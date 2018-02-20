Milli İHA Anka, milli motora kavuştu: Uçuş için geri sayım

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2012 yılı Aralık ayında Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile TEI arasında imzalanan sözleşme kapsamında MALE sınıfı yerli İHA’ların yerli motor ile uçması için bir çalışmaya başlanmıştı. Geçen 5 yıllık süreçte çalışmalarını tamamlayan TEI, motorun testlerinden sonra ilk uçuş için motor örneklerini TEI’ye ulaştırdı.





TEI’nın Eskişehir’de yer alan tesislerinde geliştirilen PD-170 model numaralı iki adet motor, ANKA’da yer alan mevcut motordan daha güçlü oluşu ile öne çıkıyor. Bu sayede ANKA daha uzun süre havada kalabilecek, daha fazla faydalı yük taşıyabilecek ve daha yüksekten uçuş icra edebilecek.





Motor, çift turbo beslemeli bir yapıda tasarlanmış. Ülkemizin gelecekteki önemli insansız hava aracı projelerinde aktif rol oynaması beklenen motorun teknik özellikleri de bu ölçekte ilk adım olarak planlandı.





170 beygir güç üretebilecek kapasitede hazırlanan dizel motor, bu gücü 6 kilometre yüksekliğe kadar kesintisiz sağlayabiliyor. 9 kilometre yüksekte ise 120 beygir devamlılıkta görev yapabilecek kapasitede. Motorun ihtiyaç duyulması halinde küçük düzenlemeler yapılarak 210 beygir güç üretebilecek hale getirilebileceği teknik detaylarda görülüyor. Yakıt tüketimi anlamında da yeni motorun %10-11 seviyesinde daha ekonomik olduğu belirtilmiş.





Motorun kalifikasyon ve sivil sertifikasyon çalışmalarının 2018 yılı içinde tamamlanması planlanıyor. Aşağıda yer alan videoda daha önce müsteşar tarafından paylaşılan motorun çalışma görüntüleri yer alıyor.

http://www.c4defence.com/Gundem/anka-yerli-motora-kavustu/5753/1