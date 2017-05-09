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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Milli mobil lazer sistemi IDEF' 17'de sergilenecek

TUBİTAK ve BİLGEM tarafından geliştirilen milli mobil lazer savunma sistemi, 9 - 12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 13'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF' 17)'nda sergilenecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,4b
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20
Savunma Sanayi
Erhan Tan
Haber Editörü
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1993 yılından beri her iki senede bir düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF)'nın 13'üncüsü bugün kapılarını açtı. 9 - 12 Mayıs tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek IDEF' 17'de dünyanın dört bir yanından ülkeler ve savunma sanayii şirketleri yeni projelerini tanıtacak. Katılımcı ve ziyaretçi sayısını her geçen yıl biraz daha arttıran IDEF, 2015'te toplam 110 ülkeden 59.715 profesyonel tarafından ziyaret edilmişti.
Bugün start alan 13'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenecek projelerden biri de milli mobil lazer savunma sistemi olacak. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) tarafından geliştirilen mobil lazer savunma sisteminin IDEF' 17'de sergileneceğini duyuran Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bu milli proje hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
BMC'nin yeni nesil zırhlı aracı Amazon'a başarıyla entegre edilen mobil lazer savunma sistemi; kara, deniz ve havada tehdit unsuru oluşturan hedefleri algılayıp, takip ederek lazer ışını ile etkisiz hale getirecek. Mobil lazer savunma sisteminin karada başarıyla test edildiğini açıklayan Özlü, sistemin çok yakında deniz ve hava platformlarında da test edileceğini açıkladı.
Dünyada az sayıda ülke tarafından üretilebilen yüksek güçlü lazer sisteminin tamamen milli olarak tasarlandığına ve geliştirildiğine dikkat çeken Faruk Özlü, BİLGEM'in bu proje ile büyük bir başarıya imza attığını belirtti. Özlü, IDEF' 17'de tanıtılacak sistemin seri üretimini yerli firmalara devretmeyi planladıklarını ve yerli savunma sanayii firmalarına kapılarının açık olduğunu söyledi.

http://idef.com.tr/ Yorum Yaz
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Ermeydan 2 yıl en beğenilen
Çok şükür
Baş örtülü avlayan, rakı masasasından kafasını kaldıramayan ülkeden
ilim, Bilim, Teknoloji üreten ülkeye
3 Yanıt Yanıtla +34
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hanox 2 yıl
Helal be.... ver mehteri...ver mehteri ağa... =)
Yanıtla +20
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SONEKTRA 2 yıl
Niye bu tarz haberlerde neden hep siyasi tartışma başlatıyorsunuz? Yeter ama. Ayıp oluyor.
2 Yanıt Yanıtla +15
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Temerrut 2 yıl
Bmc Türk firmasıdır satın alındı ve üretimi İzmir
2de
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underlater 2 yıl
Lazeri kendimiz mi üretiyoruz?
Yoksa Alibaba'dan mı alıyoruz??? :D :D
alibaba.com/...
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firat_kilic 2 yıl
// BMC=British Motor Company // Şu emperyalizmin tam türkçe anlamı gerekiyor. Emperyal emperial imperor.. imparatorluktan türeme... komünizm denende commun=halk communism=halkçılıktan türeme... sanırsam tam ortada olmamız lazım ortaya giderken terazinin neresinde olduğumuza göre 2 role de bürünebiliriz.. imparatorluklarda bayilik sistemi gibi işliyor bayrak değiştirtmiyorlar. Teçhizat vs her şeyini teknolojini veriyor etiketi değişiyorsun. O yüzden olsa gerek ki son zamanlar hep milli adı altında amerikan ve ingiliz ortak projeleri geliyor. E tabi bilim buralarda tepe noktada. Hala airties modemler %100 Türk malı diyen var mı? Peki %? kaçı Türk malı? Madem değilse eğer neden fiyatları pahalı? Çinde kommün kökten gelme ama bir tenda daha ucuz. Umutla yaşıyoruz umut ufuk çizgisinde erişebilene... :(
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kadirirdem 2 yıl
İşte güzel haber hadi bakalım.
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BekirHan 2 yıl
[link=]http://www.carmor.com/armor-division/hurricane/[/link]
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interwap 2 yıl BekirHan
BekirHan

[link=]http://www.carmor.com/armor-division/hurricane/[/link]




" Ne güzel işte İsrail'e bile satmışız!"

BMC'nin hazır ürün huyundan artık vazgeçmesi gerekiyor.
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adnantuna88 2 yıl
Milletimizin verdiği vergiler böyle güzel işlere gitmesini daha çok istiyorum ne biliyim çin hindistan bile artık uzayda amerika ve rusyaya yetişecek noktaya geldiler bizde nasa gibi bir kuruluş kursak TÜRKİYE'mizi TÜRK bayrağını uzayda dalgalandırsak uzay aracının üstünde AY YILDIZ bayrağımızı görmek ne kadar gurur verir değilmi arkadaşlar gözümün önüne getirdiğimde bile heyecanlanıyorum gururlanıyorum İnş. devletimizin milletimizin ve mühendislerimizin gayretiyle daha çok yenilikler yaparız üretir ve geliştiririz
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SONEKTRA 2 yıl
Niye bu tarz haberlerde neden hep siyasi tartışma başlatıyorsunuz? Yeter ama. Ayıp oluyor.
2 Yanıt Yanıtla +15
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sniper23 2 yıl SONEKTRA
SONEKTRA

Niye bu tarz haberlerde neden hep siyasi tartışma başlatıyorsunuz? Yeter ama. Ayıp oluyor.

Büyük oyunu görmek isteyenler DH'ye girince sonuç bu oluyor.
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Ermeydan 2 yıl en beğenilen
Çok şükür
Baş örtülü avlayan, rakı masasasından kafasını kaldıramayan ülkeden
ilim, Bilim, Teknoloji üreten ülkeye
2 Yanıt Yanıtla +34
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artenis 2 yıl Ermeydan
Orijinalden alıntı: Ermeydan

Çok şükür
Baş örtülü avlayan, rakı masasasından kafasını kaldıramayan ülkeden

ilim, Bilim, Teknoloji üreten ülkeye

CAHİLLİK o kadar ileri seviye de ki anlatmanın bilimsel yolları var en azından.
Bilimsel bir kaç kanıtla olayı aydınlatıp, bu AŞIRI CAHİL laflara ağır cevaplar verelim,

Buyrun efendim;
Devlet arşivlerine giriyoruz internetten, üye oluyoruz efendim kısacık zaman alıyor.
Sonra dijitale geçirilmiş OSMANLI ARŞİVLERİNİ seçiyoruz, tamam.
Ve o arşivler içerisine şu kelimeleri yazıyoruz efendim;
1- RAKI
2- MEYHANE
3- ..ERHANE
4- KEVAŞE
5- (merak ettiğiniz ne varsa yazın sansürsüz)
Bunları aratınca karşınıza çıkan sonuçlar sizi şaşırtabilir ama CAHİL olmanız koşulu ile, OSMANLI ARŞİVİNE inanmayabilirsiniz de elbette çünkü Kadir Mısırlıoglunun sözleri daha değerli sizin için.
Ancak okumuş kardeşlerimiz HAS VATANDAŞLARIMIZ, yediği tabağa tükürmemeyi bilenler bilirler ki OSMANLI da meyhaneler, ..erhaneler o kadar yaygındı ki tarihçiler bugun istanbul ne ise o zamanda öyle idi RÜYA GÖRMEYİN derler.
Alkol alabilir herkes ki PADİŞAHLAR DA buna dahildir insan oldukları için.
ŞİMDİ O AKLINIZDAKİ MASAL TARİHİ gerçek tarihle buluşturun CAHİL KARDEŞLERİM.
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muroooo19 2 yıl Ermeydan
Ermeydan

Çok şükür
Baş örtülü avlayan, rakı masasasından kafasını kaldıramayan ülkeden

ilim, Bilim, Teknoloji üreten ülkeye

Aselsan da kimse rakı içmiyor mu sence?
Geçenlerde bi çocukla konuşuyorum. polisler için 'onlar içki içmez diyor'(cemaatçiler için(burda sadece fetö den bahsedilmiyor)) ne yapar diyorum. Onlar otçu diyor. Rakı daha iyiydi emin ol.
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hanox 2 yıl
Helal be.... ver mehteri...ver mehteri ağa... =)
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