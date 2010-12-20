Mini, yeni konsept otomobili Paceman'in resimlerini yayınladı

Mini, uzun süredir üzerinde çalıştığı konsept otomobil Paceman'i sonunda ortaya çıkardı.Önümüzdeki 2011 yılının önemli otomobil fuarlarından birinde tanıtılması beklenen konsept otomobil sürpriz bir şekilde beklenenden daha önce resimleriyle karşımıza çıktı. Konseptten çok üretim versiyonuymuş gibi görünen model özellikle farklı tasarımıyla dikkat çekiyor.

Paceman adının tercih edildiği otomobil genel olarak Clubman ile benzerlik taşısa da 3 kapılı bir versiyon olarak dikkat çekiyor. Mini, kardeş şirket BMW'nin X6 için kullandığı ''Sports Activity Coupe'' tanımlamasını Paceman için kullanmış. Özellikle otomobilin arkaya doğru alçalan tasarımı da X6'ya benzetilmeye çalışıldığını düşündürüyor. Ayrıca Mini, ''Sports Activity Coupe'' olmasından dolayı Paceman'in küçük premium otomobil segmentinde bir ilk olduğunu açıkladı. Otomobili ilk defa gören bazı otoriteler ise Land Rover'in yeni modeli Evoque'nin 3 kapılı versiyonundan esinlenildiğini belirtiyorlar.

X6'dan mı yoksa Evoque'den mi esinlenilmiş tartışmalarını bir kenara bırakır ve otomobile hayat veren motora bakarsak karşımıza 211 beygirlik turbo benzinli bir motor çıkıyor. Konsept otomobilde Countryman'de kullanılan ALL4 4 tekerlekten çekiş sistemi de kullanılmış. Otomobille ilgili daha fazla ayrıntının 2011 Detroit Motor Show'da ortaya çıkması bekleniyor.