Uçuş için geri sayım

TAI tarafından geliştirilen milli insansız hava aracı Anka, TEI tarafından geliştirilen yerli motor ile uçuş için artık gün sayıyor. Testleri tamamlanan ilk motorlar TAI tesislerine ulaştı.
1 yıl
6,2b
1
53
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Milli İHA Anka, milli motora kavuştu: Uçuş için geri sayım
Tam Boyutta Gör

2012 yılı Aralık ayında Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile TEI arasında imzalanan sözleşme kapsamında MALE sınıfı yerli İHA’ların yerli motor ile uçması için bir çalışmaya başlanmıştı. Geçen 5 yıllık süreçte çalışmalarını tamamlayan TEI, motorun testlerinden sonra ilk uçuş için motor örneklerini TEI’ye ulaştırdı.


TEI’nın Eskişehir’de yer alan tesislerinde geliştirilen PD-170 model numaralı iki adet motor, ANKA’da yer alan mevcut motordan daha güçlü oluşu ile öne çıkıyor. Bu sayede ANKA daha uzun süre havada kalabilecek, daha fazla faydalı yük taşıyabilecek ve daha yüksekten uçuş icra edebilecek.


Motor, çift turbo beslemeli bir yapıda tasarlanmış. Ülkemizin gelecekteki önemli insansız hava aracı projelerinde aktif rol oynaması beklenen motorun teknik özellikleri de bu ölçekte ilk adım olarak planlandı.


170 beygir güç üretebilecek kapasitede hazırlanan dizel motor, bu gücü 6 kilometre yüksekliğe kadar kesintisiz sağlayabiliyor. 9 kilometre yüksekte ise 120 beygir devamlılıkta görev yapabilecek kapasitede. Motorun ihtiyaç duyulması halinde küçük düzenlemeler yapılarak 210 beygir güç üretebilecek hale getirilebileceği teknik detaylarda görülüyor. Yakıt tüketimi anlamında da yeni motorun %10-11 seviyesinde daha ekonomik olduğu belirtilmiş.


Motorun kalifikasyon ve sivil sertifikasyon çalışmalarının 2018 yılı içinde tamamlanması planlanıyor. Aşağıda yer alan videoda daha önce müsteşar tarafından paylaşılan motorun çalışma görüntüleri yer alıyor.

 

