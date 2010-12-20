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Mini, yeni konsept otomobili Paceman'in resimlerini yayınladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,5b
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21
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Mini, yeni konsept otomobili Paceman'in resimlerini yayınladı
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Mini, uzun süredir üzerinde çalıştığı konsept otomobil Paceman'i sonunda ortaya çıkardı.Önümüzdeki 2011 yılının önemli otomobil fuarlarından birinde tanıtılması beklenen konsept otomobil sürpriz bir şekilde beklenenden daha önce resimleriyle karşımıza çıktı. Konseptten çok üretim versiyonuymuş gibi görünen model özellikle farklı tasarımıyla dikkat çekiyor.

Paceman adının tercih edildiği otomobil genel olarak Clubman ile benzerlik taşısa da 3 kapılı bir versiyon olarak dikkat çekiyor. Mini, kardeş şirket BMW'nin X6 için kullandığı ''Sports Activity Coupe'' tanımlamasını Paceman için kullanmış. Özellikle otomobilin arkaya doğru alçalan tasarımı da X6'ya benzetilmeye çalışıldığını düşündürüyor. Ayrıca Mini, ''Sports Activity Coupe'' olmasından dolayı Paceman'in küçük premium otomobil segmentinde bir ilk olduğunu açıkladı. Otomobili ilk defa gören bazı otoriteler ise Land Rover'in yeni modeli Evoque'nin 3 kapılı versiyonundan esinlenildiğini belirtiyorlar.

X6'dan mı yoksa Evoque'den mi esinlenilmiş tartışmalarını bir kenara bırakır ve otomobile hayat veren motora bakarsak karşımıza 211 beygirlik turbo benzinli bir motor çıkıyor. Konsept otomobilde Countryman'de kullanılan ALL4 4 tekerlekten çekiş sistemi de kullanılmış. Otomobille ilgili daha fazla ayrıntının 2011 Detroit Motor Show'da ortaya çıkması bekleniyor.

Mini, yeni konsept otomobili Paceman'in resimlerini yayınladı
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Mini, yeni konsept otomobili Paceman'in resimlerini yayınladı
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DH Misafiri 8 yıl
BEN ALDIM VE CİDEN ÇOK ZEVKLİ BIR ARABA YOL TUTSU HIZLANMASI VIRAJA GIRMESI TEK KELIME YASAMAK GEREK ANLATMAYLA OLMAZ.....
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tLqA 8 yıl
ben suv modelini seviyorum. countryman S. Ayrıca aracın çemberlerle dolu tasarımı çok hoş. göstergeleri bile çember halinde. kusur bulunmuyor mini markasına. paranın gözü kör olsun
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CeEr 8 yıl
şaaahaaaneee. bir arkadaş yazmış yukarıda para olacak coupe ve 4x4 olanı alacaksın :) inş. inş. :)
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cihangir151 8 yıl
nissan kaşkayi ( her ne halt ise ) o canlandı gözümde...
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BayGazi 8 yıl
kendine baktırır. zaten bu arabayı tercih edenlerin en önemli sebebi de bu değil mi? sonuç olarak başarılı. satış yapar.
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AssistForte 8 yıl
Millet farlarını öteye beriye çekiştirip modaya uyayım derken mini bu furyaya katılmıyor,aynı zamanda da çağını yakalıyor.Tebrikler gerçekten de
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sportifsan 8 yıl
Bu sene araba firmaları arka camı küçültmeye çalışmış ve tavanın rengini farklı kullanıyorlar. Bu senelerin yeni modası bu
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dix1 8 yıl
mini radikal değişiklikler yapıyor çok olumlu tepki alacağını düşünüyorum
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Rust in Peace 8 yıl
Gayet güzel bir tasarım olmuş. Yandan bakınca X6'dan çok Evoque'a benziyor bence.
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tyler___durden 8 yıl
resim yüklendi mi bilmiyorum ama asıl coupe hayallerimi süslüyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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djkubi 8 yıl
Gittikçe beğeniyorum bunu özellikle 4 kapılının 4x4 versiyonuda çıkıyomuş. Daha bi sevdim kendisini.
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buraoca2 8 yıl
Arkada tarafı görünce nedense birden Alfa aklıma geldi. Ayrıca Cruze HB'in arkasına çok benziyor.
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hardcrss 8 yıl
İlk defa hoşuma gitti.
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maliahmet1 8 yıl
güzel bi araba ama ülkemizde pek alınmıyordur herhalde
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AnotheRDie 8 yıl
Çok seviyorum ya, müthiş.
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