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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei, Mate 20 Pro ve birçok modeli için EMUI 10 beta kullanıcıları arıyor

    Mate 30 ve Mate 30 Pro’nun tanıtılması ardından, EMUI 10 güncellemesi alacak eski modeller için beta testleri başladı. Başta Mate 20 Pro olmak üzere birçok model için beta kullanıcıları aranıyor.
    6 sa.
    1,7b
    13
    4
    Cep Telefonları
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
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    Huawei, Mate 20 Pro ve birçok modeli için EMUI 10 beta kullanıcıları arıyor
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    Uzun zamandır beklenen Huawei Mate 30 ve Mate 30 Pro modelleri geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Android 10 tabanlı EMUI 10 ile gelen cihazlar maalesef Google servislerinden mahrum. Bugün ise eski modeller için EMUI 10 beta testlerinin başladığını gördük.
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    Google servisleri eski modellerde yerini koruyacak

    Huawei forumlarına açılan konuda, Huawei telefonlar için EMUI 10, Honor telefonlar için Magic UI 3.0’ı test edecek beta kullanıcıları aranıyor. Android 10 tabanlı bu iki arayüz için en çok merak edilen konu tabii ki yine Google servisleri. Mate 30 ve Mate 30 Pro’nun aksine, eski modellerde Google servisleri konusunda herhangi bir sorun yaşanması beklenmiyor. Android 10 tabanlı EMUI 10’a güncellemesine rağmen Mate 20 Mate 20 Pro, Honor 20 Pro ve Honor View 20 gibi modellerde Google yerini koruyacak.

    Huawei, Mate 20 Pro ve birçok modeli için EMUI 10 beta kullanıcıları arıyor
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    Daha önce ortaya çıkan takvime göre, EMUI 10 güncellemesi ilk olarak Kasım ayında P30 serisi için yayınlanacak. Mate 20, Mate 20 Pro, Honor 20, Honor 20 Pro kullanıcıları Aralık ayını; P30 Lite, P20 serisi ve Mate 10 serisi kullanıcıları ise 2020’nin Mart ayını bekleyecekler. 2020’nin ikinci çeyreğinde daha fazla modele güncellemenin yayılacağını da belirtelim. Android 10’a geçecek toplam Huawei modeli sayısının 30’un üzerinde olduğunu söyleyebiliriz.



    https://www.gizmochina.com/2019/09/20/huawei-recruiting-emui-10-internal-beta-testers-for-mate-20-pro-honor-20-and-others/ Yorum Yaz
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    lterlemez 3 sa.
    Ne yalan söyleyeyim, hiç kullanmadım Google Servislerini telefonda. Gmail, Maps, Youtube servislerini ve haricindeki Facebook, Twitter gibi servisleri hep bilgisayardan kullanıyorum (neden ön yüklü geldiğini de anlamam, sonuçta Play'den isteyen kurabilir). Gmail yerine kendi iş yeri servisimi, Maps yerine Here kullanıyorum. Video olayı zaten sarmıyor telefonda, müzik olayını ise şarj nedeniyle çok sık kullanmıyorum, kaldı ki yukarıda bahsettiğim ve bahsetmediğim tüm servisler tam bir pil düşmanı.
    Arkadaşlarımın hepsi, bu yüzden ya pil ya da telefon değiştirmek zorunda kaldı bir iki kere. Ben şu anda, Galaxy S3'ü orijinal pili ile 1.5 gün ortalama dayanım ile kullanmaktayım. Bu arada belirteyim, wi-fi (gece 12:00-sabah 09:00 hariç) tam gün, Galaxy Watch Sport nedeniyle zaman kısıtsız bluetooth, tüm senkronizyonlar tam açık şekilde kullanıyorum.
    Elzem servisler değil hiçbirisi...
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    MrKattchup 3 sa. lterlemez
    Sizin bu yorumunuzu görünce istatistiklere bakma gereği duydum, sadece YouTube izlenmelerinin yüzde 70’i mobil uygulamadan geliyormuş ve YouTube’un günlük 30 milyon aktif kullanıcısı varmış, sizin için elzem olmayabilir fakat dünya için baya elzem gözüküyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Ussuz 6 sa.
    Mate 20 pro verirseniz ben beta kullancısı olabilirim. Huawei ??
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