http://www.c4defence.com/Gundem/anka-yerli-motora-kavustu/5753/1 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
YoldaşNapolyon 1 yıl farevel
Şimdi de bu çıktı siz değil miydiniz 'hani motor nerede' diyen.
Tei'de çıkarmış koymuş masaya.
2 Yanıt Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pCkOpAtuS 1 yıl
istersek neleri başarabileceğimizin kanıtı.
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M4LCQLM 1 yıl
Önemli olan bu ilk adımın atılması. Gerekirse mevcut takılı olandan daha kötü olsun. Zamanla kat ve kat üstünü tecrübe edilerek yapılır zaten. Hayırlı uğurlu olsun. Ha! Şu ''hani %100 Yerliydi'', ''Yok cıvatası Alman Malı'', ''Yok ÇİN Malı Motor'' dur diyen akılsızlarada kafayı niye takıyorsunuz. Ülkenin yaşayacağı bir felakette yada savaşta, ülkeyi ilk terketecek yada birlik olup direnmek yerine Bankalara yada ekmek kuyruğuna girip kendini eve kapatıp ülkeye ne halt olursa olsun diyen tiplerdir. (Hain insan her zaman haindir. Sevmiyorsan cekemiyorsan bari çamur atma. Hangi ülkenin havasını soluyorsun?.O Kıt kafanı bir sorgula!)
Önemli olan bu ilk adımın atılması. Gerekirse mevcut takılı olandan daha kötü olsun. Zamanla kat ve kat üstünü tecrübe edilerek yapılır zaten. Hayırlı uğurlu ol...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
Arkadaşım türkiyede 23 milyon vasıta dolayısıyla 23 milyon motor var.al o motoru yap 1 milyon iha siha kirpi vs vesaire vesaire .depomuzda savaşa hazır beklesinde milli olmasın .neyin peşindesiniz yok civatası almanyadan yok alüminyumu yüksek teknoloji ister bizde yok ,bahane ye bak sen ya.dalga mı geçiyorsunuz en kuvvetli abd ordusunda bile 15 bin hava aracı var.elimizdekiyle yap yüzbin uçak varsın motor yabancı olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-434FA9141 1 yıl
Bu ülke insanı geçmişte araba da üretti, uçak da. İstedikten sonra her şeyi yapabilecek yetişmiş insan gücümüz var. Yeter ki halkın, milletin parasını kendi parası gibi koruyan vicdanlı yöneticiler bulalım. "Yanlarına Passat mı çekseydim?" zihniyetinden ve onlara alkış tutanlardan bu ülkeye, bu millete fayda gelmez. Ne zaman ki bu zihniyet gider işte o zaman Türkiye lider ülke olma adımını atmış olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CR7_35 1 yıl
TSI motoru severiz ha işte böyle üretsinler abicim motor önemli bir şey.
Bunlat güzel gelişme sonuna kadar destekliyoruz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
13 ay önce yapılmışmış:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EtrüskTürkü 1 yıl
Tümosan traktör motoru üretiyor, fakat ne yaparlarsa yapsınlar şanzıman dişlileri yabancı ülkelerde bu işi yapan motor üreticilerinin ürettiği şanzıman dişlileri gibi sağlam olmuyor, acaba TEI'nin bu motorunun şanzıman dişlileri yerli mi???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 1 yıl
İnşallah seri üretime geçer. Türkiye 2016 Temmuz'dan beri küçük çapta bir ambargo ile karşı karşıya, özellikle silah sanayi tarafında...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Panamalı Hasta 1 yıl
altay tankı konusunda almanyadan motor alıyoruz diye kuduranlar burada sevinç çığlıkları atmıyorlar mı?
yoksa vatanını sevmiyorlar mı? ilk fırsatta yurt dışına kaçmayı planlayanlar da bunlar zaten.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kkratoss 1 yıl
Mühendislerimiz çalışıyor. Ambargo yediğimiz dönemde ağzımız yandığı için yerli sanayi oluşturulmuştu yıllar önce. Şimdi de yavaş yavaş meyvesini topluyoruz. Bilim süreç işidir. Yeterli birikime ulaşamadan bir şeyler üretemezsin. Bundan 20 yıl sonra da şimdi yapılamayan şeyler yapılacaktır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 1 yıl
Detayda bogulup esas amacı ıskalamamak lazım...
Amaç kimseye hesap vermeden,bagımlı olmadan hareket edebilmektir..bu amaca uygun ozellikle savunma sanayinde ne varsa bir turk vatandası olarak gurur duyarım ve desteklerim..
