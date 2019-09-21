Minecraft’a karakter tasarlama seçeneği geliyor

Kullanıcı sayısı rekorlarıyla gündeme gelmeye devam eden Minecraft’a, yeni özellikler de eklenmeye devam ediyor. Bunlardan biri ise bugün ortaya çıkan karakter tasarlama ekranı. Saç rengi, saç şekli, ten rengi ve kıyafetler dahil birçok noktada özelleştirmeler yaparak kendi karakterinizi yaratabilirsiniz.

Şimdilik beta sürümünde

Yeni özellik şimdilik beta sürümünde denenebiliyor. Ayrıca yalnızca Xbox One, Windows 10 ve Android üzerinden ulaşılabilir durumda. Tabii ki beta aşamasından çıktığı zaman tüm platformlarda yerini alacaktır. iOS ve Nintendo Switch gibi farklı platform kullanıcıları şimdilik beklemek zorunda diyebiliriz.

Minecraft oyunu içerisinde yer alan çeşitlik RPG modları dolayısıyla, karakter tasarlama ekranı oldukça önemli bir gelişme. 100’ün üzerinde özelleştirme seçeneği ücretsiz olarak oyunun içinde bulunuyor. Ayrıca Minecraft ekibi tarafından hazırlanan ücretli aksesuarlar da olacak.

Ayrıca Bkz.

"Huawei, Mate 20 Pro ve birçok modeli için EMUI 10 beta kullanıcıları arıyor"

Özellikle Fortnite ile kostümlerden gelir elde etme modeli önem kazanmaya başladı. Minecraft da benzeri bir yola girmişe benziyor. Daha öncesinde kullanıcılar farklı yöntemlerle karakter tasarımlarını oyuna ekleyebiliyorlardı. Oyun içine karakter tasarlama ekranı getirilse de bu yöntemleri kullanmaya devam edebileceksiniz. Minecraft ekibi tarafından canlı yayında tanıtılan özelliğin videosuna haberimizin altından ulaşabilirsiniz.

https://www.eurogamer.net/articles/2019-09-20-minecraft-is-introducing-a-character-creator