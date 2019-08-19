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Minecraft’a Ray Tracing desteği geliyor

Popüler açık dünya oyunu Minecraft’a ışın izleme desteği ekleniyor. Uzun yıllardır popülerliğini koruyan yapım böylece daha gerçekçi grafiklere sahip olacak.
21 dk.
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Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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Henüz bir hafta önce 2 yıldan fazla bir süredir beklenen ‘’Super Duper Graphics’’ yamasının iptal edildiği haberini alan Minecraft tutkunları Mojang’ın yeni duyurusuyla yeniden heyecanla beklemeye başladı. Gelen haberlere göre Minecraft’a Ray Tracing desteği ekleniyor.

Minecraft'da görsel şölen 

Minecraft’ın DirectX 12 versiyonuna eklenecek destekle birlikte şu anda ışın izlemeye donanımsal desteğe sahip ekran kartı bulunan sistemlerde yeni teknoloji deneyimlenebilecek. İleride ise Microsoft’un DXR API’sinin kullanılması sayesinde hem Intel hem AMD cephesinden kartlarla ışın izlemenin tadı çıkarılabilecek. Özellikle de Xbox Scarlett’in donanımsal ışın izleme desteğiyle geleceğini düşünecek olursak oyundaki ışın izleme kullanım oranı hızla yükseleceğe benziyor.
Bununla birlikte yamanın 2020’de kullanıma sunulması beklenirken Nvidia kanadından da yeni Minecraft’ın tamamen Path Tracing’le geleceği doğrulanmış durumda. İlerleyen günlerde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.


https://www.overclock3d.net/news/software/dxr_raytracing_is_coming_to_minecraft_-_rtx_on/1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eAkman 12 dk.
Modlarla zaten yapilabiliyordu. Hem de rtx gibi ozellestirilmis ray tracing birimine ihtiyac duyulmadan.
Bu yetenekli gelistirici arkadasin GTX 970 uzerinde aldigi sonuc.

Kanaldaki diger videolara da goz atin. 6-7 aydir bunun uzerinde calisiyor.
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