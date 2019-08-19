Minecraft’a Ray Tracing desteği geliyor

Henüz bir hafta önce 2 yıldan fazla bir süredir beklenen ‘’Super Duper Graphics’’ yamasının iptal edildiği haberini alan Minecraft tutkunları Mojang’ın yeni duyurusuyla yeniden heyecanla beklemeye başladı. Gelen haberlere göre Minecraft’a Ray Tracing desteği ekleniyor.

Minecraft'da görsel şölen

Bununla birlikte yamanın 2020’de kullanıma sunulması beklenirken Nvidia kanadından da yeni Minecraft’ın tamamen Path Tracing’le geleceği doğrulanmış durumda. İlerleyen günlerde gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

https://www.overclock3d.net/news/software/dxr_raytracing_is_coming_to_minecraft_-_rtx_on/1

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Minecraft’ınversiyonuna eklenecek destekle birlikte şu anda ışın izlemeye donanımsal desteğe sahip ekran kartı bulunan sistemlerde yeni teknoloji deneyimlenebilecek. İleride ise Microsoft’un DXR API’sinin kullanılması sayesinde hem Intel hem AMD cephesinden kartlarla ışın izlemenin tadı çıkarılabilecek. Özellikle dedonanımsal ışın izleme desteğiyle geleceğini düşünecek olursak oyundaki ışın izleme kullanım oranı hızla yükseleceğe benziyor.