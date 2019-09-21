Huawei, Mate 20 Pro ve birçok modeli için EMUI 10 beta kullanıcıları arıyor

Uzun zamandır beklenen Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro modelleri geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Android 10 tabanlı EMUI 10 ile gelen cihazlar maalesef Google servislerinden mahrum. Bugün ise eski modeller için EMUI 10 beta testlerinin başladığını gördük.

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Google servisleri eski modellerde yerini koruyacak

Huawei forumlarına açılan konuda, Huawei telefonlar için EMUI 10, Honor telefonlar için Magic UI 3.0’ı test edecek beta kullanıcıları aranıyor. Android 10 tabanlı bu iki arayüz için en çok merak edilen konu tabii ki yine Google servisleri. Mate 30 ve Mate 30 Pro’nun aksine, eski modellerde Google servisleri konusunda herhangi bir sorun yaşanması beklenmiyor. Android 10 tabanlı EMUI 10’a güncellemesine rağmen Mate 20 Mate 20 Pro, Honor 20 Pro ve Honor View 20 gibi modellerde Google yerini koruyacak.

Daha önce ortaya çıkan takvime göre, EMUI 10 güncellemesi ilk olarak Kasım ayında P30 serisi için yayınlanacak. Mate 20, Mate 20 Pro, Honor 20, Honor 20 Pro kullanıcıları Aralık ayını; P30 Lite, P20 serisi ve Mate 10 serisi kullanıcıları ise 2020’nin Mart ayını bekleyecekler. 2020’nin ikinci çeyreğinde daha fazla modele güncellemenin yayılacağını da belirtelim. Android 10’a geçecek toplam Huawei modeli sayısının 30’un üzerinde olduğunu söyleyebiliriz.

https://www.gizmochina.com/2019/09/20/huawei-recruiting-emui-10-internal-beta-testers-for-mate-20-pro-honor-20-and-others/