Başkalarında daha iyisinin olması.teknolojisinin geri olması, devşirilmiş olması hiç farketmez..ulkemi ozgurleştirecek her atılım başgoz uzerine..
Keşfedileni tekrar keşfetmeye çalışmak..zaten olanı bilineni baştan olusturmaya bilmeye çalışmak anacak salaklıktır..eldeki kaynak ve bilgiyle en hızlı sekilde bu teknolojileri edinmemiz lazım..
Bunun dışında komplo teroleriyle,niyet okumayla hukum vermek, kesin yargılarda bulanmak cehalet oldugu gibi..ulkeyi aşağı çeker..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 1 yıl
Ama yakıtı ithal :)
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6197 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Türkiye Gündemi, iha ve
10 etiket daha savunma sanayii anka tei yerli motor pd170 pd-170 tusaş motor Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl PayPal yöneticisi Bitcoin'in geleceğinden umutlu 1 yıl Otizm Spektrum Bozukluğu teşhisi için kan testi geliştirildi 1 yıl Yeni çalışma ile afazi tedavisinin verimi arttırılabilir 1 yıl Asus'un Karma Gerçeklik başlığı 429 dolar fiyatla satışa sunuldu 1 yıl Otomotiv yetkili satıcıları kendi sigorta şirketini kuruyor 1 yıl iPhone SE 2, Haziran ayında düzenlenecek WWDC 2018 etkinliğinde tanıtılabilir 1 yıl Teknolojinin enleri “İLTEK Günleri” ile Yıldız Teknik Üniversitesinde 1 yıl Rovio’nun çevrim içi oyun hizmeti Qualcomm sunucularından destek alıyor 1 yıl Eski telefonunu getir Galaxy S9’u 350$ indirimle götür 1 yıl Spotify'ın ilk fiziksel ürünü akıllı hoparlör olabilir 1 yıl Swype uygulamasına elveda 1 yıl SpaceX, yüksek hızlı internet uydularını yarın fırlatıyor 1 yıl 30000TL'lik 4K HDR Projeksiyon ile oyun oynadık! Sony VPL-VW260ES Projeksiyon inceleme videosu 1 yıl Polonya Merkez Bankası'ndan kripto paralara karşı propaganda 1 yıl Chrome 64'ün Android sürümü artık URL paylaşırken gereksiz bölümleri temizliyor 1 yıl HTC Desire 12'nin ürün kutusu cihazın özelliklerini ortaya çıkardı 1 yıl AOC yeni 35 inç kavisli oyun monitörünü duyurdu 1 yıl Venezuela'nın kripto parası Petro için ön satışlar başladı 1 yıl Dizel motorlu 2018 Honda Civic sedanın Türkiye fiyatı belli oldu 1 yıl Hindistan, uzay filmi Interstellar'dan daha ucuza Ay'a gidiyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Milli İHA Anka, milli motora kavuştu: Uçuş için geri sayım Sonraki Age of Empires: Definitive Edition çıktı ama oynanmıyor 1 yıl Türkiye'de Yılın Otomobili finalistleri belli oldu 1 yıl Sony yapay zeka destekli taksi çağırma servisi geliştiriyor 1 yıl Volvo ilk kez 3 silindirli motor kullanacak 1 yıl Sony Xperia XZ2 Compact kameralara yakalandı 1 yıl AMD Ryzen 2 serisi yüzde 30’a varan performans artışı ile geliyor 1 yıl Intel’in harici grafik birimi prototipleri hazır 1 yıl Lenovo Blockchain temelli doğrulama uygulamasını geliştiriyor 1 yıl Samsung 30 TB depolama alanına sahip dünyanın en büyük SSD'sini üretti 1 yıl Exynos 9810'lu Galaxy S9+'ın Geekbench skoru ortaya çıktı 1 yıl Küçük oyun canavarı Corsair One artık çok daha güçlü 1 yıl Maliye Bakanlığı: "Elektrikli otomobilde ÖTV zammı yok" 1 yıl Bilim insanları kuantum bilgisayarlara hayat verecek yeni bir ışık formu oluşturdu 1 yıl Volkswagen ID Vizzion konsept sesle kontrol ediliyor 1 yıl Uber CEO'su 5 ila 10 yıl içinde uçan taksi hizmeti vereceklerini öngörüyor 1 yıl MWC 2018 fuarında muhtemelen adını ilk kez duyacağınız Çinli akıllı telefonlar 1 yıl Sony, MWC 2018'de tanıtacağı amiral gemisinin teaser videosunu yayınladı 1 yıl Microsoft isminde Windows geçen uygulamaların fişini çekmeye başladı 1 yıl Mercedes-Benz dizel otomobillerde emisyon hile yazılımı olduğu iddia ediliyor 1 yıl Sisli havada bile düşmanı görebilen yerli radarı yerinde inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim