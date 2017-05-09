Milli mobil lazer sistemi IDEF' 17'de sergilenecek

1993 yılından beri her iki senede bir düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF)'nın 13'üncüsü bugün kapılarını açtı. 9 - 12 Mayıs tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek IDEF' 17'de dünyanın dört bir yanından ülkeler ve savunma sanayii şirketleri yeni projelerini tanıtacak. Katılımcı ve ziyaretçi sayısını her geçen yıl biraz daha arttıran IDEF, 2015'te toplam 110 ülkeden 59.715 profesyonel tarafından ziyaret edilmişti.

Bugün start alan 13'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda sergilenecek projelerden biri de milli mobil lazer savunma sistemi olacak. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) tarafından geliştirilen mobil lazer savunma sisteminin IDEF' 17'de sergileneceğini duyuran Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bu milli proje hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

BMC'nin yeni nesil zırhlı aracı Amazon'a başarıyla entegre edilen mobil lazer savunma sistemi; kara, deniz ve havada tehdit unsuru oluşturan hedefleri algılayıp, takip ederek lazer ışını ile etkisiz hale getirecek. Mobil lazer savunma sisteminin karada başarıyla test edildiğini açıklayan Özlü, sistemin çok yakında deniz ve hava platformlarında da test edileceğini açıkladı.

Dünyada az sayıda ülke tarafından üretilebilen yüksek güçlü lazer sisteminin tamamen milli olarak tasarlandığına ve geliştirildiğine dikkat çeken Faruk Özlü, BİLGEM'in bu proje ile büyük bir başarıya imza attığını belirtti. Özlü, IDEF' 17'de tanıtılacak sistemin seri üretimini yerli firmalara devretmeyi planladıklarını ve yerli savunma sanayii firmalarına kapılarının açık olduğunu söyledi.

http://idef.com.tr/