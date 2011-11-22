Minecraft 1.0 yayınlandı, her ay 240 milyondan fazla kişi giriş yapıyor

Desenli küplerle inşaat yapma mantığına dayalı amatör bir grup tarafından geliştirilen Java tabanlı Minecraft belki Andry Birds’ün ardından en çok ses getiren yapımlardan birisi oldu.





2009 yılında yayınlandıktan kısa süre sonra 9 300 000 oyuncu sayısına ulaşan Minecraft 2 500 000 satış gerçekleştirmişti. 18 Kasım itibariyle tam sürümü olan 1.0 versiyonu yayınlanan Minecraft ile ilgili istatistikler basınla paylaşıldı.





Minecraft saniyede 4000, saatte ise 14 milyon giriş yapılan bir platform haline geldi. Aylık hesap edildiğinde ise 240 milyon kullanıcı oyuna giriş yapıyor. Oyunda 2 milyar dosya ve 11 000 oyun içi tema indirilmiş durumda.

Şu anda üye sayısı 16 804 266 rakamına ulaştı. İnanılmaz bir başarı yakalayan oyun elbette yapımcısına da büyük gelirler elde etme imkanı veriyor. Bugüne kadar 4 milyondan fazla tam sürümü satın alındı.





Altı ay önce 33 milyon dolar gelir elde eden firmanın net gelirinin 70 milyon doları geçtiği tahmin ediliyor. Henüz tam sürümün 4. gününde elde edilen bu istatistiklerin katlanarak artması bekleniyor. Angry Birds fenomeninden sonra Minecraft da yeni fenomen olma yolunda ilerliyor.