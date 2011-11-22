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Minecraft 1.0 yayınlandı, her ay 240 milyondan fazla kişi giriş yapıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,9b
1
43
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Desenli küplerle inşaat yapma mantığına dayalı amatör bir grup tarafından geliştirilen Java tabanlı Minecraft belki Andry Birds’ün ardından en çok ses getiren yapımlardan birisi oldu. 

2009 yılında yayınlandıktan kısa süre sonra 9 300 000 oyuncu sayısına ulaşan Minecraft 2 500 000 satış gerçekleştirmişti. 18 Kasım itibariyle tam sürümü olan 1.0 versiyonu yayınlanan Minecraft ile ilgili istatistikler basınla paylaşıldı.

Minecraft saniyede 4000, saatte ise 14 milyon giriş yapılan bir platform haline geldi. Aylık hesap edildiğinde ise 240 milyon kullanıcı oyuna giriş yapıyor. Oyunda 2 milyar dosya ve 11 000 oyun içi tema indirilmiş durumda.
Şu anda üye sayısı 16 804 266 rakamına ulaştı. İnanılmaz bir başarı yakalayan oyun elbette yapımcısına da büyük gelirler elde etme imkanı veriyor. Bugüne kadar 4 milyondan fazla tam sürümü satın alındı.

Altı ay önce 33 milyon dolar gelir elde eden firmanın net gelirinin 70 milyon doları geçtiği tahmin ediliyor. Henüz tam sürümün 4. gününde elde edilen bu istatistiklerin katlanarak artması bekleniyor. Angry Birds fenomeninden sonra Minecraft da yeni fenomen olma yolunda ilerliyor.

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2K 8 yıl en beğenilen
Son yılların en başarılı oyunlarından biri hatta ilk üçe girer ama işte çoğu kişi bizim forumda ki gibi 'ayy grafiklerde hata var ayy AAA yok' deyip durduğundan böyle oyunlara bakmaz bile.
Son yılların en başarılı oyunlarından biri hatta ilk üçe girer ama işte çoğu kişi bizim forumda ki gibi 'ayy grafiklerde hata var ayy AAA yok' deyip durduğunda...
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2 Yanıt Yanıtla +16
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DH Misafiri 6 yıl
napmam gereiıo
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Strange Night 6 yıl
Minecraft bir oyundan daha fazlası bence. 2 yıldır oynuyorum

Bu arada 1.5 çıktı redstone update edilmiş
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cengizhan1903 6 yıl
Pocket Edition'd fenaa degil
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fonaj 6 yıl
Bence çok güzel bir oyun oynamadım ama izlediğim 1283 videodan dolayı güzel olduğunu düşünüyorum.

Bu oyun dünyada en çok oynanan 3. oyun.800 'Ü AŞKIN MODU VAR.Çeşitli şekillerde oynana biliyo.
1-Survival
2-sky block
3-işte bişeyler daha var adlarını unuttum


.............. . .... . . .
.



ZIBAN
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Skyglitch 6 yıl
Benim arkadaslarım ne mal oyun derlerdı sonra hepsı oynamaya basladı hala da oynuyolar
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* KıL 6 yıl Skyglitch
Skyglitch

Benim arkadaslarım ne mal oyun derlerdı sonra hepsı oynamaya basladı hala da oynuyolar





Çok sağlam 240 milyon.
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Makinacıbey 6 yıl
arkadaşlar mine craft gerçekten başarılı bir yapıttır ve dalının en iysidir fakat oynamadan konuşanlar bunu anlamıyorlar
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Makinacıbey 6 yıl
arkadaşlar mine craft gerçekten başarılı bir yapıttır ve dalının en iysidir fakat oynamadan konuşanlar bunu anlamıyorlar
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nascaras 7 yıl
ben bu oyuna yeni başladım ve süper bir oyun
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S 8 yıl
Herkesin zevkleri farklı sonuçta herkes beğenmek zorunda değil.
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SystemApps 8 yıl
yorumlarını bile okurken sıkıldım.Oynasam heralde play-delete yapardım :P
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ganeja 8 yıl
Aman bulasmayin..gormezden gelin..fena sariyor..(pc versiyonu tabii)
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